Cardi B anunció su tercer embarazo horas después de divorciarse: ahora pide la custodia de sus hijos

Cardi B solicita la custodia principal de sus hijos y manutención infantil tras oficializar su divorcio de Offset y confirmar un tercer embarazo (AP/Instagram/@iamcardib)

Cardi B solicitó la custodia principal de sus hijos con el rapero Offset en la Corte Superior de Nueva Jersey, en el condado de Bergen, luego de oficializar su divorcio. Además, busca obtener una manutención infantil, según documentos obtenidos por Associated Press.

La pareja, conocida por su tumultuosa relación, tiene dos hijos juntos: Kulture, de 6 años, y Wave, de 2 años, y están esperando su tercer bebé, cuyo embarazo fue anunciado por la cantante estadounidense en una sorpresiva publicación en Instagram el jueves pasado. Offset tiene otros tres hijos de relaciones anteriores.

La pareja, conocida por su tumultuosa relación, tiene dos hijos en común y espera un tercero (REUTERS/Danny Moloshok)

Un representante de la rapera informó a AP que “esto no se basa en un incidente particular; ha sido algo que se veía venir desde hace tiempo y es amigable”. Los documentos legales citan “diferencias irreconciliables” entre Cardi B y Offset, cuyo nombre real es Kiari Cephus, afirmando que “no hay perspectiva razonable de reconciliación entre las partes”.

Según People, esta decisión no fue fácil para la rapera. “Volver a solicitar el divorcio no fue una decisión fácil”, dijo una fuente exclusiva a la revista. “Tiene dos hijos, está embarazada y es una madre trabajadora. Le encantaría tener un gran matrimonio también, pero como es más una distracción que un apoyo, necesita terminarlo”.

Se destaca que las personas cercanas a Cardi B apoyan su decisión: “Ella sabe exactamente cómo quiere que sea su vida. Está muy enfocada en sus hijos y su trabajo”.

Fuentes cercanas aseguran que la separación ha sido amigable y sin incidente particular (REUTERS/Aude Guerrucci)

Embarazada de su tercer bebé

Cardi B compartió la noticia de su embarazo en redes sociales solo horas después de presentar la demanda de divorcio. En su publicación, escribió: “Con cada final llega un nuevo comienzo! Estoy tan agradecida de haber compartido esta temporada contigo; me has traído más amor, más vida y, sobre todo, renovado mi poder”.

La intérprete de éxitos como “I Like It” y “WAP” también reconoció el papel de sus otros hijos en darle fuerzas para superar momentos difíciles: “Tu hermano y tu hermana me han mostrado por qué vale la pena seguir adelante”.

Cardi B compartió la noticia de su embarazo en Instagram horas después de presentar la demanda de divorcio (Instagram/@iamcardib)

Cardi B y Offset tuvieron un matrimonio difícil

La relación de Cardi B y Offset ha tenido varios altibajos desde que se casaron en secreto en septiembre de 2017 en Atlanta. La pareja anunció su compromiso un mes después y han enfrentado numerosas dificultades, incluidas alegaciones de infidelidad por parte del rapero de 32 años, lo que ha complicado la relación una y otra vez.

En diciembre de 2020, la estrella musical de 31 años, cuyo nombre de nacimiento es Belcalis Almanzar, reveló en un Instagram Live que estaba soltera y que había estado así por un tiempo.

En una anterior petición de divorcio presentada en 2020 en el estado de Georgia, Cardi B describió su matrimonio como “irreparablemente roto”. Sin embargo, retiró la solicitud poco después. Los últimos reportes aseguran que “siguen siendo amigos y serán coparentales” con sus hijos.

Amigos de la cantante apoyan su decisión de enfocarse en sus hijos y trabajo, destacando su fortaleza y claridad en sus objetivos (Instagram/@iamcardib)

De acuerdo con People, una fuente cercana a Cardi explicó la fortaleza de la artista en este proceso: “Como madre, espera un compañero que contribuya plenamente y ponga a la familia en primer lugar. Esto simplemente no estaba sucediendo”. Dicho insider también destacó que ella ahora busca “buenas vibras y energía positiva” en su vida.

Mientras tanto, la publicación también subraya que la decisión de divorciarse “no se basaba en rumores de infidelidad”, pero ha sido impulsada por el deseo de una vida más equilibrada para ella y sus hijos.

El matrimonio de Cardi B y Offset estuvo marcado por múltiples dificultades, incluyendo rumores de infidelidad (REUTERS/Lucy Nicholson)

Cardi B se convirtió en una estrella del hip-hop con su exitoso álbum Invasion of Privacy, que incluye las populares canciones “Bodak Yellow” y “I Like It”. Su perfil ha seguido creciendo con otros éxitos colaborativos como “Girls Like You” con Maroon 5 y “WAP” con Megan Thee Stallion. Offset, de 32 años, también ha tenido una exitosa carrera como solista y como miembro del grupo de trap Migos.