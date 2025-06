El Supremo rechaza la última petición de la Fiscalía de citar a los periodistas cuyo testimonio podría exculpar al fiscal general del Estado

Jorge Azcón justifica su ausencia en los pueblos afectados tras la riada: “Estaba de boda a 1.000 kilómetros de Aragón y no tengo un Falcon para volver” El presidente de Aragón reconoce el retraso en visitar las zonas afectadas y asegura que comprende la indignación vecinal

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once Con las loterías de Juegos Once no sólo tienes la posibilidad de ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales