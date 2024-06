Esto es lo que come cada día David Sinclair, experto en longevidad de Harvard

David Sinclair, experto en longevidad.

España es una referencia en esperanza de vida. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), el número de años que viven de media los españoles es de 83,08, aunque con variaciones entre hombres y mujeres: los primeros rondan los 80,20 años y las segundas los 85,81 (datos de 2022, últimos disponibles). Asimismo, la Oficina Europa de Estadística (Eurostat) sitúa a nuestro país a la cabeza de longevidad en la Unión Europea con una media de 84 años.

Las horas de sol, el clima, el estilo de vida, seguir una dieta saludable y la actividad física son factores que influyen de manera decisiva en la duración de la vida, pero sin duda alguna, los expertos en longevidad hacen hincapié en la dieta.

En este sentido, se ha demostrado científicamente la relación existente entre el consumo de alimentos ultraprocesados y el cáncer de diferente tipo, principalmente de colon y de páncreas (estudio Ultra-processed food consumption and cancer risk: A systematic review and meta-analysis de la Universidad de Bergen en Noruega).

En consecuencia, ningún médico recomienda su consumo, y desde luego no forman parte del menú semanal del biólogo y genetista de Harvard David Sinclair. Este experto en envejecimiento es conocido por sus investigaciones para entender por qué envejecemos y cómo ralentizar este proceso. Sus ponencias y recomendaciones tienen mucho impacto, como por ejemplo, los alimentos que come en su día a día, tal y como él mismo contó en una entrevista con la revista GQ.

“Un vaso de alcohol al día afecta a las células de tu cerebro”

La dieta diaria de Sinclair es bastante frugal. Por la mañana “tomo un yogur con polifenoles (componentes químicos de plantas naturales). Uno del que he hablado mucho es el resveratrol (...). Después tomo un té verde matcha que está lleno de polifenoles saludables. A continuación me voy a trabajar con un escritorio elevado y hago todo lo posible para no sentarme durante el resto del día. Asimismo, bebo agua y té caliente de manera constante hasta la cena”, explica.

El biólogo de Harvard sigue una dieta vegetal y no toma nada de lácteos ni de alcohol. “Antes bebía vino tinto y comía queso, pero no era tan bueno para la salud. Es bueno saber que los datos recientes sobre el alcohol muestran que incluso un vaso al día afecta a las células de tu cerebro. Cuando cambié a la nueva dieta, recuperé mi memoria”, añade.

En cuanto a la comida, no suele ingerir alimentos. “Si como es una ensalada pequeña, así está bien. Puede que eso ocurra una o dos veces por semana, pero casi siempre intento no comer hasta la cena, que tiene lugar alrededor de las 19:00 h. Esa cena es con productos de origen vegetal, arroz, almendras, cuscús o yuca. Me encanta lo que come tanto como cuando consumía carne”, concluye.

La dieta de Valter Longo, el experto italiano en longevidad

Walter Longo.

Del mismo modo que David Sainclair, Valter Longo es un reconocido biólogo y profesor italiano que promueve una dieta para alcanzar una vida más larga y saludable. El investigador explicó a Infobae cómo es su régimen alimenticio, que incluye un bajo consumo de proteínas y azúcares, priorizando grasas saludables y productos vegetales. Aunque defiende el ayuno y evita las harinas, admite consumir moderadamente pasta y pan, alimentos que incluyen en su lista de “5 P venenosas”.

Longo, director del Instituto de Longevidad de la Universidad de California del Sur, ha sido incluido por la revista Time entre los 50 mejores referentes mundiales de la salud. Sus investigaciones, que comenzaron con ratones y continuaron con ensayos clínicos en humanos, han demostrado que su programa alimenticio puede reducir la incidencia de diabetes, cáncer y enfermedades del corazón. Su enfoque se centra en una ingesta restringida de carbohidratos y proteínas, y enfatiza los beneficios del ayuno para la regeneración celular y la adaptación a condiciones adversas.

El profesor sostiene que su índice de masa corporal es de 23, dentro del rango saludable recomendado por las autoridades sanitarias de Estados Unidos. Además, sus métodos han sido reconocidos por la capacidad de disminuir la edad biológica y prevenir enfermedades relacionadas con el envejecimiento. Longo afirma que la moderación en el consumo de ciertos alimentos puede prevenir enfermedades dependientes de la edad, como la diabetes y el cáncer.

Episodio: Diferencia entre esperanza de vida, esperanza de vida saludable y longevidad.

Italia alberga algunas de las poblaciones más longevas del mundo, conocidas como Zonas Azules, como Cerdeña. Longo menciona que, tras la pandemia, se ha incrementado el interés por la longevidad y la calidad de vida durante un periodo prolongado.

Además de su labor científica, Longo tiene una pasión por la guitarra eléctrica, que toca en su tiempo libre. También ha colaborado con celebridades como la actriz Gwyneth Paltrow en la serie documental Goop, para discutir sobre su dieta y el envejecimiento.

El investigador critica el uso excesivo de medicamentos y defiende una dieta que imite el ayuno y un mayor consumo de alimentos saludables y ejercicio. Recomienda una actividad física de al menos 150 minutos a la semana y opciones que puedan mantenerse durante todo el año, como andar en bicicleta o correr.

Longo ayuna durante 12 horas todas las noches y practica la Fasting Mimicking Diet (FMD), que según él, puede reprogramar el metabolismo y reducir factores de riesgo para el envejecimiento. En un futuro espera que sus estudios sobre la FMD ayuden en la lucha contra la diabetes y el cáncer.