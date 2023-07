‘Regreso al futuro’ se estrenó en cines hace 28 años: así han cambiado Michael J. Fox, Christopher Lloyd y sus otros protagonistas

Así han cambiado los actores de 'Regreso al futuro'

Qué se puede decir de una saga como Regreso al futuro que no se haya dicho ya. El guion de la primera aun se enseña en las escuelas de cine como ejemplo de escritura perfecta, la segunda entrega ha inspirado variedad de películas futurísticas y toda la saga en general se ha conservado a la perfección como una de las películas más icónicas de la época a pesar del paso de los años. Su influencia es tal que hoy en día se puede apreciar en grandes películas de estreno, como puede ser el caso del último gran blockbuster en taquilla, Indiana Jones y el dial del destino.

Casi lo mismo puede decirse de sus protagonistas, que se han conservado casi tan bien como la saga y que desde luego han llegado a la edad de sus personajes mucho mejor que lo que lo hacían en las películas, lifting antienvejecimiento de Doc Brown mediante. A pesar de que algunos de ellos como Michael J. Fox se han retirado de la actuación -debido al síndrome de Parkinson que padece-, lo cierto es que 28 años después Regreso al futuro y sus protagonistas están todo lo bien que se puede estar.

Michael J. Fox

Comenzando por su protagonista, el encargado de dar vida a Marty McFly es quizá el que está pasando por su peor momento, pero no se debe a otra cosa más que la enfermedad que padece desde los años 90 y que le ha mantenido en gran medida alejado de la actuación hasta 2020, año en el que anunció su retirada definitiva. A sus 62 años, Michael J. Fox sigue peleando contra su enfermedad con ahínco e incluso ha estrenado recientemente un documental en Apple TV, La vida de Michael J. Fox, en el que narra su vida y cómo ha ido afrontando sus problemas a lo largo de todos estos años.

Christopher Lloyd

El mítico Doc Brown siempre ha aparentado muchos más años de los que tenía, pues en realidad siempre ha contado con solo 12 años más que Michael J. Fox, aunque en las películas pareciese que se llevasen mucho más. Eso ha llevado a que hoy en día su actor, Christopher Lloyd, sea una suerte de Jordi Hurtado, un hombre por el que no parecen casi pasar los años. El actor apenas contaba con 47 años cuando dio vida al legendario científico, y en la actualidad sigue trabajando con el mismo o incluso más vigor que antes. A sus 84 años, Lloyd sigue participando en producciones de éxito recientes como la película Nadie o la serie The Mandalorian.

Lea Thompson

Encargada de dar vida a Lorraine McFly en las tres entregas, Lea Thompson fue un icono del cine adolescente en los años 80 y fue en una de ellas, la gran Una maravilla con clase, en la que conoció al que sería su futuro marido, Howard Deutch. Con el director de La chica de rosa fue madre de la también actriz Zoey Deutch, quien en gran medida ha cogido el testigo de su madre y aparece en comedias recientes como Not okay o la serie The politician. No obstante, Lea Thompson continúa activa en la interpretación a sus 62 años, apareciendo en películas como Sierra Burgess es una perdedora o series como Los Goldberg y El joven Sheldon.

Thomas Wilson

El único otro actor que ha aparecido en las tres entregas es Thomas Wilson, quien interpretó al matón Biff Tannen en las dos primeras entregas y al antepasado de este, Perro Loco Tannen, en la tercera entrega. La carrera de Wilson nunca terminó de desligarse de ese personaje tan icónico, pero aun así ha seguido trabajando desde los años 80 y a sus 64 años se ha hecho un hueco en un nicho muy concreto dentro de la industria audiovisual: el doblaje. Así se ha encargado de poner voz a múltiples personajes en series como Bob Esponja, otras de superhéroes tanto de DC como de Marvel y en numerosos videojuegos.

Crispin Glover

De aquellos actores de la saga que no participaron en las tres entregas, el más famoso es sin duda Crispin Glover, quien interpretaba a George McFly en la primera película. Glover tuvo un desencuentro con los productores de la película por un tema salarial y no continuó en la franquicia, siendo sustituido por un Jeffrey Weissman el que llenaron de protésis y maquillajes para simular la cara de Glover, pero nunca fue lo mismo. Por su parte, Glover siguió haciendo carrera en el cine y llegó a aparecer en varias películas independientes importantes como Corazón salvaje o ¿A quién ama Gilbert Grape? En los últimos años hemos podido verle en películas como Alicia en el país de las maravillas de Tim Burton o Jacuzzi al pasado, aunque sin duda a sus 59 años se ha especializado en el cine de terror tal y como demuestra su participación en la reciente El gabinete de curiosidades: El modelo de Pickman, uno de los episodios de la antología de Guillermo del Toro.

