Robin Wright respondió a las críticas a su personaje Jenny en “Forrest Gump”: “Era un poco egoísta”

Robin Wright defendió a su personaje Jenny de Forrest Gump, negando que fuera "anti-feminista" o una "antagonista" en la historia (REUTERS/Mario Anzuoni/Paramount)

Robin Wright respondió recientemente a las críticas sobre su personaje en Forrest Gump, durante una entrevista conjunta con Tom Hanks para The New York Times con motivo de la promoción de su nueva película, Here. La actriz de 58 años abordó las opiniones que señalan a su personaje, Jenny, como una figura “anti-feminista” e incluso como una antagonista en la historia. Wright negó esta interpretación, explicando que Jenny era “un poco egoísta”, pero no en un sentido que la convierta en villana de la trama.

“No, no se trata de eso”, afirmó Wright al ser cuestionada sobre la supuesta naturaleza anti-feminista del papel de Jenny. La actriz añadió que algunos han comparado al amor de la vida de Forest con un “Voldemort” en la vida del protagonista, pero aclaró que esa no es la analogía que ella elegiría para describir al personaje.

Algunos fans consideraron a Jenny, de Forrest Gump, como una figura negativa en la vida de Forrest, comparándola incluso con "Voldemort" (Paramount)

Wright interpretó a Jenny, la amiga de la infancia de Forrest, de quien él permanece enamorado a lo largo de la película, que sigue sus vidas a través de varias décadas. Los personajes se reencuentran en diferentes etapas de sus vidas, hasta que eventualmente tienen un hijo juntos, poco antes de que Jenny caiga enferma de forma terminal.

Robin también respondió a la controversia sobre el destino de su personaje, quien sufre una enfermedad terminal, a menudo interpretada como SIDA, y es cuidada por Forrest hasta su muerte. “No creo que sea un castigo que ella contraiga SIDA. Fue muy promiscua, esa fue la parte egoísta que ella mostró hacia Forrest”, dijo Wright.

Robin Wright afirmó que Jenny fue “un poco egoísta” debido a su comportamiento, pero no la considera un personaje anti-feminista (Alberto E. Rodriguez/Getty Images)

Según la actriz, la promiscuidad de Jenny representaba una vida marcada por sus propias decisiones, incluyendo una etapa de experimentación con drogas y activismo social en los años 60 y 70, en la que se involucró con grupos como los Panteras Negras.

El film, dirigido por Robert Zemeckis, se convirtió en una de las películas más reconocidas de los años 90 y ganó seis premios de la Academia en la edición número 67 de los Oscar, incluyendo Mejor Película y Mejor Actor para Hanks. “Es una película por la que siempre me sentiré sentimental, no solo porque es una gran película”, comentó Wright sobre su experiencia en el set.

Forrest Gump se estrenó en 1994 y se convirtió en una de las películas más icónicas del siglo XX, ganando seis premios Oscar

La actriz destacó la relación de amor incondicional de Forrest hacia Jenny como el núcleo de la historia. “Es la historia de amor más dulce”, recordó Wright, refiriéndose a la escena en la que el personaje de Tom Hanks decide cuidar al suyo en la casa de su madre hasta el día de su muerte. Al final del largometraje, Forrest asume el rol de padre y acompaña a su hijo en su primer día de escuela.

A casi tres décadas de su estreno en 1994, Forrest Gump continúa siendo una obra emblemática en la carrera de ambos actores y dejó frases célebres como “Corre, Forrest, corre” y “La vida es como una caja de chocolates”. La película marcó un hito en la cultura popular del siglo XX y consolidó a Hanks como uno de los actores más influyentes de la época.

Tom Hanks y Robin Wright regresaron a trabajar con el director Robert Zemeckis en el film "Here" (REUTERS/Mario Anzuoni)

Wright y Hanks se reunieron con Zemeckis nuevamente este año para Here, una película que adopta un enfoque singular en la narrativa, situando la cámara en un solo lugar para contar una historia que se extiende a lo largo de buena parte de la historia humana. Wright describió su participación en este nuevo proyecto como una experiencia “sentimental”, que le permitió recordar el trabajo conjunto en Forrest Gump y fortalecer sus vínculos profesionales con Hanks y Zemeckis.

La nueva película, que busca atraer al público con una perspectiva innovadora, ya está en cartelera en los Estados Unidos y llegará a Latinoamérica en diciembre.