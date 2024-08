“One Tree Hill” volverá con una secuela para Netflix: todo lo que se sabe del proyecto

Netflix trabaja en una secuela de "One Tree Hill" que contará con el regreso de Sophia Bush, Hilarie Burton y Danneel Ackles (Warner Bros.)

Netflix está desarrollando una secuela de One Tree Hill, serie de televisión que se emitió originalmente durante nueve temporadas en The WB y luego en The CW.

Las fuentes indican que las actrices Sophia Bush, Hilarie Burton y Danneel Ackles no solo regresarán para interpretar sus roles originales, sino que también serán productoras ejecutivas del proyecto.

Ackles producirá a través de su sello Chaos Machine, en colaboración con su esposo, Jensen Ackles. Warner Bros. Television, que produjo el programa originalmente, también estará a cargo de la producción de esta nueva entrega.

Sophia Bush expresó su entusiasmo por el regreso del programa luego de varios años (REUTERS/Lauren Justice)

Sophia Bush y Hilarie Burton interpretarán una vez más a Brooke Davis y Peyton Sawyer, respectivamente. No obstante, aún no se ha confirmado si otros actores del elenco original se sumarán al proyecto. “No hay comentarios por parte de Netflix ni de WBTV”, destacó un reporte de Variety.

Ambas actrices comentaron en Instagram sobre su entusiasmo por la nueva serie, describiéndola como una segunda oportunidad para hacer las cosas bien.

“¿Y si realmente puedes volver a casa? Si hay una oportunidad para trabajar con creativos brillantes y construir un espacio donde todos nuestros amigos puedan mostrar su talento, ¿nuestra historia propia? ¿Reclamar nuestro territorio? ¿Honrar a nuestros fans? ¡Apúntennos!”, escribió Bush, la recordada intérprete de Brooke Davis en la ficción.

La actriz compartió una publicación en sus redes sociales donde aseguraba que en esta continuación "todo es mejor y todo es seguro" (Instagram/@sophiabush)

Y añadió en su publicación dirigida a los seguidores de One Tree Hill: “Solo hay una Tree Hill, después de todo. Y ustedes - el #OTHfam - nos han mostrado que no es solo una idea. Realmente es el lugar donde ‘todo es mejor y todo es seguro’”.

La producción también contará con la presencia de Kevin Prince, quien interpretará a Bevin Mirskey en la secuela. Además, Kristen Baldwin, crítica de televisión de Entertainment Weekly, confirmó que esta continuación estará ambientada 20 años después del final de la serie original.

EW resaltó que esta siguiente etapa continuará explorando la vida de los personajes en Tree Hill, Carolina del Norte, una década después de su salida de la escuela secundaria.

En 2017, las estrellas de "One Tree Hill" acusaron al creador del programa por acoso y agresión (Warner Bros.)

Las graves acusaciones contra el creador de “One Tree Hill”

Mark Schwahn, creador de la serie, no está involucrado en el proyecto. En 2017, Schwahn fue acusado públicamente de agresión y acoso por Hilarie Burton y varios miembros del elenco y del equipo, ajustes sobre los que han hablado en su podcast Drama Queens.

“Muchos de nosotros fuimos, en diversos grados, manipulados psicológica y emocionalmente. Más de uno de nosotros sigue en tratamiento por estrés postraumático”, sostuvieron los actores en un pronunciamiento en conjunto difundido por medio de Variety.

En el mismo comunicado, revelaban haber sido sometidos a “situaciones incómodas”, por lo que tuvieron que aprender a defenderse, “a veces físicamente, porque nos dejaron claro que los supervisores de la sala no eran los protectores que se suponía que eran”.

El año pasado, Hilarie Burton contó en su podcast que el guionista escribió una escena en la que él aparecía junto a ella para tener que viajar ambos solos y agredirla más de una vez (Getty Images)

Según sostenían las estrellas en dicha carta, la conducta problemática de Mark Schwahn era un “secreto a voces”. Incluso, llegó a escribir un episodio donde se insertaría a sí mismo en la trama con un personaje, y así Hilarie Burton tendría que viajar sola con él a Texas para filmar.

“Decidió que seríamos sólo él y yo. Sólo él y yo teníamos que volar a Honey Grove... En el vuelo de regreso fue cuando me agredió. Me agredió de nuevo en el auto en el viaje de Raleigh a Wilmington”, reveló en 2023 para el podcast que conduce junto a sus ex compañeros de reparto.

Becky Hartman-Edwards, conocida por su trabajo en Firefly Lane y Parenthood, será la encargada de escribir y producir la secuela.

Con el compromiso de mantener la esencia del show original y seguir directrices actuales de comportamiento y respeto en los sets de filmación, One Tree Hill se alista para emocionar nuevamente a sus seguidores.