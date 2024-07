Las confesiones de la actriz Sophia Bush: de sus matrimonios fallidos al romance con una ex futbolista

Sophia Bush habló abiertamente de su orientación sexual, confesándose muy feliz de esta nueva etapa de su vida (Reuters/Lauren Justice)

“Quiero jugarlo todo. Realmente quiero hacerlo todo”, dijo, y así lo hizo. Cautivó al público de cine y televisión con su variedad de papeles y personajes diversos. Pero en su vida personal no la tuvo fácil: un divorcio complicado, una trágica seguidilla de muertes de sus seres queridos, acusaciones de abuso y una actualidad con el amor menos pensado. A sus 42 años, Sophia Bush tiene un recorrido extra recargado.

Éxito y acoso

Sophia Anna Bush nació el 8 de julio de 1982 en el acomodado barrio de Pasadena, California, donde viven las más grandes estrellas de Hollywood. Hija única de Charles William Bush, un reconocido fotógrafo publicitario y de celebridades, y Maureen E. Searson, directora de un estudio de fotografía. Al crecer en un ambiente de artistas, Sophia hizo su debut como actriz allí en una producción de teatro escolar mientras asistía a Westridge School for Girls, una pequeña escuela privada. Fue coronada Reina de la Corte Real en el Torneo de las Rosas de 2000 y se graduó de la escuela secundaria ese mismo año. Enseguida, hizo su debut en la pantalla como Sally, una estudiante universitaria, en la comedia Una fiesta salvaje (2002), junto a Ryan Reynolds. Asistió a la Universidad del Sur de California durante tres años y se especializó en Periodismo y Teatro, aunque no se graduó. Dejó sus estudios después de conseguir el papel de Brooke Davis, una coqueta animadora en la exitosa serie de televisión One Tree Hill (2003) donde, además de su popularidad, también comenzaron sus dramas.

Sophia tuvo su gran oportunidad en el programa que duró nueve temporadas y se convirtió en su trabajo estable. Su personaje evolucionó de la típica chica problemática a una amiga buena y leal, y se convirtió en un gran favorito de los fanáticos. Fue mientras trabajaba en la serie que Bush comenzó a salir con su novio de ficción, el actor Chad Michael Murray. “La gente dice, ‘Oh, debe ser tan agradable poder besar a tu propio marido en el programa’, pero en realidad no lo es. Es muy incómodo tener intimidad con tu marido con cientos de personas mirando y una cámara presente”, expresó sobre protagonizar con su marido en One Tree Hill. Se casaron en abril de 2005, pero se separaron después de cinco meses.

Detrás del querido drama adolescente se escondía una realidad oscura. En el contexto del movimiento #MeToo, Bush y otras 17 mujeres del elenco acusaron al director de la serie, Mark Schwahn, de comportamiento sexual inapropiado. Estas actrices afirmaron que Schwahn ejerció abuso psicológico y emocional, lo cual resultó en estrés postraumático para algunas de ellas. Además, se les advirtió explícitamente que no hablaran al respecto, amenazándolas con consecuencias laborales negativas para muchas. Durante una entrevista, Bush reveló que fue presionada para filmar escenas en las que debía usar lencería. “Recuerdo que mi jefe seguía escribiendo escenas donde debía estar en ropa interior. Y yo decía, ‘No voy a hacer esto. Esto es inapropiado. No creo que deberíamos estar enseñando esto a chicas de 16 años’”. Además, Sophia afirmó que le había dado una cachetada a Schwahn por haberle tocado la cola sin consentimiento. Y expresó su esperanza de que contar su historia alentara a otras mujeres a hablar. También mencionó que había encontrado apoyo para superar su trauma de One Tree Hill gracias a sus amigas y coprotagonistas Hilarie Burton y Bethany Joy Lenz, con quienes inició el podcast Drama Queens.

El fugaz romance de Sophia con Chad Murray (Reuters/Michael Tweed)

Un matrimonio por presión

Cuando se casó con su compañero de reparto de One Tree Hill, Sophia tenía apenas 22 años. Sin embargo, sólo un año después, la pareja se separó. “Sophia entró en el matrimonio creyendo en la importancia del compromiso, mientras que Chad no compartía esa misma visión”. Durante una entrevista Bush confesó que en realidad no estaba lista para casarse tan joven, y reveló que sintió presión por parte de los ejecutivos de la serie, comentando, “¿Cuál era la lucha? Cuando tienes jefes diciéndote que eres la única persona que puede hacer que alguien llegue puntual al trabajo, y que 200 personas pueden ver a sus hijos esa noche dependiendo de si empezamos a tiempo”, Según una fuente cercana a la actriz citada por la revista People,.

Más tarde, el ex marido desestimó las afirmaciones de Bush como “ridículas” en una declaración a US Weekly. El divorcio fue difícil para Bush porque, según afirmó, los guionistas de One Tree Hill explotaron la ruptura de la pareja para obtener audiencia y dramatismo. “Fueron muy inapropiados con ambos. Hicieron anuncios en televisión sobre ello... fue desagradable”, dijo la actriz, y sugirió que nunca debería haberse casado con Murray. “Las mujeres tienen que aprender a ocupar el espacio de la misma manera que a los hombres se les enseña que tienen derecho a hacerlo”, sostuvo la artista.

El triste asesinato de su prima

En 2011, Estados Unidos quedó conmocionado por el intento de asesinato de la congresista Gabrielle Giffords, cuando un hombre armado abrió fuego frente a un supermercado en Tucson, Arizona. Aunque Giffords sobrevivió a un disparo en la cabeza, seis personas perdieron la vida, incluyendo la primita de 9 años de Sophia Bush, Christina-Taylor Green, la víctima más joven del ataque. El padre de la chiquita fallecida declaró que “un día éramos una familia hermosa de cuatro personas, y al día siguiente nos despertamos siendo tres, sin preparación real, sin advertencia, sin nada. Esto sacude cada parte de tu vida”.

A Bush la pérdida la afectó profundamente, como reveló en una entrevista. “Tienes que aprovechar cada día y decirle a la gente que amas que lo haces”, declaró. Jared Lee Loughner, el asesino de Christina-Taylor, fue detenido y mostró una sonrisa perturbadora tanto en el tribunal como en su fotografía policial. En 2012, fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.

La repentina muerte de su ex

En 2013, Sophia comenzó una relación con el joven ingeniero de Google Dan Fredinburg. Después de un año juntos, la pareja se separó, pero mantuvieron una fuerte amistad. Sin embargo, un año después, ocurrió una inesperada tragedia cuando Fredinburg se vio atrapado en un terremoto de magnitud 7,8 y una avalancha mientras participaba en una expedición al Everest. Trágicamente, Fredinburg falleció a la edad de 33 años.

La actriz compartió un emotivo tributo a su ex pareja en Instagram: “Hoy me encuentro tratando de recoger los pedazos de mi corazón, que se han roto en fragmentos tan pequeños que probablemente nunca los encontraré todos. Hoy, yo y muchos de mis seres queridos hemos perdido a un amigo increíble. Dan Fredinburg fue único”. Bush habló sobre su dolorosa pérdida. “Sentía que mi corazón estaba fuera de mi cuerpo y que todos los que se acercaban me apuñalaban”, explicó la actriz.

Acosadores, salud mental y filantropía como sanación

La morocha enfrentó experiencias alarmantes con acosadores, tanto en la virtualidad como en la vida real. En 2022, un fan obsesionado con ella comenzó a enviarle mensajes agresivos a través de Instagram y luego llegó a su casa, dejando regalos y flores. Este individuo fue detenido y acusado de acoso. Pero esta no fue la primera vez que Bush tuvo que enfrentar situaciones de este tipo. En 2014, reveló que un acosador se hacía pasar por ella en Twitter y publicó más de 500 tuits preocupantes. En un post de Instagram que ya no está disponible, Bush escribió: “Durante los últimos meses fui hostigada hasta el horror por un acosador online. Esta persona se dedicó a molestar y acosar a muchos de mis seguidores también. Esto se salió de control. Obsesivo. Violento. Y legalmente punible”.

Sophia fue franca sobre sus desafíos personales, incluida su lucha con la ansiedad. En una entrevista compartió que “La confianza es una palabra complicada. No creo que sea mi estado natural; mi estado natural es estar un poco ansiosa”. La llegada de la pandemia exacerbó estos problemas para Bush, que explicó cómo el estrés y el trauma afectaron su bienestar, “Experimentar el estrés y el trauma, ver amigos hospitalizados, conocer a personas que han perdido familiares, es una experiencia intensa”. Además, habló sobre cómo las demandas de su carrera la han llevado a sentirse agotada por el trabajo con frecuencia, lo cual ha contribuido a su malestar personal y sus luchas con la autoestima. “Como mujeres, estamos tan condicionadas a odiarnos a nosotras mismas todo el tiempo. Esta soy yo, me guste o no”.

Luego de dos matrimonios y varios romances fallidos, la actriz encontró el amor en la ex futbolista profesional, Ashlyn Harris (Reuters/Nathan Howard)

Además de actriz, Sophia es una filántropa apasionada cuyas causas se centran en la celebración de las artes y del medio ambiente. Es defensora del Maasai Wilderness Conservation Trust, una fundación comprometida con la preservación de la biodiversidad dentro de las tierras tribales masai de África Oriental. Los fondos apoyan los servicios de conservación, educación y salud dentro de la comunidad masai, así como una serie de programas diseñados para conservar el ecosistema en África. También aporta su tiempo y talento a Art of Elysium, una organización sin fines de lucro que enriquece las vidas de niños que luchan contra afecciones médicas graves al reunir a artistas para compartir su tiempo. Sus otros talentos incluyen la equitación, el boxeo y la fotografía.

El amor menos pensado

Luego de dos matrimonios y varios romances fallidos, la actriz encontró el amor en la ex futbolista profesional, Ashlyn Harris. Bush estuvo casada con el empresario Grant Hughes de 2022 a 2023, y Harris con su compañera de equipo Ali Krieger de 2019 a 2023. Después de solicitar sus respectivos divorcios, Bush y Harris comenzaron a salir en octubre de 2023. “Lo que se me reveló es quién soy y de dónde viene mi alegría - sostuvo Bush-. Y sí, me hubiera encantado que muchas cosas hubieran sucedido de manera diferente, pero al final del día, no tengo que pedir disculpas. La ventaja de este viaje es que estoy cerca de una persona y me siento como si recibiera el brillo del sol”.

Bush y Harris se conocieron después de solicitar sus respectivos divorcios y se convirtieron en un sistema de apoyo mutuo. La presentadora de Drama Queens solicitó el divorcio de su exmarido Hughes después de 13 meses de matrimonio en agosto de 2023, y Harris se separó de su exesposa Krieger, con quien comparte dos hijos, en septiembre de 2023. Bush escribió un ensayo para Glamour en el cual detalló cómo las dos se unieron a un chat grupal con otra gente que recién se había separado de sus parejas. “Para los que no teníamos una solución a la vista, tener esta comunidad lo cambió todo - escribió la artista-. Nos apoyamos mutuamente. Fue trágico y duro. Pero también fue hermoso”. La ganadora del Teen Choice Award agregó que “Hubo momentos de increíble tristeza porque nadie se casa pensando que todo terminará. Los días en que sabíamos que la gente necesitaba reírse, mandábamos memes inspiradores y TikToks tontos. Leíamos libros escritos por grandes terapeutas y compartimos citas emocionales de poetas”.

Sophia admitió que “no esperaba encontrar el amor” entre su grupo de apoyo. Después de que amigos en común señalaran que ella y Harris terminaban las frases de la otra y estaban “afectadas por las mismas cosas”, Bush invitó a la ex futbolista a cenar. “No sé de qué otra manera decirlo aparte de: no lo vi hasta que lo vi. Me llevó enfrentar muchas cosas, lo que parecieron innumerables sesiones de terapia y algunos empujones de mis seres queridos, pero le pedí a Ashlyn que saliéramos sin amigos para hablar sobre ello”. Bush añadió que su primera cita con Harris duró más de cuatro horas y fue “una de las experiencias más surrealistas. En retrospectiva, tal vez todo tuvo que suceder lentamente y luego, de repente, todo a la vez. Tal vez todo fue predestinado”, explicó. “Pero sí sé que por un momento sentí que tal vez el universo había estado conspirando para mí. Y ese sentimiento que tengo en mis huesos es uno al que me aferraré sin importar hacia dónde vayan las cosas a partir de ahora”.