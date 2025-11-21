Pérez Llorca asegura que llamó a Mazón a las 18:57 para preguntarle por la inundación de Utiel: “Fue una conversación muy rápida”

El sustituto de Mazón al frente de la Generalitat valenciana ha declarado ante la jueza de la DANA. Pérez Llorca ha asegurado que llamó por teléfono al presidente al ver imágenes de las inundaciones en Utiel, a las 18:57, según recoge Europa Press. A esta hora, según ha confirmado el dueño de El Ventorro en sus declaraciones, Mazón estaba saliendo o acaba de abandonar el restaurante. A la llamada de Llorca, respondió que había “problemas en la Ribera”.

Llorca ha explicado que fue una “conversación muy rápida” y que, tras colgar, decidió contactar con los alcaldes para conocer la situación. El testigo no ha aclarado donde estaba Mazón en el momento de la llamada, de manera que sigue siendo una incógnita el camino que siguió el presidente tras salir del restaurante junto a la periodista Villaplana.

Llorca acudió al juzgado antes de las 11 y accedió por el garaje, evitando cruzarse con la prensa. Su declaración, que comenzó alrededor de las 11.45, se centró en las llamadas que llevó a cabo el día de la DANA a la entonces responsable de Justicia e Interior, Salomé Pradas, encargada de emergencias e investigada en este caso, y al propio Mazón, y la “coincidencia” de que se diesen tan seguidas.

Carlos Mazón comparece en la comisión del Congreso sobre la DANA.

Conversación con Mazón y Pradas

La jueza ha preguntado por qué llamó a ambos en tan poco tiempo. Aunque Llorca ha asegurado que fue una casualidad, la magistrada ha apuntado a la teoría de que Pradas buscaba comunicarse con Mazón y, al no conseguirlo, contactó con personas de su entorno, como ‘JuanFran Mazón’, la forma en la que tenía agregado al testigo de hoy.

En unos minutos, justo antes de las 19:00, intercambió tres intentos de hablar con Pradas, con una llamada entrante, una saliente y una pérdida, limitándose el intercambio de palabras a unos segundos y a ella diciéndole que no podía atenderle porque “tenía mucho trabajo”. En este mismo momento, cogió el móvil para hablar con Mazón, al que llamó a las 18:57. “Fue una conversación rápida”, ha asegurado Llarcas.

En esta llamada, al preguntarle sobre lo que estaba ocurriendo, Mazón respondió que era un problema en la Ribera. No concretó desde donde había descolgado el teléfono ni dio muchos detalles al que hoy es su sucesor. Después de esto, Llorca decidió contactar directamente con los alcaldes para conocer de primera mano los sucesos.

Carlos Mazón (Europa Press)

Explicaciones de Pérez Llorcas

El testigo ha indicado al inicio de su declaración que mantiene una relación cordial con Mazón y describió su vínculo con Pradas como de compañera de partido. De esta manera, ha tratado de no transmitir una mala conexión con ellos, sin establecer tampoco un vínculo muy cercano con dos personalidades muy cuestionadas.

Sobre las conversaciones con Mazón, el testigo ha dicho que fue él quien realizó la llamada, ya que ocupa un cargo orgánico en el PP. Además, dice que, por la sensibilidad que suelen mostrar los alcaldes, quiso solicitar la información. Además, ha asegurado que tuvo la noticia del desastre de la DANA tras verlo en una televisión. Tras esto, contactó con las personas que consideró que podían conocer más detalles.

El testimonio del nuevo presidente de Comunidad Valenciana ha seguido al de Romero, dueño del restaurante donde estaba Mazón. Ambas versiones son complementarias y permiten fijar la hora de salida del local en torno a las 19:00 y confirmar que, a esta hora, Mazón conocía que habían problemas en algunos puntos de la comunidad, sin precisar la información verdadera que tenía.