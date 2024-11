Profanan 20 tumbas en el cementerio de Utrera (Sevilla): los empleados se han encontrado los restos humanos en el suelo

Imagen de archivo del cementerio de Utrera. (Ayuntamiento de Utrera)

Un total de 20 tumbas han sido profanadas durante la madrugada en el cementerio de Utrera (Sevilla), donde los empleados municipales han hallado lápidas destrozadas y, en algunos casos, restos humanos en el suelo, fuera de las sepulturas.

En un comunicado, el Ayuntamiento ha informado de que los enterramientos afectados son los que están en las primera y segunda líneas a partir del suelo, en los patios de San Francisco y San José.

El Cementerio Municipal permanecerá cerrado al público durante todo este martes debido a estos hechos, que investiga la Guardia Civil para lo que ha recogido muestras de huellas dactilares y otros restos.

La delegada de Cementerio, Consuelo Navarro, ha señalado que se está contactando con los familiares, “tarea que no está resultando del todo sencilla porque algunos teléfonos ya no existen”, aunque se hará “todo lo posible por avisarlos”. Navarro ha asegurado que los restos no han sufrido ningún tipo de daño. La jueza de guardia se ha personado en el camposanto y, tras comprobar que ninguno de los restos profanados han sido mezclados con otros y se han mantenido al lado de su sepultura, ha ordenado que volviesen a ser depositados en sus tumbas.

*Información elaborada por EFE