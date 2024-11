Cuándo paga el banco ING las pensiones este mes de noviembre

Un pensionista saca dinero en el cajero de su entidad bancaria. (Shutterstock)

Los pensionistas y jubilados en España están a la espera de recibir la pensión correspondiente al mes de noviembre. La Seguridad Social suele hacer el pago entre el 1 y el 4 del mes siguiente, ya que se abona a mes vencido. Sin embargo, algunas entidades adelantan este ingreso para que llegue a la cuenta de los beneficiarios antes de esa fecha, como un gesto hacia sus clientes.

Con diciembre ya cerca y el All I Want for Christmas Is You de Mariah Carey a punto de sonar, muchos jubilados esperan ya su aguinaldo: la paga extra de Navidad junto con la pensión de noviembre. Esta retribución extra se suma a la mensualidad habitual y es uno de los ingresos extraordinarios que la Seguridad Social entre cada año; el otro se recibe en junio.

Por lo general, la mayoría de las entidades realizan el abono del subsidio y la paga extraordinaria entre los días 22 y 27 de cada mes, siendo el 25 de noviembre la fecha más común entre la mayoría de los bancos.

Cómo se realiza el cálculo de la paga extra de Navidad

La paga extra que reciben los pensionistas en Navidad es igual al importe de su pensión mensual. Esto significa que en noviembre, los jubilados verán un ingreso doble en su cuenta: el pago de la pensión regular de noviembre y la retribución adicional de la extra de Navidad. Esta remuneración extra es parte del sistema de 14 pagas al año que establece la Seguridad Social, compuesto por 12 pagas mensuales y dos extras.

Es importante señalar que no todos los pensionistas reciben esta paga extra. Los que cobran pensiones por accidentes de trabajo o enfermedades profesionales solo reciben 12 pagos al año, ya que la cantidad mensual que reciben incluye un suplemento para cubrir esas situaciones.

Estas son todas las pensiones que tienen paga extra de verano.

Por qué la Seguridad Social adelanta el pago de noviembre

La Seguridad Social establece que las pensiones se pagan a mes vencido, por lo que las pensiones de noviembre deberían estar disponibles entre el 1 y el 4 de diciembre. Sin embargo, muchos bancos en España eligen adelantar el pago unos días antes de que empiece el mes siguiente. Esta práctica, ya común en varias entidades, busca ayudar a los pensionistas a organizar mejor sus finanzas, especialmente en diciembre, cuando los gastos suelen aumentar.

Este adelanto beneficia tanto a los pensionistas, que disponen del dinero antes de lo esperado, como a las entidades bancarias, que ofrecen este servicio de adelanto como un valor añadido para sus clientes jubilados.

Cuándo paga ING la pensiones en noviembre

En este contexto, varias entidades ya han anunciado los días exactos en los que los pensionistas podrán disfrutar de esa alegría. La fecha varía ligeramente según el banco, en el caso de ING, los clientes recibirán la retribución extra el próximo 25 de noviembre. Estas son las fechas para el resto de entidades:

Bankinter: 21 de noviembre

Santander: 22 de noviembre

CaixaBank: 24 de noviembre

Ibercaja: 25 de noviembre

Abanca: 25 de noviembre:

BBVA: 25 de noviembre

Cajamar: 25 de noviembre

Sabadell: 25 de noviembre

Unicaja Banco: 25 de noviembre