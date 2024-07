Una mujer que ganó la lotería explica cómo casi pierde el dinero por una decisión de su marido

La pareja ganadora de la lotería (Peoples Postcode Lottery)

Una pareja británica de Cambridgeshire ha recibido un premio de 200.000 libras a través de los sorteos de la People’s Postcode Lottery. Hasta aquí puede parecer una clásica historia de la lotería, con un afortunado premio que les permitirá realizar su viaje soñado; pero esta no es una victoria al uso. Poco antes de ganar la lotería, Sally estuvo a punto de dejar de jugarla, por las insistencias de su marido Jonny, tal y como recoge el diario inglés The Sun.

Sally, madre de dos hijos, reveló que su marido le había instado a dejar de jugar la lotería únicamente dos meses antes de que su boleto resultara ganador. Pese a las insistencias de Jonny, ella decidió continuar participando, y su “cabezonería” resultó premiada con 200.000 libras esterlinas. Jonny, que trabaja como operador de gestión de tráfico, comentó sobre la situación diciendo: “Le dije que cancelara, pero nunca me escucha. Ahora me alegro de que me haya ignorado”. Ambos planean utilizar el dinero para un viaje a Florida con sus hijos el próximo año y construir una caseta en un árbol de su jardín para mejorar la vida de su mascota, un gato llamado Loki.

“Siempre sueñas con algo así”

La pareja afirmó que “siempre sueñas con algo así, pero nunca crees que pueda pasar”. Jonny, visiblemente emocionado, afirmó que Sally “se merece esto”, a modo de recompensa por su esfuerzo diario en su trabajo en el hospital. El cambio repentino en su fortuna ha renovado la esperanza y entusiasmo de la familia Bell. Su historia resuena con muchas personas que han soñado con ganar la lotería pero han enfrentado el dilema de seguir jugando o rendirse. Ahora, Sally y Jonny pueden mirar al futuro con mayor optimismo, gracias a su inesperado golpe de suerte.

Adrian y Gillian Bayford, la pareja que ganó en el Euromillones

La lotería puede cambiar la vida de las personas, tal y como ocurrió con los también británicos Adrian y Gillian Bayford. Esta pareja triunfó en 2012 en el Euromillones acertando los números y estrellas que otorgaban el bote… ¡Y qué bote! Se embolsaron 148 millones de libras, es decir, algo más de 174 millones de euros, según el cambio de divisas actual. Meses más tarde se separaron, pero ambos dieron un giro de 180 grados a sus respectivas vidas gracias a las ganancias.

Una vez recibes una gran suma de dinero es clave saber gestionarla. Ya han salido a la luz varias historias de ganadores del Euromillones o de otra lotería que dilapidaron la fortuna y terminaron arruinados. Sin embargo, este no es el caso de Adrian Bayford. Tal y como señala el diario británico The Sun, Bayford ha llevado a cabo un movimiento empresarial “inteligente” gracias a la influencia de su prometida Tracey Biles. El negocio consiste en un viñedo dentro de sus terrenos donde predomina la variedad de uva pinot meunier, una de las tres utilizadas en la elaboración de champán.

Uno de sus amigos definió la decisión así: “Es fantástico ver a Adrian utilizando su fortuna para explorar nuevos negocios. Esto demuestra la buena influencia que tiene Tracey en él”.