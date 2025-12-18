Miguel Benito Barrionuevo, abogado: “Sigue habiendo dos trampas que las empresas siguen haciendo con el permiso de hospitalización”. (Montaje Infobae España con imágenes de TikTok / @empleado_informado)

En el ámbito de los permisos laborales, existen interpretaciones que frecuentemente generan conflictos entre trabajadores, empresas y la propia ley. En un video publicado en su cuenta de TikTok (@empleado_informado), el abogado Miguel Benito Barrionuevo ha señalado que todavía persisten prácticas empresariales que restringen injustificadamente el derecho de los empleados al permiso de cinco días retribuidos por cuidado de familiares, conocido popularmente como permiso por hospitalización.

Este permiso no se limita exclusivamente al periodo en que el familiar permanece hospitalizado. Según lo explicado por Benito Barrionuevo: “Este permiso dura hasta que le den al familiar el alta médica, no el alta hospitalaria, que no es lo mismo”. De esta manera, si el familiar recibe después una indicación de reposo domiciliario, dicho tiempo también debe ser reconocido en el permiso y forma parte del derecho adquirido.

Barrionuevo advierte que una de las irregularidades más comunes es que algunas empresas consideran únicamente la hospitalización, excluyendo el periodo de recuperación posterior, que forma parte legal del permiso si el alta médica así lo prescribe. Otra maniobra detectada es negar la concesión de un nuevo permiso cuando, una vez otorgado el alta, el familiar vuelve a caer enfermo por la misma causa. En este sentido, el abogado aclara: “Si este familiar tiene la mala suerte de que vuelve a ser afectado por la patología después del alta, también tienes derecho a pedirlo otra vez”.

Para ilustrar este escenario, Benito Barrionuevo expone un caso concreto: “Si tu hermano está con un problema de riñón ingresado tres semanas, tienes derecho a un permiso de cinco días. Pero imagínate que luego le dan el alta y unos meses después esa misma enfermedad, ese mismo problema, le vuelve a mandar al hospital. Pues tienes derecho otra vez a solicitar este mismo permiso”.

Cinco días de permiso pagado

El permiso por hospitalización de un familiar es un derecho laboral que permite a la persona trabajadora ausentarse de su puesto de trabajo para atender situaciones graves de salud de un familiar cercano, sin perder su salario. Su finalidad es facilitar la conciliación entre la vida laboral y personal en momentos especialmente delicados.

En España, este permiso está regulado por el Estatuto de los Trabajadores. La ley establece que el trabajador tiene derecho a cinco días de permiso retribuido cuando se produce la hospitalización, una intervención quirúrgica sin hospitalización que requiera reposo domiciliario, o una enfermedad grave de determinados familiares. Entre ellos se incluyen el cónyuge o pareja de hecho, familiares hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad (padres, hijos, abuelos, nietos, hermanos, suegros, cuñados, etc.), así como cualquier persona que conviva con el trabajador y dependa de él.

Un derecho laboral de todos los trabajadores

Este permiso puede disfrutarse desde el inicio de la hospitalización y no exige que los días sean consecutivos, siempre que se justifique la necesidad. La empresa puede solicitar un justificante médico o documento acreditativo, pero no puede descontar el salario ni sancionar al trabajador por hacer uso de este derecho.

Además, los convenios colectivos pueden mejorar lo establecido por la ley, ampliando la duración o el número de familiares incluidos.