Una alemana que vive en España indica el típico desayuno de nuestro país sin el que no puede vivir: “Es una joya subestimada”

Un desayuno típico en España (Pepeelson/Shutterstock)

El desayuno es la comida más importante del día, o al menos eso asegura la cultura popular. Sea o no imprescindible comenzar la jornada desayunando como un rey, sí es cierto que, en las primeras horas del día, lo ideal es optar por una combinación equilibrada de alimentos saludables. Y, en España, sabemos mucho de eso. Nuestros desayunos más tradicionales son copiosos y completos, aunque cierto es que el arte del desayuno en España varía según la región donde uno se encuentre. Eso sí, la mayoría de los españoles coinciden en algo: no saltarse la primera comida del día.

Esta tradición ‘desayunera’ es precisamente la que ha conquistado a una ciudadana alemana afincada en la ciudad de Valencia. La usuaria de TikTok @anika_wang, que se define a sí misma como mitad alemana y mitad china, ha publicado un vídeo en honor a los desayunos españoles, calificando uno de los manjares típicos de la primera comida del día como “la joya más subestimada de España”.

Un desayuno típico, barato y vegano

“Una de las mejores cosas de España para mí personalmente, mi cosa favorita, una cosa tan simple pero muy impactante en mi vida, algo que yo agradezco todos los días de este país y no me puedo imaginar la vida sin ello, es mi desayuno diario en el cafecito de aquí al lado que es la clásica tostada con tomate”, asegura la tiktoker en su vídeo. “Desde hace años lo estoy desayunando casi todos los días y aun así me levanto por las mañanas estando feliz por volver a comer tostadas con tomate y no me canso”, explicaba, declarando su amor al que es uno de los desayunos más simples y ricos de los bares más tradicionales de nuestros barrios, que asegura acompañar habitualmente con un café con leche.

Asimismo, la creadora de contenido se lamentaba por la naturaleza de los desayunos en España, preguntándose por qué en Alemania “no hacen una cosa así”. “A lo mejor tienes tu bocadillo con queso y después tienes unos tomates encima, pero no es lo mismo que tostada con tomate rayado y aceite y sal”, admitía. “Acompañado de un café Alemania tiene que aprender y empezar a comer así”, concluía.

La tostada con tomate no solo es una opción rica, fácil y saludable sino que, además, es apta para todos los públicos. Así lo señala la joven, que celebra que una receta tan común en los desayunos se sirva sin alimentos de origen animal. “Como yo soy vegana, suele ser la única opción que yo tengo en los cafés”, subrayaba. Además, la alemana celebra que se trata de una opción “súper barata”: “Sueles pagar unos dos euros y pico por una tostada con tomate y un café. Para mí es un desayuno completo”, finalizaba el vídeo.

En realidad, este desayuno tiene mucho que ver con el clásico pan con tomate o pa amb tomàquet, una sencilla tapa a base de pan, tomate, aceite y sal que se considera uno de los símbolos de Cataluña. Aunque su origen está discutido y hay quienes hablan de un posible pasado andaluz, es en el levante español donde este plato alcanza su mayor fama y veneración. Así lo recordaban algunos usuarios a través de la sección de comentarios. “Aquí en Catalunya la tostada se la llama “Pa Amb tomaquet”, son tostadas gigantes que calientas en la tostadora, donde untas el ajo, untas el tomate y le echas el aceite por encima, es un vicio”, añadía una usuaria.