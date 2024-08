“The Office” tendrá un remake sudafricano en 2025

Sudáfrica tendrá su adaptación de "The Office", sumándose a la fiebre global por el formato (NBC)

Showmax, el reconocido servicio de streaming africano, adquirió los derechos para adaptar el exitoso formato de The Office para la audiencia sudafricana. Esta adaptación, en asociación con BBC Studios, será lanzada tanto en Showmax como en kykNET, un canal afrikaans de DStv. La producción estará a cargo de Rapid Blue y comenzará en 2025.

La nueva edición sudafricana será principalmente filmada en idioma afrikaans y se convertirá en la decimocuarta adaptación internacional del programa, uniéndose a versiones en Australia, Francia, Canadá, Chile, Israel, India, el Medio Oriente y Polonia, entre otros.

La serie original británica, creada por Ricky Gervais y Stephen Merchant, se estrenó hace más de veinte años y sigue siendo altamente aclamada. El remake estadounidense ganó cinco premios Emmy y fue el programa más transmitido globalmente en 2020.

La serie original británica de comedia se estrenó hace más de 20 años (BBC)

Nicola van Niekerk, jefa interina de contenido de Showmax, expresó su entusiasmo en conversación con Variety. “El catálogo de relanzamiento incluyó las nueve temporadas de la versión estadounidense de The Office, que entró directamente en nuestro top cinco de series internacionales en la plataforma para el mes”, señaló.

Y continuó: “Sabemos que nuestra audiencia estará tan emocionada de ver nuestra versión hiperlocal como nosotros de hacerla”.

Showmax ha recibido reconocimiento internacional por recientes producciones originales como Spinners, Wyfie, Catch Me A Killer, Donkerbos, Koek y Adulting. También se destacó en otros formatos gracias a Rapid Blue, como Dancing With The Stars, The Bachelor, Family Feud, Got Talent, Shark Tank, Come Dine With Me y Homegrown Tastes South Africa.

Showmax incluyó las nueve temporadas de la versión estadounidense en su catálogo para Sudáfrica (NBC)

Además, Rapid Blue, parte de la red internacional de producción de BBC Studios, posee créditos significativos como Is’thunzi, que valió a Thuso Mbedu dos nominaciones al Emmy Internacional.

Ziyanda Ngcaba, directora general de la productora, expresó: “Estamos orgullosos de producir la primera versión africana de The Office para Showmax y kykNET. El formato es reconocido y adorado por audiencias de todo el mundo”.

La noticia de esta adaptación llega tras el relanzamiento de Showmax en febrero, en asociación con NBCUniversal y Sky de Comcast. La plataforma ahora cuenta con nueve temporadas de la versión estadounidense de la serie en su catálogo, lo que confirma la fiebre global por el formato de este popular programa.

La nueva versión sudafricana será la adaptación internacional número 14 de "The Office" (NBC)

Es evidente que la plataforma tiene grandes planes para captar la atención del público sudafricano con su contenido original y adaptaciones de éxito probado. “Nuestro primer Original de Showmax fue un mockumentary, Tali’s Wedding Diary, así que estamos encantados de, solo siete años después, empezar a reimaginar el mockumentary más icónico de todos”, enfatizó Nicola van Niekerk.

Los fans del programa podrán disfrutar también de una versión en Australia, esta vez con un elenco femenino, cuyo estreno está programado para el 18 de octubre de 2024 en Prime Video.

El proyecto será filmado en afrikáans y estará listo para 2025 (NBC)

El éxito de “The Office” a nivel mundial

La adaptación estadounidense de The Office, emitida de 2005 a 2013 en NBC, se convirtió en un fenómeno de la cultura pop. La serie, basada en la versión británica, sigue el formato de falso documental, mostrando la vida en una empresa de papel en Scranton, Pensilvania.

Su éxito se refleja en su continua popularidad en plataformas de streaming y su influencia en la televisión contemporánea. Además, la producción televisiva catapultó las carreras de actores como Steve Carell, John Krasinski y Jenna Fischer, y ayudó a popularizar el estilo de comedia mockumentary en la televisión estadounidense.

Steve Carell, John Krasinski y Jenna Fischer establecieron sus estatus como estrellas con la emisión de "The Office" (NBC)

La comedia abordó temas laborales de una manera que caló hondo en millones de espectadores, reflejando las dinámicas y frustraciones comunes en las oficinas.

Comercialmente, The Office generó importantes ingresos a través de la emisión, merchandising y ventas de DVD y streaming, consolidándose como un hito global que ha eclipsado en gran medida a su contraparte británica en términos de reconocimiento internacional.