Encuentran cuchillas de afeitar en las barras de pan de un supermercado: una mujer de 33 años ha sido detenida

La presunta responsable permanece en el centro de detención bajo una fianza de 100.000 dólares

Una mujer sospechosa de poner las hojas de afeitar en productos de panadería en Walmart (Pexels)

Una mujer de 33 años, residente en Texas, ha sido detenida por la policía de Biloxi, Mississippi, después de que supermercados Walmart de la región denunciase, después de la queja de algunos clientes, la aparición de cuchillas de afeitar en hogazas de pan. Según la información que ha difundido el departamento de policía, la cadena hubiese detectado este utensilio de higiene en dos tiendas.

El incidente salió a la luz cuando, el 5 de diciembre, un cliente del Walmart Supercenter de Biloxi avisó a los empleados tras encontrar una hoja de afeitar en un pan. Tres días más tarde, otro comprador reportó un hecho similar tras adquirir una barra de pan en la sucursal Walmart Neighborhood Market ubicada en la misma ciudad. De acuerdo con las autoridades, en los días siguientes se repitieron los avisos, y el 11 de diciembre la gerencia del supermercado advirtió la existencia de más productos manipulados.

Según información de WLOX, los investigadores vincularon a Camille Benson, de 35 años, con estos hechos tras recibir un aviso que la situaba cerca de la cuadra 1000 de la calle Division. Tras difundir imágenes de videovigilancia en que se le veía saliendo de uno de los comercios afectados, los agentes lograron detenerla alrededor de las 17 horas del martes, 16 de diciembre. La presunta responsable permanece en el Centro de Detención de Adultos del Condado de Harrison bajo una fianza de 100.000 dólares.

La mujer sospechosa de poner las hojas de afeitar en productos de panadería en Walmart (Departamento de Policía de Biloxi)

“Un panecillo con un anzuelo de pesca”

La teniente Candace Young, oficial de información pública del Departamento de Policía de Biloxi, explicó ante los medios que fue fundamental la atención de los clientes para identificar el patrón. “Los trabajadores de Walmart revisaron nuevamente su mercancía en venta y encontraron varias hogazas de pan dañadas con cuchillas de afeitar", aseguró. Durante el análisis de todos los paquetes, “también encontraron un panecillo con un anzuelo de pesca dentro”, indicó Young. Además, la teniente señaló que evidentemente “alguien había pinchado esos artículos a través del empaque de plástico”.

Las autoridades confirmaron que estos artefactos peligrosos solo se han detectado en dichos supermercados, pero no existen indicios de que otras tiendas hayan sido blanco de ataques similares. Asimismo, desde que se observó la primera pieza no se ha reportado ninguna persona que haya salido afectada por esta acción. Además, tal y como ha relatado ABC News, la respuesta de Walmart fue inmediata.

En un comunicado que difundió la empresa tras los incidentes, aseguraron que “la salud y la seguridad de nuestros clientes siempre son nuestra máxima prioridad”. Por lo que “hemos retirado e inspeccionado minuciosamente todos los productos potencialmente afectados en las tiendas afectadas de Biloxi”, afirmaban. Igualmente, “agradecemos a las autoridades por su rápida actuación y seguiremos cooperando con ellas durante la investigación”.

Por su parte, la compañía recomendó a quienes adquirieron pan en esos locales revisar los productos antes de consumirlos y, en caso de detectar alguna alteración, descartarlos inmediatamente “y visitar su Walmart local para obtener un reembolso completo”, expresaron. De acuerdo con ABC News, los registros judiciales consultados no incluyen el nombre de un abogado defensor de Benson, ni se ha obtenido respuesta de familiares consultados. Hasta el momento, la detenida enfrenta un cargo de intento de mutilación.

