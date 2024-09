Las primeras palabras de Bertín Osborne tras confirmar que ya conoce a su hijo con Gabriela Guillén: “Se parece muchísimo”

Bertín Osborne ante los micrófonos de la prensa (Europa Press)

Nueve meses después de que Gabriela Guillén diese luz a un niño, el cantante y presentador, Bertín Osborne, ha decidido asumir las responsabilidades del bebé y reconocerle como su hijo. Aunque la madre del menor ha aparecido en los medios varias veces desde que fue mamá, el niño del cual se desconoce el nombre, no ha salido en ninguna fotografía ni video, solo en alguna ocasión en el que los paparazzi han conseguido captarle.

Tras salir del hospital, Gabriela hacía pública la información del nacimiento de su hijo, y contactaba con los medios de comunicación para decir que Bertín Osborne era el padre del menor. Enseguida se hizo voz de la noticia y llegaba a manos de Osborne, quien declaró que no iba a ejercer como padre, empezando así una guerra mediática que se ha extendido durante más de seis meses hasta ayer.

El 31 de diciembre de 2023 fue una Nochevieja diferente para el presentador, pues el regalo del Día de Reyes se adelantaba unos días y llegaba en forma de sorpresa inesperada. En ese momento, la relación entre la paraguaya y el madrileño era nula, pero tiempo después, con las exclusivas que daba la que fue un romance del actor, les haría recuperar el contacto, aunque no de la mejor forma.

Tras varios meses en el campo de batalla, el conflicto parecía ir calmándose, pues en primavera Bertín y Gabriela comenzaban a mejorar su relación y el artista reconocía que él se encargaría del bebé en caso de que fuese necesario. Junio fue una fecha estrella para los seguidores del tema, pues fue cuando ambos hicieron un comunicado conjunto en el que el presentador de Mi casa es la tuya, reconocía su rol como padre del bebé de Gabriela.

Gabriela Guillén confirma que Bertín Osborne conoce a su hijo (Europa Press)

Un gran parecido

Las aguas empezaban a calmarse entre la fisioterapeuta y el artista, pero todavía no existía fecha en la que Bertín iba a conocer a su nuevo hijo. Tres meses después del comunicado, Bertín ha podido ponerle cara y tocar al que se ha convertido en su séptimo hijo, casi a sus 70 años de edad. “Yo ya sé cómo es, ya sé perfectamente cómo es y además se parece muchísimo”, declaró frente a la prensa en la inauguración de Semana Internacional de la Moda Flamenca 2024, donde recibió un galardón.

Durante estos meses, se ha estado preguntando a Bertín sobre su nuevo hijo y la relación que mantuvo con Gabriela, al principio, el presentador no decía nada que le pusiera sobre la cuerda floja. Con el paso del tiempo, una vez ya se había hecho pública la noticia en la que reconocía al varón, decía: “Me equivoqué y no quiero seguir haciéndolo. Gabriela se merece todo mi respeto y es una responsabilidad que asumo”. Unas palabras sabias que le hacían quedar bien con la prensa y que mostraba el fin de la batalla mediática entre ambos.

Ahora toca esperar como se desenvuelve el madrileño con un nuevo pequeño en la familia, y ver si la relación con la mujer con la que mantuvo una relación, sigue igual de bien de lo que aparenta estar ahora.