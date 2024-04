El bar secreto de Madrid que sirve ponches XXL para compartir: solo hay 7 coctelerías igual en el mundo

Punch Room, el bar estilo speakeasy de The Madrid EDITION

Madrid es sin duda una de las capitales europeas del turismo de lujo. La capital está repleta de cadenas hoteleras de renombre y gran lujo (un rango mayor al de las 5 estrellas), que se han instalado en la ciudad especialmente en los últimos años. Pero el lujo no es lo único que estos espacios ofrecen. Tras el hall de alguno de estos exclusivos hoteles se pueden encontrar lugares de fantasía, espacios en los que disfrutar de la buena cocina o de estupendos cócteles, como ocurre en este curioso bar madrileño, situado en el interior del hotel The Madrid EDITION.

Tras recorrer una espectacular escalera de caracol, se abre una puerta secreta que nos invita a entrar a un sofisticado bar que nos transportará a una biblioteca de una casa señorial inglesa o a uno de esos clubs privados londinenses del siglo XIX. Se trata de Punch Room, un espacio exclusivo que redefine el tradicional ponche, combinando con maestría los ingredientes clásicos con innovadores elementos del Viejo y el Nuevo Mundo.

Este singular bar estilo speakeasy destaca por su ambientación sofisticada, con una decoración donde predominan los paneles de roble oscuro, una chimenea de piedra de basalto y sillones de pelo de poni gris diseñados por Jean-Michel Frank, todo ello bajo una atmósfera íntima creada por una cuidada iluminación tenue.

La atención de los visitantes se centra en la impresionante barra de cobre cepillado y un espejo de bronce pulido, piezas creadas por el estudio de diseño parisino Garnier & Linker. La experiencia se completa con una variada selección musical que abarca géneros como el soul, funk, r&b, y modern soul, ofreciendo un ambiente único para la degustación de innovadores cócteles preparados por Simone Ruta, head bartender del Punch Room, y su equipo de mixología.

Este singular bar tiene sus locales hermanos por todas partes del mundo, en los hoteles del mismo grupo en Londres, Shanghái, Barcelona, Tampa, Roma, Singapur y Tokio. En sus diferentes locales, Punch Room acumula diversos premios que lo convierten en una parada obligada para todo amante de los ponches. Este bar consiguió un puesto en el Global Rank 2022 de los Top 500 Bars, además de ser seleccionado entre los Top 10 Europe’s Best International Hotel Bar 2022, Top 10 Europe’s Best New Cocktail Bar 2020 y Top 4 World’s Best New Cocktail Bar 2019 por Tales of the Cocktail Spirited Awards.

Ponches de autor para compartir

El ponche es el concepto que vertebra la propuesta líquida de Punch Room, un icono de la coctelería clásica que es el resultado de un interesante mestizaje entre diversas culturas. Su origen se remite a las Indias Orientales desde donde más adelante llegó a Inglaterra de la mano de marineros británicos, lo que permitió que esta bebida se compartiera con el resto de Europa.

En India, el ponche es conocido como pãč que significa cinco, lo que alude a sus ingredientes originales: alcohol, agua, azúcar, limón y té. Ya en Gran Bretaña, este brebaje fue tomando popularidad con el nombre de punch hasta convertirse en el vocablo español ponche. Los cócteles de Punch Room, servidos en poncheras gigantes ideales para compartir, incorporan estos cinco ingredientes clásicos del ponche: destilados, cítricos, edulcorantes, especias y dilución, con una selección cuidadosa de whiskies, jereces, piscos, cachazas y licores de agave, mezclados con tés clásicos, cava, flores asiáticas y coco.

Así, tanto en The Madrid Edition como en Tokio, Londres o Barcelona, se pueden probar ponches como White Elephant (con tequila reposado, whisky de centeno, mango, semilla de comino, piña, bergamota y Cynar) o Absolute Beginners (con cava, pomelo, curaçao, licor de bergamota y licor de albaricoque).