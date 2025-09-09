Miranda Cosgrove extiende su apoyo a Jennette McCurdy tras la publicación de sus impactantes memorias

Cosgrove reconoce que crecer bajo la mirada del público fue más fácil gracias a sus amigos de set. (Captura: Nickelodeon)

Ha pasado más de diez años desde que iCarly marcó a toda una generación, pero la relación entre sus protagonistas sigue siendo motivo de interés.

Miranda Cosgrove y Jennette McCurdy se convirtieron en ídolos adolescentes gracias a la exitosa serie de Nickelodeon, y aunque hoy sus caminos profesionales han tomado rumbos distintos, los lazos que forjaron en aquellos años aún perduran.

Este 7 de septiembre, Cosgrove habló con PEOPLE sobre los recuerdos de sus compañeros de elenco. “Nos teníamos los unos a la otros”, aseguró al hablar de McCurdy y Nathan Kress, quienes interpretaron a Sam y Freddie en la ficción.

Cosgrove explicó que atravesar juntos la fama repentina fue un alivio en medio de la presión de la industria. “Siempre los voy a querer, y siempre serán como mi familia, porque crecimos juntos durante muchos años”, dijo la actriz, que obtuvo el papel de Carly Shay a los 14 años.

“Ellos siempre serán como mi familia”, comentó Miranda sobre sus colegas de iCarly (Foto: Reddit/Nick)

Uno de los momentos que más la marcaron fue cuando tuvo que dejar la escuela tradicional para recibir educación en casa debido a su agenda laboral. En ese proceso, encontró apoyo en McCurdy y Kress. “Realmente me siento muy afortunada de haberlos tenido”, recordó la estrella de The Wrong Paris.

Cosgrove además resaltó que apoya incondicionalmente a Jennette, quien hace unos años publicó un revelador libro de memorias. Además la felicitó por haber encontrado una nueva vocación en la escritura.

“Ya no la veo tanto ahora. Pero siempre sé que está ahí, y que si realmente la necesitara podría llamarla, y espero que ella sepa lo mismo… Siempre voy a estar apoyándola”, aseguró a PEOPLE.

Caminos distintos después de iCarly

Mientras Cosgrove continuó su carrera en la actuación y recientemente incursionó en la producción ejecutiva con la comedia romántica The Wrong Paris, McCurdy decidió retirarse de los reflectores.

En 2022, McCurdy sorprendió al público con la publicación de sus memorias I’m Glad My Mom Died, un libro que se convirtió en un fenómeno editorial por su honestidad brutal al narrar la complicada relación que tuvo con su madre.

Miranda ve a su excompañera como alguien que encontró su pasión auténtica en la escritura (Composición fotográfica)

En una entrevista con BuzzFeed News ese mismo año, la actriz explicó el título de su obra: “Es algo que digo con sinceridad. Realmente me alegra. Si ella estuviera viva, yo todavía estaría atrapada. Ninguna decisión importante en mi vida habría sido posible”.

El impacto de I’m Glad My Mom Died fue tan grande que Apple TV+ anunció en julio de 2025 la producción de una adaptación televisiva. La serie contará con diez episodios y será escrita, producida y supervisada por la propia McCurdy, junto a Ari Katcher.

El proyecto tendrá un elenco de lujo, encabezado por Jennifer Aniston, quien dará vida a la madre de Jennette en pantalla. Será su segundo papel protagónico en televisión desde Friends, considerando su trabajo en The Morning Show.

Según la sinopsis oficial, el programa será “un recuento desgarrador y divertido de las luchas de McCurdy como ex actriz infantil mientras lidia con su madre autoritaria y dominante”. Se trata de una dramedy que mostrará la relación codependiente entre una joven actriz de una serie infantil y su madre, quien encuentra su identidad en ser “la madre de una estrella”.

McCurdy reveló en sus páginas el control y los abusos que sufrió por parte de su madre (IG. @jennettemccurdy)

“Me ha conmovido mucho ver cuánto se ha conectado la gente con el trasfondo emocional de la historia, que yo considero es mi relación con mi madre. Esa es una dinámica relacional importante y complicada de explorar, y ver que la gente responde a ella ha sido increíble. Y ver que también responden al humor, a la parte que aborda los trastornos alimenticios y el duelo, realmente ha sido algo extraordinario”, dijo la McCurdy sobre el recibimiento que tuvo su libro en el público.