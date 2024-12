La extraña desaparición de Morgane, de 13 años: detenido un hombre que vive a 1.000 kilómetros de ella

Imágenes de Morgane Rivoal, la joven de 13 años desaparecida en Francia, compartidas por su familia y las autoridades para facilitar su búsqueda (Montaje Infobae España con imágenes de Aurore Rivoal/Facebook y Gendarmerie des Côtes d'Armor/Facebook)

Una adolescente de 13 años desapareció el pasado 25 de noviembre en Pabu, localidad francesa ubicada en Côtes d’Armor. Morgane Rivoal, como todos los días, salió de casa para coger el autobús que le llevaría hasta su centro de estudios. Sin embargo, nunca llegó a su destino y una semana y media después continúa en paradero desconocido.

Tras varios días sin encontrar a la joven, cientos de personas de la localidad y alrededores se organizaron para realizar una gran búsqueda con el objetivo de encontrar algún rastro que llevase hasta Morgane. El operativo continuó el fin de semana con 50 gendarmes y, al no haberla hallado aún, se espera que la exploración del terreno continúe en los siguientes días.

El lunes 2 de diciembre el fiscal de Saint-Brieuc, Nicolas Heitz, aportó nuevas informaciones sobre la desaparición de la joven durante una rueda de prensa. Desde que comenzó la investigación, han sido interrogadas más de un centenar de personas: “Los investigadores han realizado desde el lunes más de 100 entrevistas a testigos, 110 exactamente, en círculos familiares, de amigos, escolares y deportivos”, explicó el fiscal.

En especial, las pesquisas se han dirigido hacia dos hombres: uno de ellos, un hombre de 29 años de Eure, cuyas declaraciones no arrojaron demasiada información. El segundo de ellos es el que ha despertado más interés por parte de las autoridades: un joven de 21 años, residente de la localidad francesa de Drôme, que se encuentra a más de mil kilómetros del lugar en el que se vio por última vez a Morgane. Pese a la lejanía geográfica del interrogado, este había creado un perfil de Snapchat dedicado a la joven en el que él era “el único usuario”. Además, en el teléfono móvil que confiscaron del hombre de Drôme se encontraron “varias imágenes de pornografía infantil”, que, sin embargo, no tenían relación con Morgane. Ante este hecho, que las autoridades todavía no han terminado de investigar, el individuo fue puesto bajo custodia policial, pero finalmente se le dejó en libertad, como informó France Bleu.

Cartel de desaparición de Morgane Rivoal, compartida por las autoridades locales. Para facilitar su búsqueda, se detallan los rasgos físicos de la adolescente (Gendarmerie des Côtes d'Armor/Facebook)

La joven pudo haber sufrido acoso

En la rueda de prensa, el fiscal también destacó que habían descubierto una nota de Morgane en la que se despedía de su familia, lo que podía significar que la joven se hubiese ido voluntariamente: “Papá, mamá, lo siento, me voy”. La familia de la adolescente de 13 años continúa desesperada por encontrarla y a través de las redes sociales su madre ha compartido un texto en el que le pide su regreso: “Hija mía, han pasado 8 días desde que saliste de casa para ir al autobús a estas horas. 8 días desde que hemos tenido alguna noticia o señal tuya. Vuelve con nosotros, danos una señal, papá y yo van a recogerte dondequiera que estés, te extrañamos”.

Los compañeros de la adolescente también fueron interrogados para conocer cómo era la vida de Morgane antes de su desaparición. Algunos explicaron que la joven podría estar realizándose autolesiones, por lo que podría haber experimentado “comentarios inquietantes” y “un verdadero malestar” en las clases. Una de las amigas de Morgane confesó en la cadena de radio RTL que la joven era acosada en la escuela: “En realidad no me dijo mucho, pero me dijo que la estaban llamando ‘perra’ y todo eso”. Además, su profesor de tenis explicó que el año anterior Morgane le había confesado que “había sido víctima de acoso”.