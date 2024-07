El día que una estrella de Hollywood provocó la furia de Clint Eastwood en pleno rodaje

En la imagen, Clint Eastwood, actor y director de cine estadounidense. EFE/EPA/PETER FOLEY/Archivo

Clint Eastwood es uno de los nombres más reconocidos en la industria cinematográfica. Con casi 70 años de carrera en el cine, ha desempeñado roles variados como actor, director, productor e incluso compositor. Nacido el 31 de mayo de 1930 en San Francisco, California, Eastwood ha dejado una marca imborrable con su trabajo tanto frente como detrás de las cámaras. Su capacidad para manejar presupuestos, cumplir plazos y mantener una relación armoniosa con el equipo técnico y los actores es bien conocida.

Su estilo de dirección

A diferencia de otros directores que han sido criticados por sus excesos presupuestarios o por malos tratos en el set, Eastwood ha sido siempre un modelo de practicidad y efectividad. Esta característica lo ha diferenciado de figuras como Francis Ford Coppola y Lars von Trier. Jack Green, director de fotografía que trabajó en múltiples ocasiones con Eastwood, ha mencionado en una entrevista que el director rara vez tiene conflictos en el set.

La peculiar anécdota

En 1993, Clint Eastwood dirigió y coprotagonizó la película “Un mundo perfecto” junto a Kevin Costner. La filmografía de Eastwood es amplia, pero pocas veces ha roto su temperamento calmado y profesional. Sin embargo, durante el rodaje de esta película, ocurrió un incidente poco común en su carrera.

Kevin Costner, en su apogeo tras el éxito de “El guardaespaldas”, fue llamado para rodar una escena importante. Costner, no obstante, informó que aún no estaba listo. Eastwood, conocido por su puntualidad y eficiencia, decidió continuar con la escena utilizando al doble del actor en lugar de esperar. Cuando Costner finalmente estuvo disponible, Eastwood decidió seguir adelante y no permitió que se repitiera la toma, dejando claro su enfoque resolutivo y profesional sobre la “divismo” de cualquier estrella.

Jack Green, en su relato sobre este incidente, destacó que esta fue la única vez en su carrera que vio a Clint Eastwood enfrentarse a un miembro de su equipo o elenco. La situación se resolvió rápidamente y sin mayores consecuencias, lo que demostró la capacidad de Eastwood de mantener el control en el set bajo cualquier circunstancia.

“Un Mundo Perfecto”: una joya a redescubrir

“Un mundo perfecto” es una película dirigida por Clint Eastwood y protagonizada por Kevin Costner en 1993. Aunque no alcanzó el éxito comercial esperado, es considerada una obra maestra por críticos y cinéfilos, particularmente en Francia, donde fue nombrada la mejor película de 1993 por Cahiers du Cinéma. Ambientada en Texas en 1963, la historia se desarrolla poco antes del asesinato del presidente John F. Kennedy. La trama sigue la huida del convicto fugitivo Robert “Butch” Haynes (Kevin Costner), quien secuestra a un niño, Phillip Perry (T.J. Lowther), durante su fuga.

Dirección y Estilo Cinematográfico

Eastwood utiliza el viaje físico a través de Texas como una metáfora para los viajes emocionales y morales de los personajes. La cinematografía captura el vasto paisaje tejano, enfatizando el tema de la libertad. Para Haynes, la libertad no solo implica escapar físicamente de la prisión, sino también buscar redención y pertenencia en un mundo que le ha fallado repetidamente. El carácter de Phillip, por otro lado, experimenta una liberación diferente en compañía de Haynes, alejándose de la severa crianza religiosa de su madre, testigo de Jehová.

“Un mundo perfecto” es testimonio del inmenso talento de Clint Eastwood como cineasta. La película destaca por su estilo clásico, sutil y pausado, sin caer en banalidades morales. A través de esta obra, Eastwood invita a la reflexión sobre la naturaleza de la libertad, la justicia y la redención, convirtiéndola en un filme hermoso y digno de ser redescubierto. La actuación de Kevin Costner es una de las mejores en su carrera, y la naturalidad de T.J. Lowther sorprende, añadiendo profundidad a la historia.

Cómo Ver la Película

Para aquellos interesados en ver “Un mundo perfecto”, la película está disponible para alquilar en plataformas como Apple TV, Rakuten TV, Google Play Movies y Amazon Video.