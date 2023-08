El PP afea el veto del PSOE a un “acuerdo de estabilidad” en Ceuta y le acusa de “reacción táctica” para acentuar sus pactos con Vox

Alberto Núñez Feijóo junto a Juan Jesús Vivas. (Antonio Sempere/Europa Press)

El PP se revuelve contra lo que considera una estrategia de “veto” de Pedro Sánchez a un acuerdo de gobierno de coalición en Ceuta para intentar utilizar la baza de sus pactos con Vox en otras comunidades.

El líder popular, Alberto Núñez Feijóo, arremetía esta mañana contra el presidente del Gobierno en funciones por rechazar el acuerdo de coalición entre el PP y el PSOE en Ceuta. “Pedro Sánchez bloquea un acuerdo de estabilidad en Ceuta. El PP es un partido de Estado”, le afea Feijóo en su cuenta de Twitter.

Te puede interesar: Pedro Sánchez está en Marruecos, pero ¿dónde está Feijóo? El líder del PP, también lejos de Madrid

Así se ha referido al ‘no’ de los socialistas al acuerdo con el PP de Ceuta para formar gobierno esgrimiendo que no puede haber “un pacto de Gobierno con el PP de Feijóo”. El candidato ‘popular’, que cree que el rechazo de Sánchez se debe a que quiere mantenerse en el poder, asevera que el deber de ambos es “fortalecer la cohesión social y proteger a los ciudadanos”.

Pedro Sánchez bloquea un acuerdo por la estabilidad de Ceuta.



El @ppopular es un partido de Estado. Nuestro deber es fortalecer la cohesión social y proteger a los ciudadanos, frente a ese interés por mantenerse en el poder. — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) August 4, 2023

Vivas denuncia una estrategia del PSOE nacional en Ceuta

Para el presidente de Ceuta, el ‘popular’ Juan Jesús Vivas, el “veto” del PSOE nacional a una gran coalición en la ciudad autónoma y la ruptura de la negociación para gobernar juntos se debe a una estrategia de los socialistas para “intentar demostrar” que el PP solo es capaz de pactar con Vox.

A su juicio, la única explicación del ‘no’ del PSOE “es una reacción táctica para intentar demostrar al conjunto de la ciudadanía española que el PP es solamente capaz de pactar con Vox. Y aquí quedaría demostrado que también es capaz hacerlo con el PSOE”, ha señalado en declaraciones a Antena 3 y Onda Cero.

Vivas ha avisado de una “posición de bloqueo” de la “dirección nacional del PSOE” que, a su juicio, es “incomprensible e injustificada”. Una impresión que sacó tras hablar con el líder socialista ceutí, Juan Gutiérrez, ha contado.

“No me dio ningún tipo de explicación. Que le habían llamado de la dirección nacional y le habían dicho que con el PP no se podía llegar a ningún pacto”, ha relatado Vivas, para denunciar un “cordón sanitario” y un “veto” hacia el PP por parte del PSOE, que se ha movido con intereses “partidistas” y no generales, ha afeado.

Cuca Gamarra también se ha pronunciado al respecto. A su juicio, Sánchez “está por encima de todo” y le ha acusado de activar su “no es no” hasta en Marruecos, donde se encuentra de vacaciones.

Te puede interesar: España frena a la ultraderecha: de Meloni al batacazo de Abascal, el apoyo a la extrema derecha en Europa

En un mensaje que ha publicado la misma red social, Gamarra insiste en que “lo único que ofrece” a España el actual presidente del Gobierno en funciones es “inestabilidad” y “bloqueo”. “Los socialistas de Ceuta querían pactar por el interés general, pero Sánchez solo busca su propio interés. El está por encima de Ceuta. Sánchez activa su no es no hasta de Marruecos”, añade.

La inestabilidad y el bloqueo a todos los niveles es lo único que ofrece a España.



Los socialistas de Ceuta querían pactar por el interés general, pero Sánchez solo busca su propio interés.



Él está por encima de Ceuta. Sánchez activa su “no es no” hasta desde Marruecos. https://t.co/u7YFlX5f1O — Cuca Gamarra (@cucagamarra) August 4, 2023

Vivas barajaba la posibilidad de intentar un “gran pacto” de gobierno con el PSOE y el partido Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía (MDyC) con la intención de conseguir la estabilidad necesaria para la presente Legislatura. En la actualidad, el presidente de Ceuta está gobernando en minoría con 9 de los 25 escaños de una Asamblea autonómica formada por PSOE (6), Vox (5) y Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía (MDyC) (3) y Ceuta Ya! (2).

En la última legislatura, Vivas también gobernó en minoría, aunque con apoyos puntuales del PSOE para sacar adelante asuntos como el presupuesto de la ciudad y otros temas de relevancia.

(Información elaborada por la Agencia EFE)

Seguir leyendo: