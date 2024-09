Premios Emmy 2024: las curiosidades más sonadas de la alfombra y la ceremonia principal

Emmys 2024 - Diego Luna - Gael García - John Leguizamo - D'Pharaoh Woon-A-Tai (REUTERS/Aude Guerrucci/Mario Anzuoni)

La ceremonia de los Premios Emmy 2024 fue escenario de momentos memorables que destacaron tanto por su impacto simbólico como por su carga emocional. Desde el conmovedor gesto de D’Pharaoh Woon-A-Tai en la alfombra roja, hasta la emotiva celebración de Laverne Cox por la nominación de Nava Mau, la noche estuvo marcada por una serie de actos que subrayaron la diversidad y la inclusión en la industria del entretenimiento.

Además, la sorpresa de la noche llegó cuando Diego Luna y Gael García Bernal realizaron una presentación íntegramente en español, rompiendo con la tradición del evento. El discurso de John Leguizamo, crítico y reflexivo, también captó la atención al abordar el progreso y las limitaciones en la representación latina en Hollywood.

El gesto simbólico de D’Pharaoh Woon-A-Tai

D’Pharaoh Woon-A-Tai hizo historia al convertirse en el primer actor indígena nominado en una categoría principal de los Premios Emmy (REUTERS/Aude Guerrucci)

D’Pharaoh Woon-A-Tai hizo historia al convertirse en el primer actor indígena nominado en cualquier categoría principal de actuación en los Premios Emmy. El joven actor llegó a la alfombra roja del Peacock Theater en Los Ángeles con una mano roja pintada sobre su boca, un gesto cargado de simbolismo.

Según Native Hope, la marca pintada en el rostro de Woon-A-Tai representa el movimiento MMIW (Mujeres Indígenas Desaparecidas y Asesinadas, por sus siglas en inglés), un símbolo en memoria de “todas las hermanas desaparecidas cuyas voces no son escuchadas” y una denuncia del “silencio de los medios de comunicación y las fuerzas de seguridad en medio de esta crisis”.

Woon-A-Tai, con tan solo 22 años, fue nominado a Mejor Actor Protagonista en una Serie de Comedia por su actuación en Reservation Dogs, marcando un momento significativo en la historia de los Emmys. A su llegada, fue imposible no notar la potente declaración visual que hizo con la pintura roja, un recordatorio de una problemática que afecta de manera desproporcionada a las mujeres indígenas.

Las lágrimas de Laverne Cox por Nava Mau

Laverne Cox se emocionó al celebrar la nominación histórica de Nava Mau a Mejor Actriz de Reparto en una Serie Limitada o Antológica por “Bebé Reno” (REUTERS/Mike Blake)

Laverne Cox (la entrevistadora de E! en la cobertura de la alfombra roja) no pudo contener sus emociones al celebrar la histórica nominación de Nava Mau como mejor actriz de reparto en una serie limitada o antológica. Al encontrarse, Cox y Mau, quienes colaboraron en el documental Disclosure en 2020, se abrazaron conmovidas, y Cox expresó su orgullo y admiración hacia el trabajo ejemplar de Mau en Bebé reno.

Mau, de 32 años, al hablar sobre cuánto significaba para ella esta nominación, mencionó: “Lo que hemos estado luchando como comunidad es para poder contar historias que salen del corazón y tienen una base humana, porque eso es lo que somos como personas trans. Somos humanos, ante todo, y creo que eso es lo más importante que hay que celebrar sobre ‘Baby Reindeer’”.

Cox también recordó su propia nominación en los Emmys de 2015, donde se convirtió en la primera persona abiertamente trans en ser nominada a un premio en actuación. Refiriéndose a Mau, Cox destacó: “Han pasado diez años y yo no fui la última. Eres la cuarta y la primera en esta categoría”.

El mensaje de Liza Colón-Zayas para las latinas

Liza Colón-Zayas ganó el Emmy a Mejor Actriz de Reparto en una Serie de Comedia por su papel en “El oso”

Liza Colón-Zayas se llevó el premio a mejor actriz de reparto en una serie de comedia en los Emmy 2024, celebrado el domingo 15 de septiembre. Este reconocimiento, el primero en su carrera, llegó de manera inesperada para la actriz, quien confesó no haber preparado un discurso porque no creía posible ganar.

Este año, la categoría estuvo repleta de grandes talentos, incluyendo a Janelle James y Sheryl Lee Ralph de Abbott Elementary, Carol Burnett por Palm Royale, Hannah Einbinder de Hacks, y Meryl Streep por Only Murders in the Building.

“Gracias por darme una nueva vida con este programa. Y a todas las latinas que me están mirando, sigan creyendo y voten. Vota por tus derechos”, concluyó la actriz.

Gael García Bernal y Diego Luna presentaron un premio en español

Esta edición de los Emmy sorprendió tanto a los asistentes como a los espectadores cuando los actores mexicanos Diego Luna y Gael García Bernal subieron al escenario del teatro Peacock en Los Ángeles para anunciar la categoría de Mejor dirección de una serie limitada o película para la televisión.

Diego Luna y Gael García Bernal sorprendieron al presentar un premio en español en los Emmy 2024

Lo inesperado fue que realizaron su presentación íntegramente en español. Según informó Sensacine, aunque García Bernal comenzó hablando en inglés, Luna tomó la palabra y cambió el idioma sin previo aviso, dirigiéndose a la audiencia con un “Buenas noches. Bienvenidas y bienvenidos”.

“Un saludo a quienes hablan español en esta sala y a las y los más de 50 millones que hablan español en este país”, agregó seguido de varios aplausos. Finalmente, los intérpretes anunciaron que el ganador de la categoría era Steven Zaillian por Ripley. La presentación de Luna y García Bernal fue uno de los momentos más comentados de la noche, subrayando la diversidad del evento.

John Leguizamo y su crítica a la industria por la diversidad

John Leguizamo criticó la falta de progreso en la representación latina en Hollywood durante su emotiva presentación en los Emmy 2024

Otro momento resaltante de la noche de los Emmy Awards, ocurrió cuando el conocido actor John Leguizamo ofreció un emotivo discurso que destacó y criticó el avance histórico de la representación latina en la edición de 2024. Mientras presentaba al presidente de la Academia de Televisión, Leguizamo hizo un balance de cómo Hollywood ha venido tratando la diversidad y la inclusión.

Leguizamo recordó cómo, durante años, decidió no quejarse por los estereotipos limitados que se ofrecían a los latinos: el amante latino, la criada, el pandillero. Sin embargo, reconoció que el no quejarse no condujo a ningún cambio significativo. Citó ejemplos de personajes latinos interpretados por actores no latinos, como Al Pacino en “Scarface” y Natalie Wood en “West Side Story”.

Durante su discurso, Leguizamo dedicó un reconocimiento especial a los nominados latinos del año, entre los que destacó a: Selena Gomez por Only Murders in the Building; Sofía Vergara por Griselda; a la showrunner de True Detective: Night Country, Issa López; a Nava Mau, estrella de Bebé Reno; y a la actriz indígena Kali Reis por su papel en la cuarta temporada de True Detective.