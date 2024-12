Oscar Isaac confesó que no le pareció buena idea la elección de Timothée Chalamet para interpretar a Bob Dylan

Timothée Chalamet no parecía encajar como la mejor opción para interpretar a Bob Dylan, según Oscar Isaac (Créditos: REUTERS/Yara Nardi. SearchlightPictures

Durante los Premios Gotham 2024 que se realizaron en la ciudad de Nueva York el pasado 2 de diciembre, Oscar Isaac entregó a Timothée Chalamet y al director de A Complete Unknown, James Mangold, el premio Visionary Tribute.

El actor de 45 años recordó en ese momento cuando pasaban el tiempo en su trailer, durante el rodaje de Dune: Part One (2021), y Chalamet le contó a él, Josh Brolin y Steven McKinley Henderson, que interpretaría al icónico Bob Dylan en el filme, Sin embargo, para Isaac no parecía una buena idea.

“Comienza a contarnos sobre su próximo proyecto en el que estaba trabajando. Una película con el maravilloso director James Mangold sobre un joven Bob Dylan que llega a Nueva York en 1961. Y mi primer pensamiento fue: ‘Parece una muy mala idea’. Quiero decir, es Dylan. Es lo más sagrado para mí. Simplemente no sonaba bien″, recordó.

Timothee Chalamet y James Mangold recogieron juntos su galardón por "A Complete Unknown" durante los Premios Gotham (Foto Evan Agostini/Invision/AP)

Después, Oscar continuó con la anécdota y agregó que Timothée no dudó en enseñarles cómo había practicado para darle vida al músico originario de Minnesota.

“Entonces Timmy saca su guitarra, lo cual no es una buena señal, y empieza a tocar ‘Girl from the North Country’. Es una canción que conozco profundamente, hasta el fondo, y Josh, Steven y yo no somos los típicos fans de Timmy Chalamet. Somos veteranos del cine. Hemos visto mucha mierda”, relató.

Aunque Oscar Isaac aseguró que el artista de 28 años “recién había comenzado a aprender a tocar la guitarra” y a cantar en ese momento, tuvo la sensación de que el actor se acercó a la música de Dylan “no como si estuviera aprendiendo algo nuevo, sino como si estuviera recordando algo que siempre había sabido, simplemente redescubriéndolo”.

Oscar Isaac aseguró que sintió como si Timothée Chalamet siempre hubiera escuchado a Bob Dylan (Créditos: Searchlight Pictures)

“Miré a Steven sonriendo ampliamente y él simplemente dijo: ‘Sí, cariño’, y los tres nos quedamos sentados allí viendo a este joven conectarse con algo misterioso. Y esa es la naturaleza de la música folk. Para citar al gran Llewyn Davis, ‘Si nunca pasa de moda y nunca fue nuevo, es una canción folk’”, señaló.

Por si fuera poco, Oscar Isaac reconoció que tanto Timothée Chalamet como James Mangold, capturaron la esencia de Bob Dylan en la nueva película, que se estrenará en las salas de cine el 25 de diciembre.

“James y Timothée han abordado este trabajo con una mezcla de humildad e irreverencia, tal como Dylan abordó el álbum Great American Songbook, explorando formas familiares para redescubrir la verdad del momento presente”, puntualizó.

Oscar Isaac aseguró que Timothée Chalamet y James Mangold lograron capturar la verdadera esencia de Bob Dylan (Créditos: Searchlight Pictures)

Cabe destacar que Timothée Chalamet se preparó durante cinco años para interpretar al músico, tomando clases intensivas de canto y guitarra, así como trabajando con especialistas para poder imitar los gestos y expresiones de Dylan.

En una entrevista con Rolling Stone, el actor explicó que para su nivel de compromiso con la cinta era tal, que renunció a cualquier tipo de distracción y protegió su proceso creativo durante el rodaje, algo que había aprendido de otros grandes actores como Christian Bale y Oscar Isaac.

“Tuve tres meses de mi vida para ser Bob Dylan después de cinco años preparándome para interpretarlo. Así que, mientras estaba con eso, ese era mi foco eterno. Él se merecía eso y más… Que Dios me perdone si me perdí un paso porque era Timmy ¡Puedo ser Timmy el resto de mi vida!”, indicó.

Timothée Chalamet reveló que pasó 5 años preparándose para ser Bob Dylan en A Complete Unknown. (Créditos: SearchlightPictures)

Además de los ensayos, el artista de 28 años pasó horas viendo videos de archivo y explorando canales de YouTube dedicados al cantautor, lo ayudaron a construir lo que él mismo llamó una conexión con la “Iglesia de Bob”: “Tuve que llevar la preparación al límite, hasta saber psicológicamente que había hecho todo lo posible”, explicó.