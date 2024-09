Caja cerrada, una foto... Así es como Belén Esteban quiere que sea su funeral

Belén Esteban en el aniversario del Museo Chicote (Europa Press)

El pasado día 17 de septiembre se conocía la noticia del fallecimiento de Jimmy Giménez Arnau. El miércoles daban el último adiós al periodista y compañero de profesión de los colaboradores del programa Ni que fuéramos Shhh, donde se hizo pública la noticia de la pérdida. Desde ese momento, algunos de sus amigos más cercanos han reflexionado sobre la muerte y sobre como les gustaría que fuese su despedida.

Planear un funeral en un momento inesperado no es algo agradable, pero quizás es más fácil cuando la persona fallecida sabe lo que quiere para cuando fallezca. Este es el caso de Belén Esteban, quien tras perder a su amigo ha querido desvelar sus peticiones para el día que se vaya. Si algo tiene claro la de Paracuellos del Jarama es que espera que el día que haya que organizar eso, sea dentro de mucho tiempo.

“Por favor, que tarde mucho muchísimo. Tengo miedo a pensar en la muerte, me da pánico”, decía Belén. Asimismo, confesaba que, hasta ahora, la única persona que conocía lo que desea que hagan el día que eso ocurra es su marido Miguel. Desvelaba que quiere que le velen durante toda la noche y pedía por favor que su gente más cercana, familiares y amigos estuviesen con ella por la noche, pues le daría mucha impresión y miedo quedarse ahí sola.

Belén Esteban y su marido, Miguel, yendo a despedir a Jimmy Giménez-Arnau (Antonio Gutiérrez / Europa Press)

Cuando una persona fallece, puede determinar si, durante el funeral, quiere dejar el ataúd cerrado o, por el contrario, abierto. Esteban lo tiene muy claro: “Quiero que la caja esté tapada”, confesaba en plató. Una decisión que también tiene tomada es que quiere que haya una foto suya al estilo americano, pero tiene que ser una en la que ella salga guapísima, pues si algo caracteriza a Belén es que no le gusta pasar desapercibida.

La lista negra

Todas las personas tienen alguien en su vida con la que no se llevan del todo bien y muchas veces, se opta por alejar a esa persona de tu vida. Pues bien, la colaboradora de televisión tiene claro que en su funeral habrá una lista negra, en la que estarán todas las personas a las que no quiere ver ni en puntura. “Hay personas que no quiero que entren, a un nivel alto. Y si van, que las echen”, decía.

Su compañera de profesión, María Patiño, se ofreció para hacerse responsable de controlar a esas personas. Antes de cerrar el tema de los funerales, Belén Esteban añadía una última cosa. Confesó que ya tiene escrita una carta con las que serán sus últimas voluntades y que el encargado de tenerla será su amigo Raúl. En ella, se desvelarán las cosas que quiere hacer Belén por última vez.

Pero Esteban no ha sido la única que ha confesado como quiere organizarlo todo para cuando muera. Algunos de sus compañeros, también han querido revelar que quieren cuando ya no estén. Víctor Sandoval ha sido el primero en dar detalles, y de nuevo, Belén se ha vuelto protagonista. Sandoval ha dicho que si por un casual él muere antes que sus perros, Belén se tendría que encargar de sus cenizas y de las mascotas. Y que cuando sus perros fallezcan, junten los restos de los tres.