Esta es la millonaria cantidad que los hermanos Gallagher podrían generar con el esperado regreso de Oasis

El arreglar sus diferencias podría suponer un enorme beneficio monetario para los hermanos Gallagher

El esperado regreso de Oasis, la icónica banda británica, parece ser un hecho tras años de especulaciones y rumores. Los hermanos Liam y Noel Gallagher, quienes han protagonizado públicas disputas durante más de 15 años, habrían decidido reunirse para una serie de conciertos en el verano del próximo año. Esta noticia coincide con el trigésimo aniversario de su álbum debut Definitely Maybe, marcando un momento excepcional en la historia del rock.

Los planes para esta gira se concretaron tras una serie de llamadas telefónicas entre los hermanos, reveló The Sun. Además, mientras los rumores crecían en internet, las redes de Oasis publicaron un enigmático video con la fecha de este 27 de agosto, día que los fanáticos esperan que se haga oficial el regreso de la banda.

Una cuenta regresiva ha aparecido en las redes de Oasis, la cual podría anunciar el regreso de los hermanos Gallagher

Paralelamente, Jonathan Shalit, presidente de InterTalent y uno de los más famosos representantes artísticos de Gran Bretaña, aseguró a través de X que el regreso a los escenarios de Liam y Noel podría generar un total de 400 millones de libras esterlinas.

“La reunión de Oasis con venta de entradas, patrocinio, merchandising, rodaje y publicidad le reportará a Noel y Liam más de 50 millones de libras cada uno. Se trata de una gira que recaudará más de 400 millones de libras. Las diez noches en el estadio de Wembley han quedado en suspenso por un tiempo”, compartió Shalit.

Según el famoso representante artístico, Jonathan Shalitt, teorizó que los hermanos Gallagher podrían embolsarse alrededor de 50 millones de libras esterlinas cada uno por el regreso de Oasis (Créditos: X/@jonathanshalit)

La gira, que tendría su inicio en el Reino Unido, podría incluir conciertos en el Estadio de Wembley en Londres y en Heaton Park en Manchester, con posibilidades de expandirse a otras ciudades de Europa y América. Se espera también una presentación en el prestigioso Festival de Glastonbury, tal como el cantante de The 1975, Matty Healy, sugirió a mediados de 2023, ganándose una reprimenda del mayor de los Gallagher.

“Maduren y encabecen Glastonbury”, dijo Healy en su momento, a lo que Noel respondió poco tiempo después:

“Él nunca sería capaz de imaginarlo [estar en una banda tan grande como Oasis con la oportunidad de reunirse]. Él necesita pensar en la mierda que es su banda y separarse”.

Matty Healy de 1975 pidió en 2023 a los Gallagher que "maduraran y encabezaran Glastonbury". Ahora, parece que esta presentación está contemplada en el regreso de Oasis (Foto Scott Garfitt/Invision/AP, archivo)

Según reportes, esta esperada reunión no contará con los miembros originales de la banda. Serán los actuales integrantes de Noel Gallagher’s High Flying Birds quienes acompañen a los Gallagher en el escenario. Gem Archer y Chris Sharrock, quienes han tocado tanto con Noel como con Liam en otros proyectos, formarán parte del equipo de músicos en esta gira.

Las pistas de los Gallagher sobre el regreso de Oasis

Liam, conocido por sus enigmáticas declaraciones en redes sociales, despertó expectativas con un breve pero contundente mensaje en su cuenta de X: “Nunca me gustó la palabra ‘ex’”. Esta publicación, junto con la eliminación de un post en el que instaba a su hermano a no pelear antes de comenzar, incrementó las especulaciones sobre el regreso del grupo. Noel, por su parte, admitió recientemente que ciertas canciones de Oasis eran interpretadas mejor por la voz característica de Liam, lo cual podría haber facilitado la reconciliación.

“No puedo cantar ‘Slide Away’, ‘Cigarettes & Alcohol’, ‘Rock ‘N’ Roll Star’, ‘Columbia’ y todo eso”, admitió Noel, refiriéndose a las icónicas canciones de Oasis que Liam interpretó con su característica voz. “Quiero decir que puedo hacerlo, pero no es lo mismo. Es la forma de cantar o el tono de su voz y la actitud. No tengo la misma actitud que él”, declaró el músico recientemente.

Recientemente, Noel Gallagher confesó que su hermano Liam cantaba mejor varias de las canciones de Oasis gracias a su particular energía sobre el escenario (Créditos: Ritzau Scanpix_Emil Helms Foto AP_Aurea Del Rosario)

Oasis, formada en Manchester en 1991, rápidamente ascendió a la fama mundial. Su álbum debut, Definitely Maybe, rompió récords de ventas en el Reino Unido, seguido por el aclamado (What’s the Story) Morning Glory? Con ocho álbumes número uno y varios éxitos memorables como “Don’t Look Back In Anger” y “Some Might Say”, la banda ha mantenido a una leal base de fanáticos a lo largo de los años, quienes esperan ansiosos el fin de la disputa entre los Gallagher y el regreso de la banda que masificó el britpop.