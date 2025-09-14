Muere un hombre en la explosión en el bar en Vallecas: los Bomberos encuentran el cuerpo sin vida bajo los escombros

Una explosión en un bar de Madrid deja múltiples heridos, varios en estado grave. (X/Emergencias Madrid)

Los Bomberos de Madrid han hallado el cuerpo sin vida de un hombre bajo los escombros de la explosión que se produjo este sábado en un bar en el distrito de Puente de Vallecas y cuya detonación también afectó al edificio de viviendas ubicado encima del local, según ha informado este domingo Europa Press.

Así, a los 25 heridos hay que sumar una víctima mortal, después de que una nueva búsqueda de los Bomberos junto a la unidad canina de la Policía encontrara los restos de un hombre.

El suceso ha conmocionado a la ciudad, después de que este sábado un estruendo sacudió la calle Manuel Maroto poco antes de las tres de la tarde, cuando “se movió todo el edificio”, según el testimonio directo de uno de los vecinos recogido por los medios que acudieron al lugar. La explosión, que se originó en el bar Mis Tesoros situado en el distrito de Puente de Vallecas, en Madrid, generó pánico entre los residentes y dejó un saldo de 25 personas heridas, tres de ellas en estado grave, además de provocar el derrumbe parcial del edificio y la evacuación forzosa de todos sus residentes.

Las escenas caóticas se sucedieron a continuación. Silvia, vecina del inmueble, relató que “iban a ser las tres de la tarde cuando escuchamos una fuerte explosión. Lo que hicimos es abrir la puerta y salir corriendo”. Al bajar, vio a víctimas “con sangre” en la calle, y recordó que en la hora del suceso había “mucha gente dentro del local”, ya que coincidía con la hora del almuerzo. Otra residente afirmó: “Como vecinos escuchamos la explosión, corrimos para ver qué pasaba y vimos a gente gritando que por favor los sacasen del bar. Los vecinos salieron de sus casas y ayudaron a sacar a las personas”.

El impacto alcanzó incluso vehículos en la vía pública. Un testigo añadió que “un vehículo que pasaba por la puerta en el momento del suceso salió disparado con el impacto y terminó a tres cuatro metros del lugar”. Las imágenes grabadas por los propios habitantes muestran columnas de humo brotando desde el interior del restaurante mientras intentaban auxiliar a los heridos. Entre ellos, una mujer con una herida en el rostro imploraba: “No me toques por favor”.

Equipos de emergencias trabajan en la zona donde se ha producido la explosión. (Europa Press)

Una explosión de gas

La causa de la detonación, según explicó un bombero participante, fue “una concentración de gases que están dentro de su rango de inflamabilidad”. Por precaución, los trabajos de desescombro se han realizado manualmente debido a la inestabilidad de la estructura.

El balance de daños materiales es considerable. El jefe de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid, Carlos Marín, declaró que el edificio posee una estructura de hormigón y acero, pero que “tiene afectada gravemente una región de unos 50-60 m2”, indicando que “hay que hacer una valoración entera”. Los daños han obligado a desalojar a todas las familias que residían encima del bar. La vicealcaldesa de Madrid, Inmaculada Sanz, confirmó que “hay nueve viviendas en este edificio y que van a tener que ser realojados durante algunos días”, señalando las “importantes afecciones al forjado entre la planta cero y la planta primera”.

En el operativo de emergencia participaron 13 dotaciones de Samur-Protección Civil y 18 de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid, además de equipos del SUMMA 112 y la Policía Nacional.

*Con información de EFE y Europa Press