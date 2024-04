El productor del biopic de Michael Jackson aseguró que se contará todo: “Era simplemente un hombre”

Graham King asegura que "Michael" será una biografía como ninguna otra, mostrando al hombre detrás del mito. (Créditos: RUSTY KENNEDY)

Lionsgate sorprendió al público de CinemaCon el pasado miércoles con un primer vistazo a Michael, la biografía cinematográfica del “Rey del Pop”. El film, que todavía se encuentra en producción, promete ser un relato íntimo y revelador dirigido por Antoine Fuqua y producido por Graham King. Este último, conocido por su trabajo en Bohemian Rhapsody, subió al escenario para compartir las primeras imágenes de la película que se estrenará en 2025.

Graham King expresó su entusiasmo por brindar al público “una emoción como nunca antes han visto”, reflejando la magnificencia y complejidad de la vida de Michael Jackson. Según King, “hay biopics y luego está Michael Jackson. Un enigma, lleno de excentricidad, talento electrizante, posiblemente el artista más famoso que haya cruzado el planeta”.

La película biográfica incluirá más de 30 temas del Rey del Pop (Créditos: Dave Hogan/Getty Images)

En ese sentido, agregó que “tras el implacable escrutinio, las acusaciones y los focos de los medios de comunicación, era simplemente un hombre. Un hombre que vivió una vida muy complicada. La película se adentrará en todo ello, incluyendo más de 30 canciones”.

La crítica del director de “Leaving Neverland”

El director Dan Reed, conocido por su documental Leaving Neverland sobre las acusaciones de abuso sexual contra Jackson, criticó la biografía llamándola “un completo blanqueo”. Reed argumentó que el guion parece omitir momentos críticos de la vida del cantante, algo que ha generado controversia y debate. Sin embargo, su productor se compromete a explorar la vida complicada del artista, “recreando algunas de las actuaciones más icónicas sobre el escenario, así como su vida fuera de la luz pública”.

Se reveló un emocionante primer vistazo a la biografía de Michael Jackson en CinemaCon. (Créditos: Lionsgate)

Jaafar Jackson, sobrino en la vida real del fallecido cantante, protagonizará la película y marca su debut en la pantalla grande. El casting también cuenta con nombres como Colman Domingo, Miles Teller y Nia Long. La elección de Jaafar generó expectativas, especialmente después de que se revelara que su interpretación de los emblemáticos pasos de baile y la voz de su tío fue descrita como “perfecta” por los reporteros presentes.

Primer adelanto de la película “Michael”

El adelanto compartido en CinemaCon abarca desde la infancia de Jackson en Gary, Indiana, hasta sus días con los Jackson 5, y lo muestra siendo acosado por fans mientras está en su limusina. A través de esta vasta cronología, se promete revelar al hombre detrás de la leyenda, más allá de la música y la controversia.

Jaafar Jackson debutará en el cine interpretando a su tío en una actuación descrita como perfecta. (Créditos: Lionsgate)

“Cuando actúo me siento vivo, pero cuando no estoy en el escenario, todo me parece ajeno”, se escucha decir a Michael Jackson (Jafaar Jackson) en el clip. Mientras que, Nia Long en el rol de Katherine Jackson, su madre, le dice: “Michael, puede que haya gente que piense que eres diferente. Y eso te hará la vida un poco más difícil... pero nunca fuiste como los demás”

Además, el video de promoción de Michael vino acompañado de una pequeña premisa: “Más allá de la música, más allá de la leyenda, más allá de la controversia, descubre al hombre”. Su fecha de lanzamiento en Estados Unidos será el 18 de abril de 2025.