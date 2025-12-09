La Fiscalía pide una condena de 36 años de prisión y 15.000 euros de indemnización para un hombre acusado de violar a su hija menor durante diez años en Mallorca

La Audiencia Provincial de Palma celebra, esta mañana de martes y miércoles un proceso en el que un hombre enfrenta la acusación de la Fiscalía por agresiones sexuales reiteradas a su hija menor durante más de una década en Mallorca. Según ha adelantado Europa Press, el Ministerio Público solicita 36 años de prisión y una indemnización de 15.000 euros.

El acusado es considerado responsable de tres delitos continuados de agresión sexual. En el escrito de acusación, la Fiscalía relata que los episodios comenzaron en 2010, cuando la menor tenía cuatro años. Mientras su esposa se encontraba fuera del domicilio, encontrándose el hombre a solas con la menor, la violó por primera vez.

Una década de abusos y violencia con graves consecuencias psicológicas para la menor

A lo largo de los diez años siguientes, los abusos se repitieron en varias ocasiones - al menos otra vez en 2012 y en varias fechas no especificadas entre 2015 y 2019 -, cada instancia más grave que la anterior y, de acuerdo con el fiscal, el acusado también golpeaba a la menor para forzar su voluntad cuando intentaba oponerse a las agresiones.

Tras el divorcio de los progenitores de la menor, el acusado habría continuado sus agresiones en las ocasiones en que, conforme al régimen de visitas, tanto la víctima como su hermano menor acudían a la residencia de la nueva pareja del hombre.

En una ocasión de 2020, según el relato fiscal recogido por Europa Press, el hombre la trasladó en su furgoneta hasta el aparcamiento de un casino abandonado, cerró el vehículo, la golpeó, la sujetó por el pelo y posteriormente la violó. Durante el confinamiento por la pandemia de coronavirus, la Fiscalía indica que se produjeron al menos otros dos episodios de agresión sexual.

El impacto de los hechos llevó a que la menor requiriera asistencia psicológica y psiquiátrica, según se expone en el auto judicial. La joven tuvo que ser ingresada en varias ocasiones por pensamientos suicidas y conductas autolíticas. En junio de 2020, un Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Palma decidió suspender el régimen de visitas al acusado, y dos años más tarde un Juzgado de lo Penal lo condenó por lesiones causadas a la misma hija. Hasta ahora, el hombre no ha estado privado de libertad por los hechos que ahora se juzgan.

La Fiscalía pide 36 años de prisión para un hombre acusado de violar a su hija menor de edad durante una década (Europa Press)

El pasado 30 de noviembre, el Tribunal Supremo ratificaba la condena de 15 años de prisión a otro hombre por violar a su hija menor de edad, rechazando un recurso de casación presentado por el condenado. El Supremo avalaba con esta decisión una sentencia previa dictada en febrero por la Audiencia Provincial de Palma tras un juicio celebrado a puerta cerrada, medida adoptada para proteger la identidad y el bienestar de la víctima menor.

“El acusado llevó a su hija a un chalé abandonado, donde tomó un cuchillo y se lo entregó, indicándole que si se sentía mal podía acabar con su vida”, recoge el medio sobre el relato judicial. La sentencia describe que, ante la negativa de la menor, el hombre cometió la agresión sexual. Entre junio y julio de 2023, el condenado habría repetido las agresiones sexuales contra la menor.