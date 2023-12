Tacos de hamburguesa, cócteles sin alcohol y cocinas verdes: estas son las tendencias gastronómicas que marcarán 2024

Estas serán las tendencias gastronómicas para 2024 (Shutterstock)

Cada día, la Navidad se acerca más y más, y, con ella, también lo hace el fin de 2023. Con el año nuevo, son muchos los que aprovechan para marcarse nuevos retos, comenzar rutinas y marcarse propósitos que, quizá, marcarán el rumbo de su 2024. ¿Cuántos se propondrán a sí mismos dedicarle tiempo a la cocina? ¿Y a comer sano o probar recetas nuevas?

Es imposible predecir qué pasará en los próximos 365 días. Sin embargo, hay una aplicación que pretende conseguirlo. Pinterest, la red social de búsqueda de inspiración repleta de fotos y vídeos aesthetic, crea cada año su informe Pinterest Predicts, un análisis que revela todo lo que aún no es tendencia, pero que lo será el próximo año.

Más de 482 millones de personas utilizan esta plataforma de forma recurrente para planificar su vida, ya sea para buscar nuevos destinos de viaje, idear looks de moda o encontrar nuevas recetas. Estas búsquedas le dan a Pinterest una información única sobre el futuro; la app recoge las búsquedas de sus usuarios y las analiza para encontrar aquellas que han comenzado a sufrir un incremento llamativo, de forma que pueden hacerse una idea de qué será lo que las personas buscarán, probarán y comprarán en 2024.

En lo que a tendencias foodies se refiere, este informe ha sacado sus propias conclusiones, permitiéndonos tener una idea de qué recetas, productos y electrodomésticos veremos en todas partes el próximo año.

Combos deliciosos

Las recetas tradicionales cansan cada vez más y son muchos los que buscan innovar encontrando nuevas formas de combinar ingredientes y de disfrutar de la cocina. Al menos, esto es lo que parece al leer el informe de Pinterest Predictions, que vaticina que, este 2024, las recetas más replicadas serán las de combinaciones de nuestros plastos favoritos, algunas como las “quesadillas de hamburguesa” o el “pastel de pizza”. Las generaciones X y boomer se darán un festín fusionando alimentos, algo que demuestra el incremento de búsquedas como ‘Pastel de pizza’ (+55%), ‘Brochetas de gomitas’ (+170%), ‘Ramen a la carbonara ‘(+165%), ‘Tacos de hamburguesa’ (+255%) o ‘Quesadilla de hamburguesa’ (+80%).

Pastel de pizzas y otras combinaciones que se hará virales en 2024 (Shutterstock)

Nostalgia tropical

En 2024, la comida, la bebida, la decoración e incluso la moda nos transportarán a paisajes tropicales. Según se puede observar en este informe, las nuevas generaciones van a hacer una apuesta por la estética de estampados florales que tanto asociamos con playas tropicales de arena blanca. Al mismo tiempo, subirán también las búsquedas de cócteles con frutas y recetas que nos trasladan directamente a las costas de Hawái.

En lo que a la gastronomía respecta, van a triunfar sobre todo los cócteles sin alcohol elaborados con piña (+70%), pero también el pastel de piña invertido (+50%) y recetas como las pechugas de pollo a la hawaiana (+35%). Otra fruta que tendrá gran protagonismo será el coco, cuya estética aparecerá en numerosas recetas de platos y cócteles.

Imagen de archivo referencial de un coctel de piña colada, uno de los que puede encontrar en los restaurantes de la Johnny Cay. /Pixabay

Cocinas eclécticas

No solo las recetas tendrán su espacio en nuestras búsquedas para 2024. Una cocina bonita que siga nuestra estética es un aliciente más para disfrutar cocinando y apostar por platos de cocina casera más a menudo. Las nuevas generaciones lo saben y, por ello, Pinterest es uno de los espacios donde más se busca inspiración para decorar nuestras cocinas.

En el 2024, las generaciones X y boomer decorarán sus cocinas con artículos de segunda mano y electrodomésticos vintage y no dudarán en combinar colores a la hora de pintar. El minimalismo ya no está de moda, ahora, gana popularidad la decoración ecléctica (+50%), lo kitsch (+75%) y los colores llamativos. No por nada aumentan las búsquedas como ‘Cocina en tonos verde’ (+55%), ‘Cocina excéntrica’ (+160%), o ‘Cocinas rosas retro’ (+40%).