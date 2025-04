La ANMAT prohibió la venta de varios productos para el cabello de una misma marca

Se trata de productos de la marca Nutrilis (Freepik)

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica prohibió este jueves, a través de su publicación en el Boletín Oficial, una serie de productos para el cabello de una misma marca, puesto que no contaban con la autorización correspondiente.

La Disposición 1966/2025 establece la prohibición del uso, comercialización, publicidad, publicación en plataformas de venta en línea y distribución en todo el territorio nacional de los productos que pertenecen a la marca “NUTRILISS” en todas sus presentaciones, lotes, vencimientos y contenidos netos hasta tanto obtenga sus autorizaciones.

En su considerando, explica que las actuaciones se iniciaron a raíz de un reporte recibido vía mail en la casilla de correo de Cosmetovigilancia, referente a un producto para alisado, por esa razón el Departamento de Domisanitarios, Cosméticos y Productos de Higiene Personal realizó una búsqueda en redes sociales del producto denunciado y constató la oferta en diferentes plataformas de los productos para el cabello sin inscripción sanitaria.

Hasta tanto no logré sus autorizaciones, la ANMAT prohibió una serie de productos médicos

Entre ellos se encuentran, Botox con ácido hialurónico, Orolíquido, Levanta muerto, Levanta muerto S.O.S., Bidón 5 litros alisado, Bionutri NUTRILISS, Nanoplastia, Rosegold, Keratina pura laminada, Plastificado capilar, Células madres, Encerado, Encerado biotinado, Protector térmico, Alisado plastificado, Alisado NUTRILISS, Acelerador de crecimiento, Alisado, Alisado cauterizado, Alisado bio laser, Alisado biomolecular y Alisado fuerte brillo espejo.

Ante ello, y consultada la base de datos de cosméticos inscriptos en este organismo, no se hallaron productos cuyos datos identificatorios se correspondan con los obrantes en el rotulado de los citados cosméticos.

Además, y evidenciado la oferta de comercialización en redes sociales de un producto no registrado, se le solicitó al Programa de Monitoreo y Fiscalización de Publicidad y Promoción de Productos Sujetos a Vigilancia Sanitaria a fin de que gestionen las bajas de las publicaciones de venta electrónica.

Hace poco más de un mes, se prohibió la comercialización en todo el país de nueve productos de belleza de una misma marca. Se trata de 1. BIOTINA, 2. ORO GOLD, 3. BIOTINA PURA, 4. SERUM REPARADOR DE PUNTAS, 5. MASCARA KERATINA + BIOTINA, 6. ALISADO GOLD, 7. NUTRI GOLD, 8. CHERRY KERATIN y 9. SHAMPOO NEUTRO. Todos referenciados bajo la marca ENERGÍA POSITIVA.

La norma, mediante la cual se impusieron estas restricciones, señala que las actuaciones se iniciaron en virtud de un reporte recibido por Cosmetovigilancia que refiere a eventos adversos asociados al uso de productos de la marca ENERGÍA POSITIVA cosmética, en consecuencia el área técnica constató la oferta en diversos canales electrónicos de productos para el cabello de la citada marca sin inscripción sanitaria.

Algo similar ocurrió a fines del mes de enero, a raíz de una serie de inspecciones realizadas por la ANMAT, sobre productos de cosmética e higiene, el personal del organismo detectó diversas irregularidades como la falta de registro formal, por lo que emitió una disposición para prohibir la comercialización de los mismos.

Se trata de al menos seis marcas de maquillajes y protectores solares, pertenecientes a diferentes empresas, sobre los cuales pesa una prohibición para ser comercializados, distribuidos y publicitados en todo el territorio nacional debido a la falta de datos de inscripción a nivel nacional, lote y fecha de vencimiento en su rotulado, y por no contar con un importador habilitado.

Según la Disposición 540/2025 publicada en el Boletín Oficial, los productos afectados incluyen: “COUNTOURING BLUSH” y “LIP GLOSS” de la marca MOCMALLURE, “cuyo rotulado carece de datos de inscripción a nivel nacional, lote y fecha de vencimiento“, al igual que “GLITTER FACE AND BODY GEL” de la marca RIMOCOO.

En cambio, las marcas “CHERRY PICKED FOR THE FLUSH LIP AND CHEEK TINT” de la marca SHEGLAM, fabricado en China por A&Y Hello LED Ltd., y “SUNSCREAM FACE AND BODY SUN LOTION SPF 50 PA VITAMINA C” y “SUNSCREAM FACE AND BODY SUN LOTION SPF 50 PA COLLAGEN” de la marca SAS (ambos de origen chino), incurrieron en la falta de datos de inscripción en el rótulo.