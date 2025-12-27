España

El PSOE abre un expediente a un concejal en Martos (Jaén) por subir a redes sociales un vídeo con cánticos sexistas

El partido suspende de militancia al edil, responsable del área de Seguridad Ciudadana del Consistorio, y le solicita que entregue su acta en el Ayuntamiento

Uno de los concejales socialistas
Uno de los concejales socialistas del Ayuntamiento de Martos, Manuel Cortés, ha sido expedientado por el PSOE tras subir un vídeo a TikTok cantando letras machistas. / Ficha del edil del Consistorio de Martos

Al Partido Socialista (PSOE) se le atraganta el final de año en cuestiones de machismo. El PSOE en Jaén ha abierto un expediente disciplinario a Manuel Cortés, un concejal de Martos, por haber subido un vídeo con cánticos sexistas a su perfil de TikTok. A través de X, el PSOE en la ciudad andaluza ha difundido el comunicado subido a su plataforma provincial en el que indica las acciones tomadas al respecto.

El municipio jiennense, con 24.462 habitantes, está gobernado por los socialistas desde 2015. Cortés, quien desempeña la labor de sexto teniente de alcalde, maneja además el área de Seguridad Ciudadana. El partido se ampara ahora en el artículo 83 de los Estatutos Federales para llevar a cabo la investigación sobre el contenido del vídeo. Además, la formación ha solicitado que se suspenda cautelarmente de la militancia al edil, en relación con el artículo 90, y le solicita poner a disposición del partido su acta de concejal.

En el mismo comunicado del partido, el PSOE de Jaén indica que “condena rotundamente este tipo de comportamientos”, independientemente de su procedencia. Por ello, quiere llegar hasta el fondo del asunto y depurar responsabilidades. Estas, según indican en su página web, son “actitudes inadmisibles y repugnantes” que no consentirán en su organización, ya que “son totalmente contrarias a los valores y principios del feminismo y la igualdad que nos inspiran”.

El comunicado del PSOE en
El comunicado del PSOE en Jaén, difundido por X y subido a su página web. El motivo es la investigación abierta a Manuel Cortés por un vídeo con cánticos sexistas. / Captura de pantalla

El vídeo difundido por el concejal andaluz, le muestra junto a otros dos hombres de edades similares a la suya, bailando y cantando con gafas de sol. En TikTok, la letra de la canción dice así: “Cincuenta caramelitos reparte la sociedad, entre las niñas bonitas que me la quieran mamar”. Otras de las frases que cantan son “yo me voy al campo, al campo de los madroños, para que los campesinos me la metan por el coño” o “el cochino de tu padre, cuando viene del trabajo, es capaz de meterse un tiro en la punta del carajo”.

TikTok, un submundo del machismo sin censura

Recientemente, la Fundación Maldita publicó una investigación exhaustiva sobre el contenido en esta red social que sexualiza a menores y sirve de puente hacia la pornografía infantil. Para ello, recopiló 40 perfiles activos que crean vídeos con este tipo de contenido a partir de otros que han subido niñas a TikTok; así como generan imágenes con inteligencia artificial para comercializar su uso en Telegram. Los siete reportajes que ha publicado Maldita documentan perfiles con más de 1,5 millones de seguidores y más de 8.800 videos: 5.200 creados con IA y 3.600 tomados de menores reales sin su consentimiento.

Íñigo Errejón, acusado por presunto acoso sexual.

Los materiales detectados por Maldita han sido creados sin el consentimiento de las menores y sus protagonistas suelen aparecen en bikini, uniformes escolares o prendas ajustadas. Los usuarios son adultos, en su inmensa mayoría varones. Maldita.es señala que estas cuentas incumplen abiertamente la prohibición de TikTok de permitir “representaciones sexualizadas, fetichizadas o victimizantes” de menores. Aun así, de 15 cuentas denunciadas por el equipo periodístico, 14 siguieron activas tres días después de los reportes.

