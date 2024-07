Zac Efron reveló que mucha gente terminó golpeada en una escena de “High School Musical”

Zac Efron reveló que la producción de "High School Musical" para Disney Channel se realizó con un calendario de rodaje muy limitado (REUTERS/Disney)

El actor Zac Efron, quien saltó a la fama en 2006 con la película High School Musical, compartió detalles inéditos sobre el proceso de rodaje en una reciente entrevista con Vanity Fair. En ella, Efron, de 36 años, reveló que la producción del telefilme para Disney Channel se realizó con un calendario de rodaje acelerado y tiempo limitado para ensayos.

“High School Musical era solo una película hecha para televisión. Y teníamos un calendario de rodaje muy condensado”, comentó. “Kenny Ortega tenía ambiciones bastante grandes para esta película”. La estrella de Hollywood destacó que, a pesar de las restricciones, el excelente entusiasmo del elenco joven permitió superar las expectativas del director.

La película incluye la famosa escena musical “Get’cha Head in the Game” (”Con la mente en el juego”), que combina canto, baile y acrobacias con baloncesto. Zac Efron enfatizó la autenticidad de las tomas de baloncesto, indicando que no se utilizaron efectos especiales debido al bajo presupuesto.

“No hay CGI ahí, no creo que tuviéramos el presupuesto para eso”, explicó y añadió con orgullo: “Realmente practiqué todos esos tiros”. Las limitaciones de tiempo también afectaron a la preparación de las coreografías. Según Efron, el equipo tuvo solo dos días para ensayar las complejas coreografías con balones antes de la filmación.

Sin embargo, lograron completar la secuencia en aproximadamente cinco tomas y capturaron la escena completa en una sola toma sin cortes. De acuerdo al actor, “mucha gente recibió golpes en la cara” durante la filmación debido a la imprevisibilidad de los rebotes del balón.

Zac Efron también habló sobre la complejidad y éxito inesperado de la película. Aunque fue concebida como una producción sencilla para televisión, el esfuerzo y la creatividad del equipo permitieron crear un fenómeno cultural.

High School Musical se desarrolla en East High School en Albuquerque, Nuevo México, y narra la historia de Troy Bolton, un jugador destacado de baloncesto interpretado por Zac Efron, y su relación con Gabriella (Vanessa Hudgens). La trama aborda la lucha de Troy entre su compromiso con el baloncesto y su amor por el canto, vinculándose con temas de identidad y pasión en el público adolescente.

En otra entrevista reciente con Still Watching Netflix, Zac también discutió la secuencia “Bet on It” de High School Musical 2, revelando que esta escena fue improvisada y filmada en solo tres horas debido a la falta de un concepto previo.

“No teníamos ideas para qué hacer ese día”, admitió acerca del carácter a veces espontáneo del largometraje.

La nueva película de Zac Efron en Netflix

Además de mirar hacia el pasado, Zac Efron recientemente protagonizó las películas The Iron Claw y Un asunto familiar (A Family Affair). Esta última se acaba de estrenar en Netflix y su elenco principal también está compuesto por Joey King y Nicole Kidman.

“Joey King es una de las mejores actrices con las que he trabajado, sin lugar a dudas”, expresó el artista de 36 años a la plataforma de streaming.

Y agregó: “Es increíble trabajar con ella porque es muy enérgica y tiene muy buenos instintos. El tipo de cosas que hace sobre la marcha son muy específicas y nada típicas. Es sorprendente y le sale de forma natural, y es muy divertido improvisar y probar cosas nuevas con ella porque es muy reactiva”.

En su nuevo proyecto, Efron asume el papel de Chris Cole, un actor de cierto renombre conocido por su ego inflado. Cole no solo es el protagonista de la exitosa saga cinematográfica Icarus Rush, sino que también se convierte en la nueva pareja sentimental de Brooke Harwood (Nicole Kidman) y en el superior directo de Zara Ford (Joey King), hija de Brooke y a quien hace la vida imposible.