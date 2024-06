Jesse Plemons reveló cómo perdió 22 kilos sin la ayuda del fármaco Ozempic

Jesse Plemons reveló su transformación física al perder 22 kilogramos y negó haber usado Ozempic (REUTERS)

Jesse Plemons, actor de 36 años conocido por sus papeles en El poder del perro y Amor y muerte, ha compartido información sobre su reciente transformación física. Durante el estreno de su nueva película Kinds of Kindness, afirmó haber perdido aproximadamente 22 kilogramos.

En ese sentido, la estrella de Hollywood negó rotundamente haber utilizado Ozempic, un medicamento para la diabetes tipo 2 que ha ganado popularidad entre los famosos como método para adelgazar.

El actor de 36 años explicó que su método de pérdida de peso fue el ayuno intermitente (REUTERS/Mario Anzuoni)

En una entrevista con Entertainment Tonight, Plemons detalló que su método de pérdida de peso fue el ayuno intermitente, una práctica que consiste en limitar la ingesta de alimentos a períodos específicos del día.

“Varios me hablaron sobre el ayuno intermitente y simplemente le di una oportunidad. Me sorprendió lo rápido que fue efectivo”, declaró en conversación con Los Angeles Times. “Sentía que tenía ritmo, que me encontraba mejor, y algo cambió en mi cabeza. De alguna manera lo controlé”.

Agregó que la decisión de adoptar un estilo de vida más saludable coincidió con el auge del uso de Ozempic en la industria del entretenimiento. “Es realmente desafortunado que decidiera ponerme saludable cuando todos decidieron tomar Ozempic”, comentó en tono jocoso.

"Es realmente desafortunado que decidiera ponerme saludable cuando todos decidieron tomar Ozempic”, bromeó Plemons en una entrevista (REUTERS/Gonzalo Fuentes)

Asimismo, abordó con humor la coincidencia de su proceso de pérdida de peso con el popular del fármaco en EEUU: “Todos van a pensar que tomé Ozempic de todos modos”, añadió para el diario estadounidense.

Su cambio a primera vista ha sido notable, y Jesse Plemons explicó que la motivación principal fue la necesidad de mantener el ritmo con sus dos hijos pequeños, Ennis de 6 años y James de 3: “Como he dicho, tengo niños pequeños, así que tengo que mantenerme al ritmo con ellos”.

“No estoy cargando 50 libras (22 kilos) más”, afirmó el actor, añadiendo que ahora tiene “mucha más energía”.

Jesse Plemons afirmó tener más energía tras perder 22 kilos con métodos naturales (Apple TV+)

En la misma línea, otros actores han hecho público sus métodos para la pérdida de peso y han abordado especulaciones similares. Ashley Benson, por ejemplo, afirmó en Instagram que recuperó su cuerpo después de dar a luz sin la ayuda de ningún medicamento.

“Sé que mucha gente toma Ozempic y eso está totalmente bien. Cada quien lo suyo, pero no desacrediten a las personas que también trabajan muy duro”, escribió.

La conversación entorno al uso de tratamientos médicos para perder peso se ha incrementado, especialmente con personalidades destacadas como Oprah Winfrey y Kelly Clarkson que han admitido públicamente el uso de medicación para bajar de peso.

Recalcó que su proceso de adelgazamiento duró aproximadamente un año y medio (Netflix)

Sin embargo, Plemons subraya que su enfoque fue gradual y natural, extendiéndose durante aproximadamente un año y medio, un contraste significativo con los resultados rápidos asociados al uso de Ozempic.

Su posición respecto a la medicación para bajar de peso deja clara su determinación por lograr su objetivo de manera tradicional, utilizando métodos como el ayuno intermitente que, según él, le ha proporcionado resultados efectivos y sostenibles.

La primera aparición de Jesse Plemons con su reciente transformación física será en la película "Kinds of Kindness" (Atsushi Nishijima/Searchlight Pictures)

El romance de Jesse Plemons y Kirsten Dunst

Casado con la actriz Kirsten Dunst, la pareja se conoció en 2014 mientras interpretaban a una pareja en la serie Fargo de FX y contrajeron matrimonio en Jamaica en 2022.

En una reciente entrevista publicada por la revista Marie Claire, Dunst habló sobre la conexión creativa y romántica que comparte con Jesse Plemons.

Jesse Plemons y Kirsten Dunst se conocieron en la serie "Fargo" y se casaron en 2022 (Andreea Alexandru/Invision/AP)

“Nos enamoramos en un set, nos enamoramos creativamente primero”, sostuvo la actriz. “Creo que siempre volveremos a eso, de una manera muy poco realista...”.

Aunque comparten pantalla en varias ocasiones, destacan la importancia de mantener cierta distancia en el set. “No hablamos entre nosotros en el set, nos dejamos solos”, dijo, añadiendo que eso les permite trabajar con más confianza: “Me encanta trabajar con él. Lo bueno es que confiamos mucho el uno en el otro”.