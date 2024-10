“Terrifier 3” y “Robot Salvaje” tuvieron récords de taquilla y dejaron atrás a “Joker: Folie à Deux”

"Terrifier 3" debutó en la taquilla norteamericana con una recaudación de $18.3 millones en su primer fin de semana (Jesse Korman/Cineverse Entertainment via AP/Dreamworks/Warner Bros.)

Las películas Terrifier 3 y Robot salvaje han destacado en la taquilla de Norteamérica, mientras que Joker: Folie à Deux experimentó una caída drástica en sus ingresos. El film de terror independiente dirigido por Damien Leone debutó con su tercera entrega en la cima de la taquilla, recaudando 18.3 millones de dólares en su primer fin de semana en 2.514 salas, y demostrando una vez más que los fanáticos del gore y el payaso Art siguen disfrutando de este tipo de largometrajes.

Por su parte, el film animado a cargo de Chris Sanders bajo el sello de Universal y DreamWorks Animation ocupó el segundo lugar con 13.4 millones de dólares en su tercer fin de semana. El título familiar ha acumulado hasta ahora 83.73 millones en Estados Unidos y 148 millones a nivel global.

A pesar de su violencia extrema, "Terrifier 3" obtuvo una calificación "B" en CinemaScore y un 77% en Rotten Tomatoes, destacándose entre las críticas positivas (Cineverse)

En contraste, la secuela de Joker, que lideró la taquilla la semana pasada, cayó al tercer lugar con poco más de 7 millones de dólares en 4.102 salas, sufriendo una caída del 82% en ventas de boletos desde su debut, en el que obtuvo 37.6 millones de dólares. Esta disminución se considera una de las más severas en la segunda semana de una película de superhéroes, superando las caídas de otros fracasos recientes como The Marvels y Ant-Man and the Wasp: Quantumania.

Hasta la fecha, Folie à Deux ha generado 51.6 millones en Estados Unidos y 165.3 millones a nivel global. Sin embargo, con un presupuesto de 200 millones, se espera que el film protagonizado por Joaquin Phoenix y Lady Gaga tenga dificultades para alcanzar los 450 millones necesarios para cubrir costos, según fuentes relacionadas con el proyecto citadas por Variety.

"Robot Salvaje" ocupó el segundo lugar en taquilla con 13.4 millones de dólares en su tercer fin de semana (Dreamworks)

A pesar de su temática sumamente sangrienta y violenta, Terrifier 3 recibió reacciones positivas tanto de críticos como de audiencias, logrando una calificación de “B” en CinemaScore y un 77% en Rotten Tomatoes. Este tercer capítulo superó la recaudación global total de su predecesora, Terrifier 2, que había recaudado 10 millones de dólares en Estados Unidos y 15.7 millones a nivel mundial.

David A. Gross, analista de la firma Franchise Entertainment Research, comentó que el estreno de esta tercera historia es notable para una secuela de un filme de terror independiente, destacando que “la saga no está al nivel de las películas de terror de los grandes estudios, pero es un gran retorno”.

A la secuela de "Joker" no le ha ido bien en la taquilla ni mucho menos en la crítica, lo que la convierte en uno de los más grandes fracasos del año (Niko Tavernise/Warner Bros. Pictures vía AP)

Otro estreno, Piece By Piece, el documental sobre la vida de Pharrell Williams utilizando animación con Lego, no cumplió con las expectativas, abriendo en sexto lugar con 3.8 millones de dólares en 1.865 salas. Aunque obtuvo una calificación de “A” en CinemaScore y un 81% en Rotten Tomatoes, no logró el éxito esperado.

Por su parte, Saturday Night, que examina el primer episodio de Saturday Night Live, se posicionó en el séptimo lugar con 3.4 millones de dólares en su segundo fin de semana. Este filme, dirigido por Jason Reitman, costó 30 millones y necesitará mostrar resistencia en taquilla para ser rentable.

"The Apprentice" tuvo un mal desempeño en la taquilla, obteniendo solo 1.58 millones de dólares en su estreno (Scythia Films/Profile Pictures/Tailored Films/Kinematics)

A la vez, The Apprentice, tuvo un mal desempeño en el undécimo lugar, con 1.58 millones de dólares en 1.740 salas. Este drama biográfico, protagonizado por Sebastian Stan como un joven Donald Trump, recibió críticas mixtas y ha enfrentado la desaprobación del propio Trump.

Asimismo, Beetlejuice Beetlejuice y Transformers One completaron el top cinco. La secuela de Beetlejuice obtuvo el cuarto lugar con 7.050 millones en su sexto fin de semana, sumando un total de 275 millones en Norteamérica y 420 millones a nivel global. A su vez, la historia de Optimus Prime y Megatrón aseguró el quinto lugar con 3.65 millones, alcanzando un total de 52.8 millones en Estados Unidos y 111 millones en todo el mundo.

La secuela de "Beetlejuice" y "Transformers One" recaudaron 7 millones y 3.6 millones, respectivamente (Parisa Taghizadeh/Warner Bros. Pictures via AP)

Con el bajo rendimiento de Joker: Folie à Deux, los ingresos totales de este año están un 11.2% por detrás de los de 2023 y un 26.4% por debajo de los de 2019, resaltó Comscore. Paul Dergarabedian, analista senior de la compañía de investigación de marketing en Internet, mencionó que el marco de taquilla de este fin de semana será uno de los más bajos en comparación con el mismo período del año anterior, cuando Taylor Swift: The Eras Tour estaba liderando con su debut.