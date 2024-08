Cuatro estrenará ‘¿Quién quiere casarse con mi hijo?’ el próximo 9 de septiembre: “La gran relación que va a marcar tu vida es con tu madre”

Lujan Argüelles el 28 de junio de 2023 (Pablo Cuadra/Getty Images)

Luján Argüelles vuelve por todo lo alto a Cuatro con el regreso de su programa cabecera. Mediaset estrenará el próximo lunes 9 de septiembre la sexta temporada de uno de sus realities más auténticos tras una pausa del formato de siete años. En esta nueva entrega, que podremos ver tras la emisión de First Dates, cinco perfiles diferentes de soltero intentará encontrar el amor con la ayuda de sus madres y de la mano de Argüelles.

Un empresario inmobiliario murciano, un fisioterapeuta de la alta alcurnia de Sotogrande (San Roque), un camarero vasco, un abogado onubense y un cantante de trap del barrio de Usera (Madrid) comienzan su camino hacia el altar bajo la atenta mirada de sus madres.

“Para nosotros era una prioridad que la presentadora fuera Luján”, ha indicado Jaime Guerra, Director de la División de Producción de Contenidos de Mediaset España, en la rueda de prensa este miércoles 28 de agosto. “Hacer un programa como este es un regalo. Mediaset es un grupo en el que no había estado en los últimos años, pero con el que anteriormente he vivido momentos muy especiales”, ha comentado la presentadora a INFOBAE España, quien en unos meses también estrenará con Telecinco El rival más débil.

“Habiendo hecho ediciones en las que yo me he reído lo más grande, buenísimas y con personajes espectaculares, para mí esta es la mejor edición de todas las que hemos hecho”, ha confesado Argüelles a los medios. Y es que, en esta sexta temporada la mezcla de realidades de cada uno de los protagonistas y sus pretendientas es de lo más variada.

Para Warner Bros, la productora encargada en dar vida al formato, era muy importante que los perfiles “nos aporten relaciones personales diferentes y de distintas partes de España. Son muy distintos a la hora de relacionarse e incluso de ver la vida”, ha indicado Isabel Navarro, Directora de casting de Warner Bros. ITVP España.

Luján Argüelles para '¿Quién quiere casarse con mi hijo? 6' (MEDIASET.COM)

¿Quiénes son los protagonistas?

Para ello, el programa ha encontrado a solteros en toda la geografía española. El primero que conocemos es a Erik, quien se define como “el David Beckham de Murcia” y que es empresario inmobiliario. Y a pesar haber tenido un gran éxito en los negocios, no ha tenido la misma suerte en el amor. Algo que no deja de frustrar a su madre Mari Carmen, quien lo único que desea ahora mismo es tener un nieto.

Por otro lado, en Huelva, nos presentan a Rubén y su madre Mariví. “Me gustaría encontrar a un chico que me lleve en carroza y me haga sentir como un verdadero ‘princeso’”, indica el joven abogado. Su madre, quien mantiene una muy estrecha relación con él, no aspira a menos y busca a alguien que se enamore, sobre todo, de su interior.

Muy cerca, en Sotogrande, Cádiz, la aristocracia entra en juego con Valeria de Montenegro y su hijo Alejandro. Ella, antigua modelo de los años 90, quiere encontrar para su primogénito una chica educada y familiar para que viva con ellos en su hogar y continúe el legado de los Montenegro. Sin embargo, para él solo es necesario que sean afines y compartan los mismos gustos.

En la otra punta de España se presenta Christian, un camarero con una vida muy sencilla del País Vasco. Algo completamente diferente a su madre, Begoña, quien con cuatro matrimonios a sus espaldas y un pasado en Telecinco busca “una mujer moderna para mi hijo y que lo saque de casa”. Begoña es una antigua conocida de la cadena, quien saltó a la fama al destapar las deudas que le había dejado Isabel Pantoja mientras ejercía como manager para su gira.

Por último, en el barrio de Usera de la capital se presenta Sequera, un cantante de música urbana que quiere encontrar “una musa que inspire mis próximos temas”. Junto a su madre Mayka, esperan conseguir en esta experiencia a “una chica que le quiera por él y no por su música”.

Los protagonistas de '¿Quién quiere casarse con mi hijo? 6' (MEDIASET.COM)

Un programa de éxito

“Hay formatos con una esencia fresca y que por mucho que pase el tiempo, van a estar ahí. Eso es lo que ocurre con las relaciones maternofiliales. La gran relación que va a marcar toda tu vida es la relación con tu padre y con tu madre, porque arrastras tus heridas de la infancia que vienen de ahí. Y luego la siguiente gran relación que vas a vivir es romántica, pero la primera es esa y la más importante”, se ha sincerado Luján Arguelles en la rueda de prensa.

Sin embargo, aunque las relaciones entre madre e hijo siguen siendo iguales, a pesar de la brecha de siete años que separa la quinta y la sexta temporada, la gran diferencia que ha notado la presentadora es la manera en la que se fragua el amor hoy en día. “Es un ‘venga, va, vamos que es tarde’. Pero también es un gran aprendizaje para mi y tenemos una labor social”, ha indicado la presentadora a INFOBAE España. Estos detalles y muchos más serán destapados el próximo 9 de septiembre en Cuatro.