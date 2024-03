La repostera extremeña que triunfa en Dubái con un restaurante que solo sirve postres: “No puedes decir que no a algo así. Es el sueño de cualquier pastelero”

Carmen Rueda, chef pastelera en el restaurante de postres BRIX (BRIX Café)

La chef Carmen Rueda es una de las reposteras más innovadoras de los Emiratos Árabes, una chocolatera de renombre y dos veces finalista del prestigioso World Chocolate Masters cuya historia comenzó en el pequeño pueblo extremeño de Hervás. Entre una cosa y la otra han pasado varios años, muchos billetes de avión, cambios laborales y una cantidad ingente de impagable aprendizaje.

Carmen llegó a Dubái hace unos tres años y, desde entonces, ha acumulado éxitos como el de elaborar los postres que se sirven en 3 Fils, reconocido como el mejor restaurante de Oriente Medio y el norte de África en 2022. Ahora, la repostera lidera un equipo de cinco mujeres —Saumya, Protima, Herschel, Camille y Rara—, en uno de los 10 únicos restaurantes de postres que existen en el mundo: BRIX, un restaurante con el postre como absoluto protagonista.

Desde su restaurante de postres en Dubái y con frecuentes —y comprensibles— interrupciones de su equipo, Carmen conversa por teléfono con Infobae España para contarnos su particular visión del mundo del dulce, una propuesta única que cuestiona lo que habitualmente conocemos como postre.

La vuelta al mundo de cocina en cocina

“Eso es un problema, se me olvidan muchas palabras”, se disculpa Carmen al comenzar nuestra conversación, olvidando momentáneamente la traducción al castellano de algunas de las palabras que utiliza en su cocina. No es de extrañar que a esta pastelera extremeña, nacida en un pueblo de Cáceres, le bailen algunas palabras en su lengua materna. Su carrera, llena de viajes y cambios de ubicación, le ha llevado a trabajar en lugares muy diferentes entre sí, con idiomas, culturas y costumbres muy alejadas a las de su tierra.

Carmen dejó su pueblo a los 19 años con el propósito de estudiar ciencias culinarias, algo para lo que obligatoriamente tenía que mudarse a Madrid o Barcelona. Comenzó entonces sus estudios de ciencias culinarias en el Instituto de Arte Culinario y Turismo de Madrid, donde aprendió sobre técnicas, teoría y filosofía de la alimentación. Después, su pasión por la pastelería le llevó hasta Barcelona, donde trabajó con uno de los pasteleros y chocolateros más innovadores del país: Oriol Balaguer.

“Con él me enamoré del chocolate”, asegura la repostera, que decidió entonces centrar toda su energía en el mundo del postre. Hasta entonces, nunca quiso trabajar en el mundo de lo dulce, pues siempre quiso revelarse ante lo que a ella le parecía un prejuicio ridículo. “Siempre estaba la idea de que las mujeres deben estar en pastelería porque saben cómo poner el detalle. Y yo decía ya, ya, pero no funciona así la cosa”, cuenta la pastelera. Pero el mundo de los postres le acabó llamando.

Carmen Rueda, chef del restaurante de postres BRIX, en Dubái (BRIX)

En España, Carmen tuvo incluso la oportunidad de trabajar junto a Ferran Adrià en elBulli, justo antes de su cierre. Y, aunque considera España un lugar ideal para trabajar, no quiso parar ahí y pronto comenzaría su andadura por todo el mundo: Francia, Singapur, Londres o Polonia son algunos de los países donde ha tenido el placer de trabajar, aprender y vivir, cocinando codo con codo con algunos de los mejores pasteleros del planeta.

Su última mudanza ha sido hasta Dubái aunque, asegura, podría haber sido a cualquier lugar del mundo. “Me escribieron que estaban buscando a un jefe de pastelería que quisiera abrir un restaurante solo de postres. Y, por supuesto, llevar un restaurante solo de postres significa ser uno de los únicos diez restaurantes de postres del mundo. No puedes decir que no a algo así, porque es el sueño de cualquier pastelero”.

Uno de los diez únicos del mundo

Pero, ¿qué es exactamente un restaurante de postres? No es una pastelería ni cafetería, tampoco un restaurante al uso. “Somos solo diez porque es un concepto que todavía es muy nuevo. No todo el mundo comprende que puedes comer un postre de una forma diferente”, explica la cocinera.

Son pocos, pero tienen claro cuál es su papel: romper los prejuicios sobre qué es y qué no es un postre. “La idea es simplemente hacer un postre desde un punto de vista totalmente diferente, darle la vuelta a lo obvio y no caer en lo que hacemos siempre”, asegura. “Todos tenemos en común primero que reducimos mucho el nivel de azúcar y segundo que introducimos ingredientes que no necesariamente todo el mundo comprende que pueden formar parte de un postre”, nos explica Carmen.

Café Brix, en Dubái

Este concepto, aún desconocido en muchos países, tiene un futuro prometedor. Al menos, así lo cree Carmen Rueda, que confía en que, con el paso del tiempo, este formato cale en los círculos de la alta cocina mundial. “De los diez que somos, dos de estos restaurantes ya tienen dos estrellas Michelin”, resalta la cocinera, que asegura que este ascenso lo facilita el hecho de que “la gente cada vez está más abierta a probar cosas nuevas”. “La alta gastronomía cada vez se comprende más y la gente quiere gastar cada vez más dinero en buena gastronomía, en experiencias. Eso también es muy importante”.

Postres dulces pero también salados

“Si podemos obviar la palabra dulce y cambiarla por postre, sería maravilloso. Porque el problema es ese”, nos corrige la chef. El postre, para Carmen, “es eso que va al final del menú, que no tiene por qué ser excesivamente o necesariamente dulce”, sino que puede contar con una enorme paleta de sabores. En BRIX, el límite no existe.

En su empeño por demostrar que hay vida más allá del clásico postre dulce que todos conocemos, la cocinera explica que, en su cocina, deja a un lado los ingredientes más conocidos y apuesta por otros sabores. Por ejemplo, ella utiliza en sus postres ingredientes como el apio, el maíz, las algas o el pepino. Y deja a un lado otros ingredientes tradicionales que solemos asociar al mundo del dulce. “En mi menú no uso mantequilla, no utilizo casi harina y la nata la limito casi a cero”, aclara la repostera.

La cocinera relega a un segundo plano el azúcar y las grasas, con la intención de que estos sabores no eclipsen a los verdaderos protagonistas. “Yo hago que los postres sepan a lo que yo quiero que sepan, al sabor que yo necesito”, explica. Si el postre lleva mango, debe saber a mango. Si lleva calabaza, mejor que sepa como tal. “En realidad los postres, por ejemplo, que yo hago en este momento no son dulces, son postres. Entonces ese es el concepto”.

Menús degustación inmersivos a base de postres

No solo su menú es disruptivo por los sabores e ingredientes de sus platos. Para BRIX, Carmen ha creado dos menús degustación que suponen una auténtica experiencia 360. Ambos menús involucran los cinco sentidos, llevando a los clientes por un viaje dulce multisensorial.

Cuentan con una única mesa en medio del restaurante, en la que solo caben 10 o 12 comensales como máximo. Los clientes se sientan a un lado y ella o una de sus compañeras al otro. Cada uno de los postres se sirve con una explicación, una historia, una música… Es toda una experiencia, llena de intención, pero lo suficientemente sutil para que nada eclipse el festival de sabores.

Postres de los menús de BRIX, creados por Carmen Rueda

Al reservar una comida en BRIX, los clientes no reciben información sobre el menú, más allá de únicamente la cantidad de platos que se servirán. Esto también es parte del juego: Carmen quiere que sus clientes se sienten a comer sin prejuicios. “Tú vienes, te comes tus postres y final de la historia. Yo quiero que la gente venga con la mente totalmente abierta, sin pensar”. Así, dice, pueden probar un postre de apio sin saber que comen apio, lo que le permite una enorme libertad creativa.

De esta forma, en BRIX se pueden probar dos menús degustación diferentes: The Escape (80 €), una experiencia de 6 platos que da la vuelta al mundo ofreciendo delicias dulces inspiradas en diversas tradiciones culinarias; y The Seasons (48 €), un menú formado por postres de cuatro pisos que capturan los cambios de estación del año, con sabores que evocan los recuerdos de la infancia de la extremeña. Además, sus elaboraciones se pueden probar por separado en el café del restaurante.