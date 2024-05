La filosofía de vida de un pueblo capaz de reducir los niveles de estrés y ansiedad

Una mujer inuit (Shutterstock)

Alrededor de 70.000 personas conforman una comunidad que se extiende por Alaska, Canadá, Siberia y Groenlandia y cuyo estilo de vida ha llamado la atención a lo largo de la historia. Los inuits, cuyo significado en su lengua nativa significa “la gente” no se rigen con legislaciones ni normativas, sino que se organizan en base a sus costumbres y a una idea muy arraigada de comunidad. Aunque originariamente se les conocía como ‘esquimales’, hoy se considera un término ofensivo en Groenlandia y Canadá por su controvertida etimología: “el que come carne cruda”.

Su lengua nativa, también llamada inuit, es extremadamente descriptiva, hasta el punto en el que existen hasta 52 palabras para hacer referencia a los distintos tipos de nieve. Pero si hay un concepto digno de destacar es el ayurnamat, intraducible al español. El ayurnamat es una filosofía de vida que este pueblo aplica para hacer frente a los desafíos. Su explicación es simple: no merece la pena preocuparse por aquello que no podemos cambiar. Por ello, debemos reflexionar sobre en qué cosas tenemos realmente control para poder cambiarlas y cuáles no.

Esta técnica (si queremos, de mindfulness) es capaz de reducir nuestros niveles de estrés por anticipación o la ansiedad, que a veces se ha definido como un “miedo o estrés por el futuro”. La ansiedad es una emoción natural y común que experimentan las personas en respuesta a situaciones de estrés, peligro o incertidumbre. Sin embargo, cuando la ansiedad se vuelve excesiva, persistente y afecta significativamente la vida diaria de una persona, puede convertirse en un trastorno de ansiedad. Es importante reconocer los síntomas y buscar ayuda profesional si esto interfiere con la calidad de vida.

Una forma de distinguir entre la ansiedad y el estrés es considerar la naturaleza de los síntomas y su duración. Mientras que el estrés tiende a ser una respuesta inmediata a situaciones específicas y puede desaparecer una vez que se resuelve la situación estresante, la ansiedad puede persistir durante períodos prolongados de tiempo y no estar necesariamente vinculada a eventos externos concretos.

Así, el ayurnamat no es más que un reflejo de las duras condiciones de vida a las que han tenido que hacer frente los inuits durante su historia: el clima extremo, la lucha por la subsistencia o la expulsión de sus tierras por parte de gobiernos y empresas dispuestos a explotar el Ártico. El cambio climático supone un nuevo reto para esta comunidad, que se ve obligada a desplazarse entre el deshielo y la subida del mar a la vez que huyen de los animales salvajes.

El doctor López Rosetti nos explica cómo funciona la respiración como mecanismo para disminuir nuestro nivel de ansiedad.

Los datos de la ansiedad en España

Más de un tercio de la población en España tiene algún trastorno mental, siendo el más frecuente la ansiedad. Este trastorno afecta al doble a las mujeres que a los hombres y cuya prevalencia ha aumentado un 34% a raíz de la pandemia. Actualmente, el 41 % en los menores de 25 años sufre de ansiedad, según el último Informe del Sistema Nacional de Salud (SNS) de 2022. Por otra parte, un reciente estudio del Grupo AXA que aglutinaba a 16 países ha mostrado que esta cifra supera el promedio de países como Suiza o Francia, aunque es menor que la registrada en Estados Unidos y Reino Unido.

Además, España es el país donde se toman más pastillas para dormir del mundo, según los últimos informes de Sanidad. Un 10,8% de la población ha tomado algún tranquilizante en las últimas dos semanas, siendo las mujeres las que más los consumen.