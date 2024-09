Por qué Matthew Perry no fue incluido en el segmento In Memoriam de los Emmy 2024

La ausencia de Matthew Perry en el In Memoriam de los Emmy 2024 generó controversia entre los seguidores (REUTERS/Mario Anzuoni/File Photo)

La ausencia de Matthew Perry en el segmento In Memoriam de los Emmy Awards 2024 generó una fuerte reacción entre los fanáticos del actor y de la exitosa serie Friends. Tras su muerte en octubre de 2023, muchos esperaban que el galardonado actor fuera honrado durante la ceremonia de premios de septiembre de 2024. Sin embargo, los espectadores notaron su ausencia y rápidamente manifestaron su descontento en redes sociales. “¿Me lo perdí o los Emmy no mostraron a Matthew Perry?”, escribió un usuario en X, anteriormente conocido como Twitter. Otro comentó indignado: “¿Cómo es posible que los Emmy no incluyeran a Matthew Perry?”.

A pesar de las críticas, la exclusión de Perry del homenaje de este año tuvo una explicación. Matthew Perry ya había sido honrado durante la ceremonia de los Emmy de enero de 2023, una edición especial que se retrasó desde septiembre de 2023 debido a las huelgas de SAG-AFTRA.

Durante ese evento, los Emmy incluyeron un emotivo tributo a Perry al final del segmento In Memoriam, usando la icónica canción de Friends, “I’ll Be There For You”, que concluyó con una imagen del actor.

Matthew Perry fue encontrado sin vida en su hogar el 28 de octubre de 2023 (REUTERS/Phil McCarten/File Photo)

Además, el equipo de producción decidió no involucrar a los coprotagonistas de Friends en ese momento, respetando el duelo reciente de los actores. La productora ejecutiva Jeannae Rouzan-Clay explicó que “aún era muy reciente para ellos”, y tanto ella como su compañero Jesse Collins coincidieron en que, aunque se discutió inicialmente reunir al elenco para el homenaje, era demasiado pronto para los amigos cercanos de Perry.

Un homenaje temprano, pero importante

El tributo a Matthew Perry durante los Emmy 2023 fue especial, aunque algunos fanáticos esperaban un reconocimiento en la edición de 2024 debido a su fallecimiento en octubre de ese mismo año. Durante la ceremonia de enero, se rindió homenaje al actor a través de la icónica canción de Friends, lo que resonó profundamente entre los seguidores del programa y los colegas del actor. A pesar de ello, los coprotagonistas Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc y David Schwimmer no participaron en el tributo, lo que muchos atribuyeron a la cercanía emocional con su compañero.

El homenaje a Matthew Perry en los Emmy 2023 incluyó la canción "I’ll Be There For You" (REUTERS/Mike Segar)

El productor Jesse Collins declaró que la posibilidad de reunir al elenco fue discutida desde el principio del proceso de planificación, pero finalmente se decidió respetar el espacio de duelo que los actores aún necesitaban. “Ellos eran como una familia”, comentó Collins. “Están de luto por alguien que todavía era muy cercano a ellos”. Con esta decisión, se optó por un homenaje más sutil y enfocado, evitando que el proceso emocional de sus compañeros se volviera parte del espectáculo público.

La investigación de la muerte de Matthew Perry

La muerte de Matthew Perry fue un momento devastador para sus seguidores y compañeros de trabajo. Perry fue encontrado sin vida el 28 de octubre de 2023 en el jacuzzi de su casa en Los Ángeles.

Aunque en un primer momento hubo especulaciones sobre un posible paro cardíaco, los resultados de la autopsia revelaron que el actor falleció debido a los efectos agudos de la ketamina. Este anestésico, que también tiene propiedades alucinógenas, había sido parte de un tratamiento para la ansiedad que Perry estaba recibiendo en los meses previos a su muerte.

La muerte de Perry se debió a los efectos combinados de ketamina y buprenorfina (REUTERS/Carlo Allegri/File Photo)

La autopsia también indicó que el actor sufría de enfermedad de las arterias coronarias, lo que contribuyó a su trágico fallecimiento. Además, se mencionó el uso de buprenorfina, un medicamento utilizado para tratar la adicción a los opioides, lo que también jugó un papel en el desenlace fatal. A pesar de haber estado sobrio durante los últimos 19 meses, los efectos combinados de estos tratamientos resultaron ser letales.

El recuerdo de sus compañeros de <i>Friends</i>

Tras la muerte de Perry, sus compañeros de reparto en Friends se mostraron profundamente conmovidos y en duelo. Courteney Cox, quien interpretaba a Monica Geller en la serie, reveló en una entrevista que siente la presencia de Perry en su vida diaria. “Me visita mucho, si creemos en eso”, compartió Cox en una emotiva entrevista en CBS Sunday Morning en mayo. “Siento que hay muchas personas que nos guían. Siento que Matthew está a mi alrededor, sin duda”.

Sus coprotagonistas también han sido francos sobre el impacto que la muerte de Perry ha tenido en sus vidas. Durante una entrevista reciente, Jennifer Aniston compartió que había estado intercambiando mensajes con Perry el día de su muerte y que lo había notado feliz y en proceso de recuperación. “Quiero que la gente sepa que estaba realmente saludable y mejorando. Estaba en una búsqueda”, afirmó Aniston.

Los compañeros de reparto de Friends aún sienten la presencia de Perry tras su muerte (REUTERS/Mike Blake/File Photo)

Matthew Perry dejó una huella imborrable no solo por su papel como Chandler Bing, sino también por su lucha abierta contra la adicción y su deseo de ayudar a otros en su recuperación. En 2022, Perry publicó sus memorias, Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing, donde compartió su historia de lucha con el abuso de sustancias y su camino hacia la sobriedad. Su legado sigue vivo a través de la Matthew Perry Foundation, una organización que busca apoyar a personas que enfrentan adicciones, cumpliendo así uno de los deseos más profundos del actor.

Aunque su ausencia en el In Memoriam de los Emmy 2024 generó controversia, el tributo que se le rindió en enero fue un recordatorio conmovedor de su impacto en la televisión y en la vida de sus amigos y colegas.