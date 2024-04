Cuál es la fruta que ayuda a perder peso y cuida el corazón

Una frutería en Estambul (Shutterstock)

Son frutas muy apreciadas tanto por su sabor dulce como por la versatilidad que ofrecen en la cocina. Se trata de las fresas, una excelente fuente de una variedad de nutrientes esenciales que benefician la salud de diversas maneras y que los nutricionistas recomiendan incorporar en nuestra dieta. Así lo recoge la Fundación Española de Nutrición (FEN),

Una de las características más destacadas de las fresas es su alto contenido de hierro, lo que las convierte en una opción ideal para aquellos que buscan aumentar su ingesta de este mineral. Además del hierro, las fresas son ricas en potasio, calcio, fósforo, manganeso, silicio y cobre, es decir, verdadera potencia en términos de minerales esenciales para el cuerpo humano.

No obstante, las propiedades de las fresas van mucho más allá, pues son ricas en vitaminas, especialmente vitamina C, vitamina K y ácido fólico. La vitamina C es conocida por su papel en el fortalecimiento del sistema inmunológico, ayudando al cuerpo a combatir enfermedades e infecciones. Además, contribuye a la salud de la piel, promueve la cicatrización de heridas y actúa como un poderoso antioxidante que combate el daño de los radicales libres en el cuerpo. Por otro lado, la vitamina K desempeña un papel crucial en la coagulación de la sangre y la salud ósea, mientras que el ácido fólico es fundamental para el desarrollo fetal durante el embarazo y ayuda en la producción de glóbulos rojos.

Fresas (Pexels)

Uno de los aspectos más apreciados de estas frutas es su capacidad para ayudar en la pérdida de peso, tal y como apunta la Academia Española de Nutrición y Dietética. A pesar de su dulzura, las fresas son bajas en calorías y contienen una buena cantidad de fibra dietética, lo que ayuda a mantener la sensación de saciedad y a controlar el hambre. Además, su bajo índice glucémico contribuye a regular los niveles de azúcar en la sangre, lo que puede ser beneficioso para aquellos que buscan perder peso o controlar la diabetes.

Además de ser una opción saludable para quienes quieren adelgazar, las fresas también son reconocidas por los nutricionistas por sus propiedades que benefician el sistema inmunológico. Gracias a su alto contenido de vitamina C, estas frutas ayudan a fortalecer las defensas del cuerpo contra enfermedades e infecciones, lo que puede ayudar a prevenir resfriados y otras enfermedades comunes.

Se ha demostrado que estas deliciosas frutas tienen efectos positivos en la salud cardiovascular, pues se cree que los antioxidantes presentes en las fresas, como los flavonoides y los polifenoles, ayudan a disminuir los niveles de colesterol en sangre, lo que puede reducir el riesgo de enfermedades cardíacas y accidentes cerebrovasculares. Además de sus efectos cardiovasculares, las propiedades antiinflamatorias de estos frutos ayudan a reducir la inflamación en el cuerpo, lo que puede ser beneficioso para personas que sufren de condiciones inflamatorias crónicas como la artritis.

La versatilidad de las fresas en la cocina las convierte en un ingrediente popular en una variedad de platos, desde ensaladas hasta postres. Se pueden disfrutar al natural, en batidos, ensaladas de frutas, yogur o incluso como ingrediente principal en deliciosos postres como pasteles, tartas y helados.