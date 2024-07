Cardi B anunció que su segundo álbum se lanzará a fines de 2024, tras seis años de espera

Cardi B trabaja en su segundo álbum, tras el lanzamiento de "Invasion of Privacy" en 2018 (REUTERS/Mario Anzuoni)

Cardi B ha dejado claro que su segundo álbum de estudio está en camino, poniendo fin a una larga espera que ha mantenido a sus seguidores en vilo durante seis años. La rapera de 31 años se dirigió a sus fanáticos a través de X (anteriormente Twitter), y respondió a las críticas y rumores sobre el retraso de su nuevo proyecto musical.

Las declaraciones surgieron luego de que de el rapero estadounidense Joe Budden, sostuviera en su podcast The Joe Budden que “nunca más” lanzaría otro álbum y estaba “convencido de ello”.

Cardi B respondió a las críticas de Joe Budden y expresó que "siempre habla m..." sobre ella y su musica (REUTERS/Caitlin Ochs)

Ante el comentario, Cardi B explotó inmediatamente en las redes sociales y escribió: “No me importa cuando la gente habla m... de mí. Es el hecho de que siempre hablas m... de mí, Joe Budden. Pensarán que le hice algo a este sujeto, por que los últimos dos años solo se ha dedicado a hablar cosas malas de mí, constantemente”.

La ganadora del Grammy también acusó al músico de compararla con otras raperas “cada cinco o seis meses”: “Todo lo que haces, ya sea mi vida personal o mi vida musical, siempre hablas de ello. Pero finges tener sed de mi álbum. Eso no es cierto, de lo que tienes sed es de criticarlo, de derribarlo. Tienes sed de hablar m.... de él. Nunca me elogias”.

La intérprete prometió que su nuevo álbum ya "está en movimiento" y saldrá este año (REUTERS/Eduardo Munoz)

Tras sus explosivos comentarios, Cardi B utilizó X para dejarle en claro a sus seguidores que su nuevo disco está en progreso y que los preparativos van por buen camino: “Eso ya está en movimiento. La mercancía está en movimiento. Los box sets están en movimiento”.

“Quiero decirle a mi pandilla, o a cualquiera que sea fan de mi música o incluso de mi locura, tengo mis días buenos y mis días malos, pero no podría estar más feliz con la anticipación que tiene mi álbum. A veces me pongo un poco agresiva porque todos saben que no me gusta que me digan qué hacer, pero les prometo que llegará ESTE AÑO. Gracias por el amor y por siempre sostenerme. Los amo a todos”.

La artista también agradeció a sus seguidores por la paciencia y el apoyo recibido (Evan Agostini/Invision/AP)

En respuesta, Joe Budden también recurrió a X para disculparse y expresar su deseo genuino de escuchar su nueva música: “Realmente solo quería un álbum de alguien cuya música amo. Ella me maldice suavemente, pero sigue siendo graciosa, jajaj. Me voy a la cama, me disculpo con Cardi B por lo que sea que hice y paz y amor para todos”.

Una espera de seis años

La expectativa por el segundo álbum de Cardi B ha sido motivo de debate desde al menos mayo, cuando la rapera intercambió palabras con un fan en X y negaba que lanzaría nuevo material en 2024. “De todos modos, NO hay álbum este año, no me importa, me estoy relajando. Solo haré los espectáculos con los que ya me comprometí y viajaré para disfrutar de mi verano”. Sin embargo, poco después se retractó de sus declaraciones y, según un representante suyo, el proyecto sigue en pie para finales de este año.

"Invasion of Privacy" rompió récords de streaming y ventas, con canciones como "Bodak Yellow", "I Like It" y "Be Careful" (Atlantic Records)

En una entrevista de portada de junio con Rolling Stone, la intérprete de “I Like It” abordó su nuevo material, revelando su cautela al hablar de su vida personal a través de su música “porque la gente usa su dolor en su contra”. “Tengo muchas ganas de hablar de los cambios de vida que he vivido en los últimos seis o siete años, pero siento que la gente no merece saberlo”, concluyó.

El primer álbum de estudio de Cardi B, Invasion of Privacy, lanzado en 2018, fue un rotundo éxito. Debutó en el número uno del Billboard 200, convirtiéndola en la primera mujer solista en lograr este hito en casi 15 años. Su mezcla de trap, hip hop y R&B, así como por la personalidad audaz y las letras irreverentes, también atrajeron a la crítica, haciéndola merecedora de un premio Grammy al Mejor álbum de rap, así como una nominación a Álbum del año.