Nacho Cano denuncia a la becaria díscola de ‘Malinche’ por chantaje y revelación de secretos

El productor y músico Nacho Cano ha presentado una denuncia contra Lesly Guadalupe O.F., la becaria de Malinche que le había denunciado ante la Policía y la Fiscalía. Ahora él la acusa de un delito de amenazas en su modalidad de chantaje y otro de revelación de secretos por unos mensajes que la joven mexicana envió a representantes de la productora tras su expulsión de la beca, según costa en la denuncia, a la que ha tenido acceso Infobae España.

Lesly le exigió un pago de 6.000 euros y una carta de recomendación a cambio de no denunciarle ni dañar su imagen pública. En concreto, escribió a una de las trabajadoras de la productora el siguiente mensaje a través de Whatsapp: “Solicito la carta de recomendación de Nacho Cano y los 6.000 € llegando a ese acuerdo yo no procedo legalmente, ni me acuerdo de que existen”. En otro mensaje tras su expulsión del proyecto, también pedía el pago de la estancia y la manutención en un “hotel u hostal” hasta el 15 de enero.

En su denuncia, Nacho Cano refleja que no atendió al “chantaje” de la becaria, momento en el que comenzó “la ejecución de una campaña de ataque, desprestigio y acoso” contra el productor y la dirección del musical Malinche. Lesly interpuso una denuncia contra Cano ante la Comisaría de Policía Nacional del distrito Centro de Madrid el 11 de enero de este año, y ante la Fiscalía en el mes de junio. Pese al archivo de las diligencias por parte del Ministerio Público, la Policía continuó con sus pesquisas y procedió a la detención del productor el pasado 9 de julio.

Cano también denuncia a Lesly de un delito de revelación de secretos. Lo hace al acusarla de “revelar información de la que se tiene conocimiento por formar parte de un grupo de personas seleccionadas para disfrutar de una beca y vulnerando un acuerdo de confidencialidad firmado, causando un perjuicio no sólo a Nacho Cano, sino al musical Malinche”, según exponen los abogados del productor en su denuncia.

