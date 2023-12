Desaparece en Lille (Francia) un estudiante Erasmus español de la Universidad de Murcia

Fotografía del estudiante español desaparecido en Francia (Universidad de Lille)

La Universidad de Murcia (UMU) ha alertado este lunes de la desaparición de un estudiante Erasmus español de Melilla en la ciudad francesa de Lille, donde se encontraba estudiando desde el pasado mes de septiembre. La propia Universidad de Lille ya había informado sobre la desaparición del joven de 20 años a última hora de este domingo.

Según la información aportada en X (antes Twitter) por el centro de estudios francés, el estudiante desapareció el pasado viernes, día 15 de diciembre, cuando dijo estar en la residencia Albert Châtelet, cerca del hospital universitario de la ciudad. La Universidad de Murcia ha pedido a través de la misma red social que, ante cualquier información, se contacte con los teléfonos facilitados por la Universidad de Lille y la policía francesa.

🔴 Avis de recherche



L'Université de Lille signale la disparition depuis vendredi 15 décembre dernier de Leul ALBA BUENESTADO, étudiant Erasmus de nationalité espagnole à la Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales (FSJPS). pic.twitter.com/9zdeFeqMJL — Université de Lille (@univ_lille) December 17, 2023

El joven, Leul Alba, es natural de Melilla y se encontraba cursando un año Erasmus en la facultad de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales (FSJPS) de la Universidad de Lille. Era estudiante del Grado de Relaciones Internacionales de la Facultad de Turismo y Relaciones Internacionales de la Universidad de Murcia. Desde septiembre vivía en la residencia Albert Châtelet, donde al parecer estuvo hasta el pasado viernes. Mide 1,75 metros y es de complexión media y piel morena.

Desde nuestro centro universitario estamos en contacto con las autoridades e instituciones involucradas para colaborar en las acciones que se están llevando a cabo para encontrar a nuestro alumno del grado de relaciones internacionales Leul. Todo nuestro apoyo para sus familiares https://t.co/JopK5hBEPD — The Open Faculty (@openfaculty) December 18, 2023

La desaparición de Leul Alba tuvo lugar el viernes, aunque no fue hasta el sábado, día 16, cuando fue denunciada en una comisaría de Lille y en Melilla. Al parecer, la tarde del viernes había quedado con unos amigos para después ir a cenar, pero no apareció y su teléfono estaba apagado desde unas horas antes, por lo que no recibía mensajes ni llamadas.

Su móvil se apagó el viernes por la mañana

Desde entonces sus amigos y compañeros han difundido a través de redes sociales como Instagram información que pueda ayudar a resolver la desaparición. Según han detallado, la última persona que habló por mensaje con Leul Alba lo hizo la mañana del viernes. Después, su móvil estaba apagado. Según el mismo testimonio, en su habitación de la residencia Albert Châtelet sus compañeros echaron en falta su cartera, teléfono, portátil, dos cargadores y una mochila. “No sabemos lo que llevaba puesto, ya que nadie lo vio el viernes, sólo que llevaba unas Air Force blancas con forro rojo”, manifiestan, para añadir que creen que “no llevaba abrigo ni chaqueta”.

En caso de contar con información sobre la desaparición o el paradero de Leul Alba, las autoridades piden contactar a los teléfonos +34 671745377 (España) o +33 780768261 (Francia).