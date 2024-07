Cuál es la fruta ideal para mantenerse hidratado y es rica en potasio y vitamina C

Frutería del mercado de Triana de Sevilla (Shutterstock España)

Existen unas frutas pequeñas, jugosas y llenas de sabor que, además de hidratarnos, aportan múltiples beneficios para nuestra salud. Son las ciruelas, disponibles en diversas variedades que van desde las ciruelas amarillas hasta las negras o rojas. Todas ellas son una excelente fuente de nutrientes esenciales que promueven el bienestar general.

Una de las características destacadas de las ciruelas es su contenido de potasio, 214mg por cada 100h, según la Fundación Española de Nutrición (FEN). Este mineral es fundamental para el correcto funcionamiento de las células, los tejidos y los órganos del cuerpo humano, pues desempeña un papel crucial en la regulación de la presión arterial y el equilibrio de los fluidos corporales, lo que contribuye a la salud cardiovascular y renal.

Otro nutriente importante que se encuentra en las ciruelas es la vitamina C, una vitamina es conocida por su papel en el fortalecimiento del sistema inmunológico, ayudando al cuerpo a combatir enfermedades e infecciones. Además, la vitamina C es un poderoso antioxidante que protege a las células del daño causado por los radicales libres, contribuyendo así a la salud de la piel, las articulaciones y otros tejidos del cuerpo. Así, incorporar ciruelas en la dieta diaria puede ser una forma deliciosa de aumentar la ingesta de vitamina C y blindar la salud general.

Ciruelas (Imagen Ilustrativa Infobae)

La FEN también recoge que estas frutas también son una buena fuente de tiamina o vitamina B1, crucial en el metabolismo de los carbohidratos. La tiamina ayuda al cuerpo a convertir los alimentos en energía, lo cual es fundamental para mantener niveles óptimos de actividad física y mental. Además, esta vitamina es importante para el funcionamiento adecuado del sistema nervioso, contribuyendo a la salud de los nervios y mejorando la capacidad de concentración y memoria.

En cuanto a su contenido de agua, las ciruelas son frutas con alto porcentaje de agua, lo que las convierte en una opción excelente para mantenerse hidratado, especialmente en estos meses calurosos del verano. La hidratación adecuada es esencial para el funcionamiento de todos los sistemas del cuerpo, incluyendo la circulación sanguínea, la digestión y la regulación de la temperatura corporal. Incorporar frutas como las ciruelas puede ser una forma deliciosa de complementar la ingesta de líquidos diaria y asegurarse de mantener un buen equilibrio hídrico.

Además de estos nutrientes específicos, las ciruelas ofrecen una serie de otros beneficios para la salud. Por ejemplo, son ricas en fibra dietética, que es importante para mantener la salud digestiva y prevenir el estreñimiento. La fibra también ayuda a controlar los niveles de colesterol y glucosa en sangre, lo que puede reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares y diabetes tipo 2.

Las ciruelas, especialmente las de variedades más oscuras como las ciruelas negras, son una excelente fuente de antioxidantes como los polifenoles y flavonoides, según la FEN. Estos compuestos ayudan a combatir el estrés oxidativo en el cuerpo, protegiendo contra el envejecimiento prematuro y diversas enfermedades crónicas.

Además, algunos estudios han sugerido que las ciruelas podrían tener efectos beneficiosos en la salud ósea, ayudando a mejorar la densidad mineral ósea y reducir el riesgo de osteoporosis, posiblemente debido a su contenido de antioxidantes y compuestos fenólicos.