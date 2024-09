Un colombiano que vive en España explica donde consiguió un piso barato para su familia cerca de Madrid

Imágenes del piso compartidas en TikTok

Conseguir un piso en la capital parece tarea imposible. Tan solo en el mes de agosto, el precio de los alquileres experimentó una subida interanual del 14,3%. El drama no es único de Madrid: en España, los precios han aumentado un 9,8%. Más allá del precio, los requisitos para acceder a la vivienda también complican el proceso: nóminas de hasta cuatro veces la renta exigida, meses de fianza por adelantado e incluso el pago de los gastos de la agencia inmobiliaria, pese a que la regulación actual prohíba repercutirlo sobre los arrendatarios.

Por ello, muchos huyen de las grandes ciudades en busca de pisos más asequibles, que les permitan tener una mayor calidad de vida. Así lo ha hecho Víctor Marulanda (@v.marulanda), que ha relatado en la red social TikTok su truco para encontrar una vivienda cerca de Madrid a un precio económico. Aunque lo cierto es que la nueva casa que habitarán él y su familia se encuentra fuera de la Comunidad de Madrid y tardará cerca de una hora y media en desplazarse hasta el centro.

Cuatro habitaciones por 300 euros

Víctor cuenta a sus seguidores que se ha trasladado hasta Madridejos, en la provincia de Toledo, donde ha encontrado unas condiciones óptimas para él y su familia. “Conseguí un piso de cuatro habitaciones”, cuenta en su vídeo, donde afirma que paga un alquiler mensual de 340 euros.

Ha tenido que desplazarse bastante para dar con esta “ganga”: el pueblo toledano se encuentra ubicado a 1 hora y 23 minutos en coche, pero no le molesta. “Aquí también hay hospitales, hay escuelas, hay guardería, hay Mercadona, hay Lidl, hay Ahorramás. Acá hay de todo”, asegura. Ahora bien, “el transporte no es tan bueno como en la ciudad”.

“Los que trabajan en Madrid, pues se les va a dificultar porque está un poquito retirado. Es verdad, van a consumir gasolina”, admite, pero “al que le gusta el pueblo y le gusta el campo le va a gustar esto”, afirma. Con el buen precio obtenido, algunos le han aconsejado que realquile las habitaciones y “se llene de plata”. Pero rechaza la idea. Otros han planteado algunas teorías locas sobre por qué ha conseguido una vivienda tan barata: “que seguramente hay espíritus, que hay brujas”, le comentan, o incluso le acusan de estar okupando la casa. “Yo no soy ningún okupa. Pago mi mensualidad”.

No es de extrañar que haya tanto escepticismo, pues la diferencia es abismal con la de otras localidades españolas. “Yo vivía en Sevilla y [para alquilar] me tocó pagar un mes de fianza, un mes para la inmobiliaria (...), me pidieron la nómina, que mi nómina no tenía suficiente antigüedad y por eso no me dejaban entrar al piso. Me tocó buscar otra nómina prestada para que me pudieran alquilar”, narra el colombiano. “Es súper difícil, súper horrible, muchos requisitos”.

Otros pueblos similares a Madridejos

Víctor trabaja en una tienda de Madridejos actualmente y “todo el mundo habla”, por lo que se entera de otras ofertas interesantes, tanto en el municipio como en pueblos cercanos. “Hay un pueblito que se llama Camuñas, que está cerquita de aquí donde yo estoy, que los alquileres son un poquito más económicos”, afirma. También recomienda el municipio de Consuegra.