De Spider-Man a Frodo: los papeles que actores perdieron por hacer una terrible audición

Ni siquiera actores consagrados se han salvado de un mal día de audiciones (Créditos: REUTERS/Maja Smiejkowska. REUTERS/Sarah Meyssonnier. REUTERS/Andrew Kelly)

Todos los famosos han tenido que audicionar para ser parte de importantes películas, algunos papeles cambiaron sus vidas y les valieron el reconocimiento internacional del público. Sin embargo, como en cualquier trabajo, todos han tenido un mal día.

A continuación, se enumeran las peores audiciones que los artistas tuvieron y que hicieron que perdieran un papel.

Kevin Hart

Kevin Hart se presentó a un casting para ser parte de Saturday Night Live, sin embargo, no contó con que nadie sabría a quien estaba imitando. De acuerdo con el actor, hizo una parodia de Avery Johnson, un exbase de los San Antonio Spurs, que luego se convirtió en analista deportivo de la NBA.

Kevin Hart imitó a una personalidad poco conocida en SNL (REUTERS/Mario Anzuoni. USA TODAY Sports)

Cuando Kevin reveló qué imitación estaba haciendo, se dio cuenta de que Lorne Michaels (escritor y productor del programa) no tenía idea de quién estaba hablando. Además, fue una imitación muy corta: “Cuando lo hice, di un paso atrás como si fuera genial. Dije: ‘Eso es todo’”, comentó en una entrevista con el programa CONAN.

Jamie Lee Curtis

Jamie Lee Curtis le contó al portal Backstage que su peor audición fue para el papel de Annie Kinsella en la cinta El campo de los sueños. Las cosas no salieron como lo planeó, ya que recordó que sintió una especie de miedo a la mitad de su prueba, por lo que se detuvo y les dijo a los directores que debía irse.

Jamie Lee Curtis confesó que no pudo con la presión en su audicón y el personaje fue para Amy Madigan (REUTERS/Mario Anzuoni. Escena de la cita El campo de los sueños)

“Por alguna razón, y no recuerdo por qué, simplemente no estaba preparada para ello. Recuerdo haber hecho la audición y sentir que simplemente exploté. Creo que simplemente me detuve en medio de la audición y dije: “Miren, chicos, lo siento mucho, estoy fuera. Simplemente, disculpen mi francés, la cagué”, recordó.

Al final, el personaje se lo dieron a Amy Madigan, situación con la que Jamie Lee Curtis estuvo totalmente de acuerdo: “Es una gran actriz y estoy muy feliz de que haya hecho ese papel”, expresó la actriz a Backstage.

Tom Holland

Después de cuatro o cinco audiciones para el papel de Finn en Star Wars: El despertar de la fuerza, Tom Holland estaba haciendo una escena con una mujer que leía las líneas de un robot y continuamente decía: “Bleep, bloop bloop, bleep bloop”, por lo que al actor le pareció tan gracioso que no podía parar de reír, lo que arruinó su casting.

Tom Holland perdió la seriedad en medio de su audición y le costó el papel que John Boyega interpretó en Star Wars (Marvel Studios)Tom Holland perdió la seriedad en medio de su audición y le costó el papel (Marvel Studios. Escena de Star Wars)

“Yo estaba haciendo todo esto, como diciendo: “¡Tenemos que volver a la nave!”. Y ella decía: “Bleep, bloop bloop, bleep bloop”. No podía parar de reír. Me pareció muy gracioso. Y me sentí muy mal, porque ella estaba esforzándose mucho por ser una androide convincente. Sí, obviamente no conseguí el papel. Ese no fue mi mejor momento”, recordó en una entrevista para el medio Backstage.

Es así que el personaje de Finn en Star Wars: El despertar de la fuerza terminó por quedarse en manos de John Boyega.

Bradley Cooper

Durante una entrevista en el programa The Tonight Show con Conan O’Brien, Bradley Cooper confesó que cuando hizo la prueba para el papel principal en Linterna Verde, “no podía dejar de imitar a Batman, interpretado por Christian Bale”. Por ello, el director le dijo que “fuera normal y hablara”, pero siguió actuando como Batman.

Bradley Cooper se perdió la oportunidad de protagonizar Linterna Verde (REUTERS/Mario Anzuoni. Shutterstock)

“En un momento, me acerqué y lo vi, porque lo tienen en el monitor mientras estás haciendo la audición. Vi un pequeño clip mientras lo rebobinaban y pensé: ‘Dios mío, eso no puede ser’. ¡Parecía un sketch de Saturday Night Live ! Pensé: ‘¡Oh, no lo entiendo! ¡Ahora sí que puedo hacer mi Batman! ¿A quién le importa?’, expresó.

Finalmente, Ryan Reynolds fue quien protagonizó Linterna Verde.

Zoey Deutch

En el podcast Lights Camera Barstool, Zoey Deutch recordó que cuando asistió a la audición para interpretar a Katniss Everdeen en Los Juegos del Hambre, en mitad de su prueba de pantalla, uno de los directores de casting la detuvo y le dijo que mejor leyera otra parte del guion, así que en ese momento supo que el papel se le fue de las manos.

“Yo hice una prueba de pantalla para Katniss, pero sabía que no lo había conseguido porque me dijeron: ‘¿Por qué no lees otra parte?’. Literalmente. Pero sí, eso fue doloroso”, contó.

Zoey Deutch fue interrumpida a la mitad de su audición y no consiguió protagonizar Los Juegos del Hambre. El papel se le fue otorgado a Jennifer Lawrence (REUTERS/Mario Anzuon. Escena de Los Juegos del Hambre)

Al final, el personaje de Katniss Everdeen en Los Juegos del Hambre fue interpretado por Jennifer Lawrence.

Jake Gyllenhaal

Jake Gyllenhaal contó durante su aparición en el programa The Tonight Show Starring Jimmy Fallon que audicionó para el papel de Frodo Baggins en El Señor de los Anillos. De acuerdo con el actor, le dieron instrucciones para que actuara, mientras encontraba el Anillo Único, pero, no lo hizo “porque no entendía bien porque no había líneas”.

Peter Jackson le dijo a Jake Gyllenhaal que era el peor actor que había visto en su vida y no le dio el papel de Frodo (REUTERS/Yara Nardi, Warner Bros.)

Aunque le dieron una escena con líneas, el artista no se dio cuenta de que se suponía que debía usar acento británico, así que el director Peter Jackson lo criticó duramente: “Se volvió hacia mí y me dijo: ‘Eres el peor actor que he visto en mi vida’”, relató.

El personaje de Frodo Baggins en El Señor de los Anillos lo terminó interpretando Elijah Wood.

Charlie Cox

Charlie Cox dijo en una entrevista con el medio Hollywood Reporter que intentó conseguir el papel del joven Han Solo para la película homónima que pertenece al universo de Star Wars. Sin embargo, interpretar durante más de dos años al superhéroe Daredevil, lo llevó a no establecer contacto visual con el director del casting, lo que le molestó bastante y hasta lo cuestionó por ello.

“El director de casting me detuvo y me dijo: ‘¿Por qué no me miras?’. Me di cuenta de que había adquirido el hábito de no hacer contacto visual, porque lo único que había hecho durante dos años era interpretar a alguien ciego. Nunca me volvieron a invitar, probablemente porque no podían entender por qué estaba actuando como un completo idiota”, indicó.

Charlie Cox perdió el papel de Han Solo por no establecer contacto visual (Disney+. Jonathan Olley /Lucasfilm Ltd)

Para la cinta Han Solo: una historia de Star Wars que salió en 2018, Alden Ehrenreich fue quien interpretó al protagonista.

Elizabeth Olsen

Elizabeth Olsen confesó en una entrevista con el Hollywood Reporter que quería ser parte del elenco de la serie Game Of Thrones, por lo que asistió a una audición para el papel de Khaleesi.

Sin embargo, la lectura del guion fue un completo fracaso para ella y no le llamaron.

Elizabeth Olsen fracasó en su audición para Game Of Thrones y el papel de Khaleesi fue para Emilia Clarke (REUTERS/Mario Anzuoni.Dom Slike / Alamy)

“Hice una audición con el asistente del director de casting en una pequeña habitación en Nueva York con solo una cámara apuntándome y ellos leyendo el guion. Estaba haciendo el discurso de Khaleesi cuando sale del fuego. Fue horrible. No me devolvieron la llamada”, contó.

Es así que el personaje de Khaleesi en Game Of Thrones fue interpretado por Emilia Clarke.

Freddie Prinze Jr

Durante un episodio de su podcast Prinze and Wolf, Freddie Prinze Jr recordó que el papel de Spider Man se le fue de las manos cuando durante una de sus pruebas para las primeras cintas, se reunió con el director Sam Raimi, quien le preguntó cuál era la razón por la que “amaba” al Hombre Araña.

Freddie Prinze Jr se perdió la oportunidad de interpretar a Spider Man por no dejar de hablar de Venom (REUTERS/Mario Anzuoni. Sony Pictures)

El actor, quien aseguró que estaba muy nervioso, terminó por elogiar a Venom, uno de los enemigos del superhéroe: “Cuando me fui, literalmente pensé: ‘Acabas de hablar de Venom en lugar de Spider-Man durante 25 minutos, estúpido imbécil’, y conduje a casa muy molesto y enojado”, dijo.

Finalmente, el papel de Spider Man cayó en manos de Tobey Maguire.