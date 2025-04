“Karma” desbanca a “Si la vida te da mandarines” y marca un nuevo fenómeno en Netflix Corea

Las vidas de 6 personas se enredan en relaciones desafortunadas. (IMDB)

El más reciente lanzamiento de Netflix, Karma, se ha convertido en la serie más vista en Corea del Sur, desbancando del primer lugar a Si la vida te da mandarines, que se mantuvo en la cima durante más de tres semanas consecutivas. Este cambio en el ranking refleja el impacto inmediato de esta producción basada en un popular webtoon, que combina crimen, suspenso y una narrativa coral en torno a seis personajes cuyas decisiones los arrastran a un ciclo de venganza, encubrimiento y consecuencias ineludibles.

Dirigida y escrita por Lee Il-hyung, conocido por su trabajo en A Violent Prosecutor, la serie explora el colapso moral de sus protagonistas tras un accidente que los une de forma irreversible. Entre ellos, Ahn Kyeok-nam toma una decisión que marcará su destino; Joo-yeon, una médica atormentada por el pasado, revive traumas al reencontrarse con una figura incómoda; y otros personajes enfrentan dilemas éticos tras fracasar en inversiones, perder sus empleos o aceptar dinero bajo circunstancias dudosas. La historia, tejida con tensión creciente, incluye elementos como un cadáver oculto en la montaña y secretos que amenazan con salir a la luz.

Karma no solo ha captado la atención en su país de origen: su estreno global ya comienza a generar conversación en distintas regiones, incluida Latinoamérica, donde su presencia en el catálogo internacional de Netflix ha despertado el interés de los seguidores del drama coreano. El hecho de que ya encabece el ranking en Corea del Sur es indicio del furor que provoca. A continuación, un repaso por los k-dramas más populares del momento.

Karma

Un accidente fatídico entrelaza las vidas de seis personas en una historia cargada de karma y crimen en la que deben enfrentar sus oscuras verdades y conexiones.

Las vidas de 6 personas se enredan en relaciones desafortunadas. (IMDB)

El bizarro hostal de Kian84

Kian84 es el anfitrión de un hostal poco convencional en una isla remota, donde Jin de BTS y Ji Ye‑eun hacen de la estancia de los huéspedes un divertido y agradable caos.

Este abril llegó a Netflix El bizarro hostal de Kian84, un programa de variedad y comedia. (Netflix)

Si la vida te da mandarinas...

En la isla Jeju, una chica vivaz y un chico leal viven una historia de reveses y triunfos que demuestra que el amor resiste el paso del tiempo.

(Netflix)

Rivalidad amistosa

En una escuela de élite, dos chicas forman un vínculo complicado en medio de la competencia despiadada, las altísimas expectativas y las falsas promesas.

Woo Seul Gi, una huérfana de un pueblo de provincias, se muda a Seúl para asistir a la preparatoria donde termina enredada en varios eventos dramáticos. (Netflix)

Un héroe débil

A Si Eun no le interesa otra cosa que no sea estudiar. Cuando alguien lo provoca, no rehuye la lucha que se interpone en su camino. Él se protege con mucha inteligencia, toma decisiones con celeridad y sabe muy bien cómo manejarse en su entorno. Sin embargo, esta vez se encuentra en peligro, por lo que recibe el apoyo de Soo Ho y de Bum Seok. Poco a poco, mientras tratan de sobrevivir en una escuela donde el acoso es constante, se va generando una hermosa amistad entre los tres. Las estrategias que Si Eun, Soo Ho y Bum Seok utilizan para poder lidiar con los demás y enfrentar la violencia muestran cómo un adolescente débil puede terminar convirtiéndose en alguien muy poderoso.

Un estudiante brillante pero introvertido se enfrenta a acosadores y enemigos violentos. Foto: Netflix

Juez vs. Juez

Ha habido muchos dramas relacionados con los tribunales, pero nunca ningún drama basado en la corte en sí misma. Han existido muchos personajes interpretando los roles de jueces, fiscales y abogados. Sin embargo, pocas veces han sido representadas sus vidas en los tribunales a detalle. Este drama se enfoca en la verdadera naturaleza de los tribunales y la despiadada competencia entre los jueces, así como también en los conflictos, las alegrías, las penas, los deseos y los fracasos que ellos experimentan.

Es una serie de televisión surcoreana transmitida del 22 de noviembre del 2017 hasta el 11 de enero del 2018. (Viki)

Earth Marble World Tour*

Es un contenido de viajes que toma el concepto del juego de mesa Blue Marble y lanza un dado para recorrer la tierra. Los creadores de contenido de viajes graban en cada destino y otorgan un premio de viaje espacial a la persona con el mayor número total de vistas de contenido.

Los creadores de contenido de viajes graban en cada destino para ser los ganadores del juego. (MyDramaList)

Héroes de guardia

Un médico veterano de guerra llega para crear un centro de trauma de primer nivel y, con métodos directos pero eficaces, convertir a su equipo en rebeldes que salvan vidas.

Héroes de guardia es una serie de televisión web surcoreana escrita por Choi Tae-kang, dirigida por Lee Do-yoon, y protagonizada por Ju Ji-hoon. (Netflix)

El comedor de Heo

Heo Gyun (Xiumin), el primer escritor dedicado a la comida de la dinastía Joseon, es un apasionado de su trabajo y tiene un gran ojo para la estética. Sin embargo, todo le sale mal cuando acusan a sus amigos de traición, y él intenta escapar con ellos... ¡pero termina llegando a la Corea de 400 años en el futuro! Mientras Heo Gyun intenta encontrar su lugar en el mundo moderno, conoce a Eun Sil (Chu So Jung), la hija del dueño de un restaurante. Heo Gyun descubre que le apasiona la cocina, por lo que decide abrir un restaurante en el que mezcla los sabores de Joseon con la cocina contemporánea, mientras también intenta averiguar cómo es que llegó a este mundo moderno. Heo Gyun y Eun Sil se vuelven más cercanos, pero el verdadero origen de él supone una nube gris en el horizonte que le dificulta decidir qué hará en el futuro. Este drama es una adaptación del webtoon de Jeon Seon Young.

Un hombre de Joseon que hizo un viaje en el tiempo por 400 años se propone encontrar el platillo con mejor sabor. (Viki)

* El nombre de algunas series podría variar ya que actualmente su título solamente está disponible en inglés.