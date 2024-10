Qué quieren decir los distintos colores de los bastones de las personas ciegas

Persona paseando con un bastón. (Pexels)

285 millones de personas en el mundo tienen ceguera o una discapacidad visual, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). Las principales afecciones que la causan son: las cataratas, los errores de refracción, la degeneración macular relacionada con la edad, el glaucoma y la retinopatía diabética.

Es preciso también echar un vistazo a las diferencias regionales, ya que, se estima que el deterioro visual distante es casi cuatro veces más frecuente en las regiones de ingreso bajo y mediano que en las de ingreso alto. En lo que respecta a la visión cercana, se cree que los casos de deterioro de la visión cercana sin tratar son superiores al 80% en el África subsahariana occidental, oriental y central, mientras que en las regiones de ingreso alto de América del Norte, Australasia, Europa Occidental, Asia y el Pacífico son inferiores al 10%.

Cómo impacta la discapacidad visual

Los niños pequeños con discapacidad visual grave irreversible pueden tener retrasos en su desarrollo motor, lingüístico, emocional, social y cognitivo, además de presentar niveles más bajos de rendimiento académico. La calidad de vida de la población adulta también se ve afectada, sus tasas de empleo disminuyen y aumentan las de depresión y ansiedad.

Historia del bastón blanco

Para aquellos que viven con esta discapacidad, el bastón se convierte en un fiel compañero y una herramienta esencial para su movilidad e independencia. La historia de este acompañante se remonta al siglo XIX, tal y como detalla la web del Instituto Clínico Quirúrgico de Oftalmología. Su creador fue James Biggs, un hombre ciego británico. Este señor se paseaba por las calles siempre con un palo como apoyo. Tras varios años de pruebas, desarrolló un bastón con punta de goma que le permitía detectar los obstáculos con mayor facilidad. Este fue el precursor del bastón que conocemos hoy.

La población comenzó a utilizarlo de forma genérica en la década de 1930. Nueve años más tarde, la Organización Nacional de Ciegos de Estados Unidos (NFB) adoptó el bastón blanco como su símbolo oficial. Su papel fue fundamental para la promoción de su uso y en la concienciación pública sobre la importancia de este instrumento para las personas con esta discapacidad.

Qué quieren decir los distintos colores de bastón

Publicación de la Policía Nacional. (X)

A pesar de que el número de personas invidentes a nivel mundial sea bastante elevado, poco sabemos acerca de esta enfermedad y menos aún de los colores de los bastones. En más de una ocasión, habremos visto a alguien caminando con un bastón rojo y blanco y nos habrá surgido la duda de cuál es su significado, cuando, evidentemente, es un mensaje para el resto de los viandantes.

Bastón rojo y blanco

La Federación Mundial de Sordociegos estableció el bastón rojo y blanco como el símbolo que identifica a las personas con sordoceguera, es decir, que no puede ver ni oír. El patrón más extendido, es la alternancia de ambos colores en la parte inferior del instrumento. No fue hasta 2016 cuando llegó a España. Hasta ese momento, las personas con esta condición utilizaban el blanco, algo que dificultaba mucho a la hora de prestar ayuda, ya que, no había posibilidad de comunicación.

Bastón verde

Indica que la persona que lo lleva tiene una baja visión, sin estar ciega por completo. Pese a poder ver, aún tienen muchas limitaciones, debido a que tienen entre un tercio y una décima parte de la visión. Su campo visual es inferior a los 20 grados.

Bastón amarillo

No es común en España porque es un bastón que sustituye a los blancos y verdes dependiendo del estado.