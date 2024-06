Qué pasa si comes dátiles todos los días

Los beneficios de comer dátil. (Canva)

El dátil es una fruta dulce que ha ganado popularidad en los últimos años por su uso en una variedad de platos de distintas gastronomías. Este fruto es muy consumido en diversas culturas, especialmente en el Medio Oriente, el norte de África y el sur de Asia. Proviene de la palmera datilera (Phoenix dactylifera), conocida en algunas de las regiones anteriores como “el árbol de la vida”, lo cual indica la importancia que tienen los dátiles en dichas culturas.

De tamaño pequeño a mediano, los dátiles tienen una forma ovalada o cilíndrica, con una semilla en el centro recubierta por una pulpa comestible y pegajosa, a su vez envuelta de una piel arrugada que brilla debido a los azúcares naturales que contiene. Se caracterizan por tener un sabor muy dulce, puede que no apto para todos los paladares, pero que muchas personas lo usan como alternativa saludable y natural al azúcar refinado.

Los dátiles cobran especial importancia en la tradición musulmana, ya que es la fruta con la que rompen el ayuno en el periodo del Ramadán. Así, es considerado el fruto del paraíso y es visto como un alimento milagroso debido a sus numerosos beneficios nutricionales. Y nada más cerca de la verdad: son una opción alimenticia muy nutritiva debido a su alto contenido energético y su riqueza en fibras, vitaminas y minerales, como magnesio, vitamina B6 y hierro, que pueden contribuir a mantener la salud ósea, regular la presión arterial y mejorar la función cerebral. Además, son una fuente muy rica de potasio, superando incluso los niveles del plátano.

Uno de los mayores beneficios para la salud que aportan los dátiles es que ayudan a la digestión y a prevenir o a aliviar el estreñimiento gracias a su alta proporción de fibra dietética. Esta fruta destaca concretamente por su contenido de fibra insoluble, que ayuda a aumentar el volumen de las heces y facilita su eliminación. La Journal of Nutrition Reviews publicó una revisión que indica que la fibra de los dátiles puede ser útil en el tratamiento de condiciones como la enfermedad por reflujo gastroesofágico, la diverticulitis y las hemorroides. Además, el alto contenido en fibra de los dátiles tiene la propiedad de fijar azúcares, lo cual reduce su impacto en el índice glucémico.

Los dátiles se consideran un alimento saciante, lo que significa que los consumidores se sienten llenos con menor cantidad de alimento, disminuyendo así las ganas de seguir comiendo. Esta sensación de saciedad se debe principalmente al alto contenido de fibra. Además, son una fuente natural de azúcares simples como la fructosa y la glucosa, lo que proporciona una liberación de energía sostenida, evitando así picos y caídas de azúcar en la sangre. Por estos motivos, muchos deportistas los incluyen en sus dietas.

Este fruto se convierte en una incorporación excelente a una dieta saludable debido a los múltiples beneficios que aporta y que ayudan a mantener el bienestar del organismo. Sin embargo, hay que tener en cuenta que tiene un alto nivel calórico, por lo que es importante moderar su consumo.

Un ensayo clínico del National Center for Biotechnology Information (NCBI) concluyó que comer tres dátiles al día no aumenta la masa corporal. Es decir, incorporar los dátiles en cantidades moderadas en la dieta diaria no tiene por qué traducirse en un aumento de peso. Bajo la supervisión de un nutricionista, son una opción popular tanto en dietas de control de peso como en planes alimenticios dirigidos a mantener una buena salud digestiva.