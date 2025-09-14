España

Muere un hombre en la explosión en el bar en Vallecas: los Bomberos encuentran el cuerpo sin vida bajo los escombros

A los 25 heridos en el suceso de este sábado, hay que sumar esta víctima mortal

Gonzalo García Crespo

Por Gonzalo García Crespo

Guardar
Una explosión en un bar de Madrid deja múltiples heridos, varios en estado grave. (X/Emergencias Madrid)

Los Bomberos de Madrid han hallado el cuerpo sin vida de un hombre bajo los escombros de la explosión que se produjo este sábado en un bar en el distrito de Puente de Vallecas y cuya detonación también afectó al edificio de viviendas ubicado encima del local, según ha informado este domingo Europa Press.

Así, a los 25 heridos hay que sumar una víctima mortal, después de que una nueva búsqueda de los Bomberos junto a la unidad canina de la Policía encontrara los restos de un hombre.

El suceso ha conmocionado a la ciudad, después de que este sábado un estruendo sacudió la calle Manuel Maroto poco antes de las tres de la tarde, cuando “se movió todo el edificio”, según el testimonio directo de uno de los vecinos recogido por los medios que acudieron al lugar. La explosión, que se originó en el bar Mis Tesoros situado en el distrito de Puente de Vallecas, en Madrid, generó pánico entre los residentes y dejó un saldo de 25 personas heridas, tres de ellas en estado grave, además de provocar el derrumbe parcial del edificio y la evacuación forzosa de todos sus residentes.

Las escenas caóticas se sucedieron a continuación. Silvia, vecina del inmueble, relató que “iban a ser las tres de la tarde cuando escuchamos una fuerte explosión. Lo que hicimos es abrir la puerta y salir corriendo”. Al bajar, vio a víctimas “con sangre” en la calle, y recordó que en la hora del suceso había “mucha gente dentro del local”, ya que coincidía con la hora del almuerzo. Otra residente afirmó: “Como vecinos escuchamos la explosión, corrimos para ver qué pasaba y vimos a gente gritando que por favor los sacasen del bar. Los vecinos salieron de sus casas y ayudaron a sacar a las personas”.

El impacto alcanzó incluso vehículos en la vía pública. Un testigo añadió que “un vehículo que pasaba por la puerta en el momento del suceso salió disparado con el impacto y terminó a tres cuatro metros del lugar”. Las imágenes grabadas por los propios habitantes muestran columnas de humo brotando desde el interior del restaurante mientras intentaban auxiliar a los heridos. Entre ellos, una mujer con una herida en el rostro imploraba: “No me toques por favor”.

Equipos de emergencias trabajan en
Equipos de emergencias trabajan en la zona donde se ha producido la explosión. (Europa Press)

Una explosión de gas

La causa de la detonación, según explicó un bombero participante, fue “una concentración de gases que están dentro de su rango de inflamabilidad”. Por precaución, los trabajos de desescombro se han realizado manualmente debido a la inestabilidad de la estructura.

El balance de daños materiales es considerable. El jefe de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid, Carlos Marín, declaró que el edificio posee una estructura de hormigón y acero, pero que “tiene afectada gravemente una región de unos 50-60 m2”, indicando que “hay que hacer una valoración entera”. Los daños han obligado a desalojar a todas las familias que residían encima del bar. La vicealcaldesa de Madrid, Inmaculada Sanz, confirmó que “hay nueve viviendas en este edificio y que van a tener que ser realojados durante algunos días”, señalando las “importantes afecciones al forjado entre la planta cero y la planta primera”.

En el operativo de emergencia participaron 13 dotaciones de Samur-Protección Civil y 18 de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid, además de equipos del SUMMA 112 y la Policía Nacional.

*Con información de EFE y Europa Press

Temas Relacionados

Comunidad de MadridMadridVallecasSucesosSucesos EspañaBomberosEspaña-NacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

Clima: las temperaturas que predominarán este 14 de septiembre en Zaragoza

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Clima: las temperaturas que predominarán

Clima hoy en España: temperaturas para Valencia este 14 de septiembre

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Clima hoy en España: temperaturas

María Muñoz, doctora, sobre el café: “No todos afectan igual a tu sistema digestivo”

La explicación de la especialista reside en las principales diferencias entre los formatos más consumidos

María Muñoz, doctora, sobre el

Pensamientos automáticos negativos, la voz interna que nunca calla: “Cuando estamos mal, les hacemos más caso de la cuenta”

La psicóloga Blanca Fernández explica a ‘Infobae España’ que estos pensamientos pueden convertirse en rumiaciones mentales si nos quedamos anclados en ellos

Pensamientos automáticos negativos, la voz

Europa refuerza la frontera con Rusia con el foco en el flanco oriental: cazas, buques y un muro de drones para plantar cara a Putin

El Gobierno de España ha confirmado su participación en el despliegue, en una zona donde ya hay miles de militares del país

Europa refuerza la frontera con
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Europa refuerza la frontera con

Europa refuerza la frontera con Rusia con el foco en el flanco oriental: cazas, buques y un muro de drones para plantar cara a Putin

El CIS confirma el debate político por el control de los incendios: un 45% de votantes del PP y un 49% de Vox quieren que el Gobierno asuma esta gestión autonómica

Una limpiadora encadena un contrato de interina por vacante durante tres años porque la Xunta no convoca oposición: la Justicia la reconoce como indefinida

¿Son los coches más caros ahora que antes? Un experto resuelve la duda

Un grupo de unos 20 manifestantes cortan la etapa de la Vuelta a España: los ciclistas logran esquivarlos

ECONOMÍA

Cada vez es más difícil

Cada vez es más difícil reparar los Airbus A380, el avión civil de dos pisos más grande del mundo: su revisión requiere 60.000 horas de trabajo

Atraer y retener talento es la asignatura pendiente de las empresas españolas y pone en jaque su competitividad

Las claves de la regulación del registro horario y cómo podría reducir la jornada sin reducir la jornada: el plan de Trabajo contra las horas extra no declaradas

Más de la mitad de los trabajadores en España no recibe ‘salario emocional’, pero lo quiere: “El riesgo está en que se utilice como excusa para pagar menos”

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de la lotería 6/49

DEPORTES

Marta García afronta el Mundial

Marta García afronta el Mundial de Atletismo de Tokio tras pulverizar el récord español en 5.000 metros: “Creo que llego en un buen estado de forma”

Previa de LaLiga: Atlético de Madrid vs Villarreal

Real Oviedo sueña con su primera victoria fuera de casa contra Getafe

Sevilla recibe al Elche en la Jornada 4 de LaLiga: datos y estadísticas previo al partido

Se retiran los siete jugadores de ajedrez israelíes que iban a participar en el Open de Sestao