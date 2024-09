Cómo acabar con los kilos de más de verano de una forma efectiva: los consejos de expertos para perder el peso que se ha ganado en vacaciones

Hay quienes aprovechan septiembre para recuperar un estilo de vida saludable. (Shutterstock España)

Pasarse con la comida en vacaciones es habitual. Con el verano ya dando sus últimos coletazos en España, son muchos los que ahora se preocupan por volver a la rutina y recuperar un estilo de vida saludable, centrado en una alimentación equilibrada. De esta forma, se espera acabar con los kilos de más. Pero, frente a las famosas ‘dietas milagro’ o trucos que difunden en redes sociales personas sin conocimientos suficientes para ello, conviene tener en cuenta los consejos que dan los expertos para perder peso.

Septiembre es el mes de la vuelta a la rutina por excelencia, pero no solo a nivel laboral sino, también, alimenticio. Quedar para comer o cenar fuera, tomar el aperitivo, disfrutar de un buen chiringuito en la playa… En verano, es casi misión imposible evitar los excesos, ya que los planes de ocio y los compromisos se multiplican. De ahí que no sea extraño que ahora sea el momento de tratar de contrarrestar los efectos de esos abusos gastronómicos.

La principal recomendación parece estar clara: ponerse en manos de profesionales, que establezcan una pauta ajustada a cada paciente. Y es que las consultas de los expertos aumentan durante el mes de septiembre, y todas tienen algo en común: el propósito es la pérdida de peso y grasa. Pero esto, en ocasiones, se vincula a problemas digestivos u hormonales, o con una mala relación con la comida, ya sea por ansiedad, atracones…

La mejor manera de perder los kilos que se ganan en verano

La clave para llevar un estilo de vida saludable es practicar ejercicio físico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La vuelta a la rutina tras el verano suele traer consigo un aumento de peso, según advierten los especialistas. Si el paciente no ha sido activo durante este periodo, se observa un incremento promedio de entre 4 y 5 kilos. En cambio, aquellos que han mantenido una actividad controlada suelen perder entre 1 y 2 kilos de grasa. Los expertos consideran que es crucial diferenciar entre peso y grasa, ya que en algunos casos el aumento de peso es en gran medida grasa corporal, lo que se traduce en mayor acumulación de tejido adiposo, celulitis y pérdida de firmeza, tal y como explican desde Naturae Nutrición.

Para afrontar este desafío, los nutricionistas recomiendan evitar dietas extremas o basadas exclusivamente en la restricción calórica. Es fundamental recurrir a un profesional que diseñe un plan nutricional personalizado, ajustado a las necesidades individuales, para equilibrar el cuerpo y la mente.

Asimismo, una pérdida rápida de peso generalmente indica una reducción de masa muscular y agua, no de grasa. Por ello, es esencial establecer metas realistas para evitar frustraciones y ansiedad. Un enfoque gradual y menos restrictivo permite resultados duraderos, evitando el efecto rebote, y contribuye a una reducción de volumen y celulitis, además de mantener una piel firme y saludable.

Cambiar los hábitos, mejor que seguir una dieta

No es necesario seguir una dieta estricta para perder peso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los expertos en nutrición insisten en que lo fundamental no es seguir una dieta estricta, sino lograr un cambio de hábitos sostenido. Según indican en Naturae Nutrición, el verdadero secreto radica en disfrutar del proceso. La clave está en encontrar satisfacción tanto en lo que se come como en la actividad física que se realiza. Una pauta nutricional no se limita a lo que hay en el plato, es un estilo de vida. Este enfoque implica que la planificación alimentaria debe adaptarse a las circunstancias personales.

Factores como el tipo de trabajo, responsabilidades familiares, la presencia de estrés, ansiedad o patologías, influyen en la definición de objetivos y en la metodología para alcanzarlos. Todo esto hace que las recomendaciones nutricionales sean personalizadas y no universales.

Al hablar sobre los alimentos esenciales para una dieta equilibrada tras el verano, se sugiere que un 60 % de la compra debe estar compuesto por verduras variadas, combinadas con frutas de temporada. Además, se recomienda incluir legumbres, huevos de corral, pescado azul, carnes magras, lácteos locales, grasas saludables como el aceite de oliva virgen extra y frutos secos, junto con cereales integrales y tubérculos como la patata.

Por supuesto, no hay que olvidar el riesgo de la desinformación que existe en redes sociales, lo que lleva a tomar decisiones equivocadas. Las dietas extremas y los mitos se propagan rápidamente. Consultar a un profesional cualificado es clave para lograr una alimentación saludable y equilibrada.