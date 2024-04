La banda sonora de Ferraz que encumbra a Pedro Sánchez: Quevedo, Rigoberta Bandini o Raffaella Carrà

Guiños a la sesión de Quevedo con Bizarrap en la manifestación del pasado sábado en Ferraz

El país ha amanecido en vilo, expectante ante la decisión de Pedro Sánchez de quedarse o marcharse de la Moncloa. Los pinchos de tortilla y los churros no se han servido en las barras de los bares más castizos hasta pasadas las 11:00 horas, momento en el que el presidente del Gobierno se ha dirigido a la nación. “He decidido seguir, seguir con más fuerza si cabe al frente de la Presidencia del Gobierno de España. Esta decisión no supone un punto seguido, es un punto y aparte, se lo garantizo”, una reflexión en la que “ha influido decisivamente” la movilización social de los últimos días en Ferraz.

El pasado miércoles, Sánchez envío “una carta a la ciudadanía” en la que sopesaba su continuidad a cargo del Ejecutivo tras las acusaciones de tráfico de influencias vertidas contra su mujer, Begoña Gómez, una información que llevó a un juzgado de Madrid a abrir diligencias contra ella. “La gravedad de los ataques que estamos recibiendo mi esposa y yo, y la necesidad de dar una respuesta sosegada, me hacen pensar que esta es la mejor vía para expresar mi opinión”, declaró en una larga misiva que inspirará a la mismísima Taylor Swift para la composición de su próximo álbum: “Soy un hombre profundamente enamorado de mi mujer”, declaró Sánchez.

“Mi mujer y yo sabemos que esta campaña de descrédito no parará. Llevamos diez años sufriéndola. Es grave, pero no es lo más relevante. Podemos con ella. Lo importante, lo verdaderamente trascendente, es que queremos agradecer de corazón las muestras de solidaridad y de empatía que hemos recibido, de todos los ámbitos sociales”, ha señalado el secretario general del PSOE este lunes tras comunicar su decisión a la ciudadanía. El sábado, los simpatizantes socialistas y los rezagados sin plan se manifestaron en Ferraz, sede de la formación en la capital, para mostrar su apoyo al presidente.

El que hace unos meses había sido el enclave de la disidencia y el caos mutó, este sábado, en una suerte de macrofiesta solidaria en el que se entonaron todas las plegarias asociadas a la resistencia. Tampoco faltó la música, que acompasó los cánticos de los socialistas y perrosanchistas dedicados (y decididos) a pasar su sábado en los aledaños de la formación política. No en vano, las canciones que sonaron (y suenan) en Ferraz son una crónica política en sí misma.

La multitudinaria concentración en la calle de Ferraz en apoyo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el pasado sábado (A. Pérez Meca/Europa Press)

Los himnos de la ‘resistencia’ socialista

El timing de Pedro Sánchez es divino, casi tan icónico como los momentos que brinda a la sociedad que asiste, obnubilada, a sus decisiones y aspavientos comunicativos. Su capacidad de remontar, de renacer de las cenizas, no responde a su carácter pisciano, más bien a una leyenda forjada entre memes y resultados inesperados. La resurrección de Pedro, tema de Raffella Carrà, ha coincidido con la suya propia. La canción de la intérprete italiana se ha viralizado en TikTok, la plataforma centennial por antonomasia, a raíz de un vídeo protagonizado por un mapache de corte cute y de su versión techno a cargo de Jaxomy y Agatino Romero.

Los Pedro, Pedro, Pedro, Pedro, Pe se entonaban con la fuerza de un martillo, aunque no fueron los únicos versos con los que el Partido Socialista quiso sacar músculo para mostrarle amor al presidente. Otro de los temas más famosos en Ferraz fue la Bzrp Music Sessions, Vol. 52, la colaboración entre el canario Quevedo y el productor argentino Bizarrap, una canción que patrocinó el verano de 2022 junto al Despechá de Rosalía. Quédate, que las noches sin ti duelen se transformó en un ‘quédate, que sin ti la democracia duele’, un intento boomer de mantenerse en la cresta de la ola que haría palidecer a cualquier persona nacida a partir de los 2000.

Pedro Sánchez decide seguir al frente del Gobierno.

Tirar de clásicos siempre aporta peso al mensaje que se busca ensalzar en una manifestación, de ahí que La internacional sea un sonido imprescindible aunque el carácter socialista se haya alejado de la lucha de clases más básica (es como si un pijo de Chamberí se pone a escuchar a Charli XCX, no es denunciable, pero chirría). La vicepresidenta primera del Ejecutivo, María Jesús Montero, hizo referencia a algunas de las frases de la canción Noches de boda, de Joaquín Sabina: “Que ser valiente no salga tan caro”, “que las verdades no tengan complejos”, “que las mentiras parezcan mentiras”, “y que el corazón no se pase de moda”.

Como la barra libre de una boda heterosexual, tiene que haber de todo: canciones para los jóvenes, himnos para los que están cerca de la jubilación y temas para las generaciones intermedias que conocen las últimas tendencias por sus hijos y los clásicos por sus progenitores. Para la libertad, de Joan Manuel Serrat, Cuéntame otra vez, de Ismael Serrano o el Resistiré del Dúo Dinámico, una triada de exilio sonoro con la que Pedro Sánchez ha erigido su rol como el presidente de los grandes comebacks. Pedro resiste y resiste, aunque admita que está cerca del colapso.

Para cerrar el jukebox, la playlist de victoria y desgarro socialista, no podía faltar Perra, de Rigoberta Bandini, una alegoría al apodo canino que el presidente del Gobierno ha acuñado entre bromas de redes sociales y ataques de la oposición. Yo nací para ser perra, por favor, dejadme serlo. De momento, seguirá siéndolo.